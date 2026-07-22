El equipo espera que Remco Evenepoel consolide el segundo puesto en la general en la crono, pero la batalla por el tercer puesto sigue abierta

Lidl-Trek reconoció que la ascensión del domingo no fue el mejor día para el colíder Juan Ayuso, pero espera que el joven español pueda dar la vuelta a la contrarreloj y la última semana del Tour de Francia.

Ayuso terminó octavo a dos minutos de la etapa 15, y esto fue después de que necesitó el apoyo de Quinn Simmons para frenar la pérdida de tiempo ante el ganador de la etapa Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y el resto de los contendientes de la general.

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