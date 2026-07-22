El equipo espera que Remco Evenepoel consolide el segundo puesto en la general en la crono, pero la batalla por el tercer puesto sigue abierta

Lidl-Trek reconoció que la ascensión del domingo no fue el mejor día para el colíder Juan Ayuso, pero espera que el joven español pueda dar la vuelta a la contrarreloj y la última semana del Tour de Francia.

Ayuso terminó octavo a dos minutos de la etapa 15, y esto fue después de que necesitó el apoyo de Quinn Simmons para frenar la pérdida de tiempo ante el ganador de la etapa Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y el resto de los contendientes de la general.

El corredor español, ahora sexto en la general, se sitúa a 7:29 sobre Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), mientras que su compañero en el Lidl Trek Mattias Skjelmose, ligeramente por delante de Ayuso en la última subida del domingo, es ahora octavo en la general con 9:38.

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Las declaraciones del corredor tras la etapa fueron limitadas, pero el director deportivo Steven de Jongh explicó a ciclismonoticias el lunes las dificultades que afrontaba Ayuso.

“Lo pasó mal en la última subida y trató de salvar su general y minimizar las pérdidas”, dijo.

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En cuanto a si fue un mal día o si se sentía mal, De Jongh respondió simplemente: “¿Quién sabe? Simplemente faltó al final, y eso fue todo”.

En cuanto a Skjelmose, De Jongh argumentó que “todo estuvo bien para él. Como el otro día, tuvo problemas cuando el ritmo subió, pero pudo manejar bien su ritmo, así que estuvo bastante bien, estamos muy contentos con él”.

Lidl-Trek tiene muchas ganas de pasar a la contrarreloj de la etapa 16, que según De Jongh “está bastante lejos de nuestro hotel, así que ya la hemos visto y el reconocimiento será mañana. Pero tenemos buenas esperanzas”.

En términos de lo que constituiría una buena contrarreloj para Ayuso, que ha realizado algunas actuaciones impresionantes en el pasado, De Jongh no estaba dispuesto a precisar cuáles serían las expectativas del equipo y dijo: “Creo que es difícil de responder”.

“Creo que si tenemos el tiempo esperado y él puede lograr sus números, y está en eso, entonces estaremos contentos y si está lejos de eso, entonces no estaremos contentos.

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“La etapa 17 será otro día para nuestros muchachos que luchan por el verde (con Mads Pedersen). Y luego pasaremos a un bloque de montaña de tres etapas donde creo que todo estará decidido”.

La ausencia de Jonas Vingegaard después de que el corredor de Visma-Lease a Bike se estrellara seguramente afectará la batalla de la general, aunque no la lucha por el amarillo en sí, pero ciertamente quién puede terminar en qué lugar en los otros dos lugares. Y eso es algo que afecta a las posibilidades tanto de Ayuso como de Skjelmose en la general.

“Es triste verlo irse así. Fue muy desafortunado que tuviera que estrellarse y luego romperse la clavícula. No es agradable. La batalla general también cambia, ya que tienes un equipo menos para controlar la carrera”, dijo De Jongh.

“Creo que Remco tal vez se asegure el segundo puesto (final) para mañana después de la crono. Luego, la batalla por el tercer puesto tendrá lugar en los últimos tres días. Dependerá de los jóvenes decidir eso”.