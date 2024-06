Cuatro miembros del equipo UAE Team Emirates que apoyarían a Pogačar en el Tour de Francia involucrados en un accidente a alta velocidad

Juan Ayuso (UAE Team Emirates) es el corredor de más alto perfil que se retira del Critérium du Dauphiné después de que los equipos evaluaran los daños causados ​​por el accidente masivo a alta velocidad en la etapa 5.

El corredor español había fichado en Hauterives con abundantes vendajes en el cuerpo y completó la presentación del equipo pero tras comprobar sus lesiones decidió no tomar la etapa de 174,1 kilómetros.

“Hice una pequeña vuelta por aquí para intentar ver si el dolor bajaba y no es el caso, así que creo que probablemente no saldré hoy”, dijo Ayuso según informó CyclingProNet.

“Está en ambas caderas (el dolor). Para ser honesto, ayer me tuve que reír porque no creo que haya muchos pilotos que puedan decir que en el mismo accidente se cayeron dos veces. Me estaba deslizando y tenía miedo de que la gente de atrás me golpeara, así que intenté levantarme y me caí otra vez del otro lado.

“Así que tengo ambos lados bastante golpeados, pero el peor sin duda es el lado izquierdo, que fue el primero en el que todos resbalamos”.

Seis de los siete corredores del UAE Team Emirates en el Dauphiné cayeron en el accidente de ayer, cuatro de los cuales formarán parte del equipo de apoyo de Tadej Pogačar para el Tour de Francia: Ayuso, Nils Politt, Tim Wellens y Pavel Sivkov.

Ayuso y Politt fueron los dos heridos más visibles tras el incidente, y tardaron mucho más en volver al grupo neutralizado que esperaba más adelante en la carretera. El equipo expuso sus lesiones en las redes sociales anoche.

“Caída sobre cadera y rodilla izquierdas con abrasiones moderadas. También golpeó las costillas cuarta y sexta del lateral izquierdo del manillar. No hay lesión pulmonar ni fractura costal clara en la ecografía, sólo tejido blando. Hematoma. No hay conmoción cerebral ni lesión en la columna”, así caracterizaron los Emiratos Árabes Unidos las lesiones de Politt.

Ayuso desveló que Politt fue el primero en caer en el tren de los Emiratos Árabes Unidos cuando se estrelló cuando él iba en cabeza, pero que el alemán no pudo hacer nada al respecto después de “salir al asfalto negro que era como una pista de hielo”.

El médico autorizó provisionalmente a todo el equipo a comenzar la sexta etapa sin fracturas, pero el abandono de Aysuo lo convirtió en uno de los siete no participantes del día.

Los equipos evalúan los daños tras la caída de unos 50 ciclistas

Los otros seis corredores que no comenzarán la etapa 6 son Kobe Gossens (Intermarché-Wanty), Jasha Sütterlin, Kamil Gradek (ambos Bahrain Victorious), Odd Christian Eiking (Uno-X Mobility), Harry Sweeny y Lukas Nerurkar (ambos EF Education-EasyPost ). Sin embargo, estos dos últimos están de baja por enfermedades respiratorias y COVID-19 respectivamente.

A pesar de que la etapa 5 terminó en condiciones neutralizadas después del accidente, ciclistas como Dylan van Baarle, Steven Kruijswijk (ambos Visma-Lease a Bike), Laurens Huys (Arkéa-B&B Hotels) y Axel Mariiault (Cofidis) fueron trasladados al hospital en ambulancias y DNFed etapa 5.

Ambos corredores de Visma abandonaron el Dauphiné y también fueron descartados de su participación prevista en el Tour de Francia mientras continúa la mala racha del equipo holandés, lo que llevó al jefe del equipo, Richard Plugge, a cuestionar la seguridad en X, anteriormente Twitter.

Aparte de los que sufrieron lesiones más graves y fracturas, el pelotón se vio brutalmente afectado con cerca de 50 corredores cayendo sobre la carretera mojada a 21 km de la meta en Saint-Priest.

Bahrain Victorious comenzó la etapa 6 con solo tres corredores después de que Sutterlin sufriera una fractura de cadera, Gradek una mano fracturada y Rainer Kepplinger se viera obligado a abandonar la carrera debido a un protocolo de conmoción cerebral y fuera enviado a realizar exploraciones al hospital.

Lidl-Trek comenzó el día con un grupo completo de corredores, pero Alex Kirsch se retiró desde entonces “como precaución para evitar más lesiones después de la caída de ayer”. El líder de la general, Tao Geoghegan Hart, también reveló a los periodistas antes de la etapa 6 que había sufrido un fuerte impacto en las costillas en el accidente.

“De hecho, estaba modulando bastante bien mi velocidad. Vi directamente a los muchachos delante de mí resbalarse y chocar y yo estaba encontrando algo de espacio a la derecha apuntando al césped o, en un mundo ideal, para detenerme”, dijo.

“Entonces creo que alguien me golpeó por detrás, probablemente sin intentar frenar, y salí volando hacia la torre de alta tensión. Así que no tengo cortes ni nada que sea positivo, pero golpeé el pilón a unos 45 km/h en mi bíceps y en mi costado.

“Las costillas siempre son bastante complicadas porque aunque no tengas fracturas, puedes sufrir mucho con la respiración”.

Alpecin-Deceuninck también se vio gravemente afectado y cinco de sus corredores en el Dauphiné cayeron en la caída. Afortunadamente, el resumen de lesiones publicado en su Instagram reveló que se trataba principalmente de hematomas y abrasiones sufridas por Xandro Meurisse, Juri Hollmann, Jason Osborne, Jensen Plowright y Luca Vergallito, este último también sufrió un traumatismo craneal pero sin conmoción cerebral.

Había muchos vendajes en todo el pelotón herido en el lugar de salida de la etapa 6, con Gregor Mühlberger (Movistar), Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale) y Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) entre los que claramente quedaron con lesiones superficiales. Pero ellos y muchos ciclistas decidieron seguir adelante antes de llegar a la cima del Collet d'Allevard.

El líder de la carrera, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), evitó el desastre después de caer al frente y voltearse sobre el manillar sobre su cabeza y hombro. Pero agradeció su casco después de la etapa y estaba de buen humor después de no lesionarse demasiado, lo que le permitió comenzar la etapa 6 en amarillo.

Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), segundo clasificado, también dijo que se había caído sobre un hombro que se había lesionado anteriormente, pero salió prácticamente ileso y comenzó la etapa 6, sin embargo, afirmó esta mañana que hoy no se centraba en la general ni en el resultado.

El impacto del accidente no sólo está relacionado con las lesiones, ya que los corredores se vieron obligados a retirarse, sino que probablemente tendrá un efecto enorme en el desempeño del resto del Dauphiné en las tres últimas etapas.