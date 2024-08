Jeffrey Hoogland pierde la medalla de bronce después de que los jueces rechazaran la protesta del equipo en la final de sprint masculino

Jack Carlin se llevó a casa la medalla de bronce en la prueba de velocidad individual de ciclismo en pista masculino de los Juegos Olímpicos de París el viernes, pero lo hizo entre vítores de los aficionados británicos que ondeaban la Union Jack y abucheos de los seguidores holandeses vestidos de naranja de su rival en la final, Jeffrey Hoogland.

Carlin había recibido una advertencia en su partido de cuartos de final cuando derrotó al japonés Ota Kaiya en el tercer duelo cara a cara, y el recuerdo del incidente estaba fresco en la mente del entrenador holandés, Mehdi Kordi, cuando Carlin se enfrentó a Hoogland por la medalla de bronce.

Carlin ganó el primer sprint, mientras que Hoogland se adjudicó el segundo, preparando así la tercera carrera decisiva.

La tensión ya era alta cuando, antes de que la pareja alcanzara la velocidad necesaria, Carlin se deslizó por la pista y chocó contra Hoogland, casi chocando ambos en el proceso.

Los oficiales dispararon el arma dos veces y Kordi dijo que pensó que eso significaba que los oficiales relegarían a Carlin y que la medalla de bronce pertenecería a Hoogland. Pero el jurado decidió en cambio emitir otra advertencia a Carlin y permitió que se reiniciara el partido decisivo.

Carlin ganó la carrera final, pero Kordi dijo que Carlin salió del carril de los velocistas, lo cual va contra las reglas si el ciclista ha tomado ese carril, y el escocés debería haber sido relegado.

“No fue una ejecución perfecta por parte de Jack. Salió del carril de los sprinters”, dijo Kordi. “Con todo lo que pasó ayer, la advertencia que tuvo, el choque y la colisión que sí influyeron en la carrera en mi opinión, estamos muy decepcionados”.

Kordi dijo que los funcionarios dejaron claro en la mañana de la ronda final que serían más estrictos.

“El jurado me lo dejó claro esta mañana, con todos los incidentes que habían ocurrido con Carlin incluidos, con toda la pelea -básicamente rugby sobre ruedas- que si sales del carril de los velocistas cuando está activado, te vamos a penalizar. Así que salió del carril de los velocistas, era bastante obvio.

“Fueron dos pedaladas, lo he visto. Lo vi con mis propios ojos”, dijo Kordi. “Fueron dos pedaladas, no solo que su rueda delantera se movió hacia adentro y hacia afuera. Hay dos pedaladas en esa curva (curva 3), que obligaron a Jeffrey a subir.

“Pensé: 'Genial, vale, apelación fácil'. Fue una carrera reñida y afectó al resultado porque estaba en la curva y él sube cuesta arriba y mata la velocidad, ¿y luego van a seguir con eso? Así que estaba confundido porque dijeron que no influyó en la carrera.

“Yo decía que él alteró el recorrido al salirse de él. (Hoogland) podría haber tomado una curva más cerrada y probablemente haberlo superado, y el otro tipo (Carlin) probablemente también habría perdido velocidad. Pero ellos no parecieron pensar que eso afectó la carrera, lo que nuevamente me confundió, porque pensé que estábamos diciendo que si entras en el carril del sprint, eso es todo”.

Aunque Kordi dijo que no estaba enojado con Carlin por cómo corrió y dijo que es un digno medallista de bronce, agregó que no creía que el jurado fuera tan indulgente si se tratara de otro velocista.

“Acepté la decisión y sólo quiero seguir adelante”, dijo. “Creo que lo que resulta alentador es que la gente ponga a prueba sus límites. Hay un dicho en los deportes que dice que uno se traga el silbato en los momentos de mayor presión, lo que significa que no van a pitar porque es una ocasión muy importante. Espero que no haya sido así, pero todavía estoy confundido con todas las advertencias y los cabezazos y la salida de la línea que hizo ayer y hoy, que en realidad no se produjo nada”.

Los abucheos y las protestas no afectaron tanto a Carlin como todo el torneo sprint, donde tuvo que derrotar a corredores como Nicholas Paul (Trinidad y Tobago) y Ota mientras apenas se recuperaba de una fractura de tobillo que sufrió en abril.

“No voy a mentir cuando digo que los dos últimos días han sido probablemente los más exigentes mentalmente en mi carrera”, dijo Carlin. “Normalmente, en las primeras dos rondas, uno simplemente entra tranquilamente si es uno de los mejores clasificados, y luego se aleja y se recompone para las carreras más difíciles. Tuve que luchar por cada carrera. No es nada”.

Sin embargo, los abucheos de los aficionados holandeses fueron simplemente un día más en la vida de un velocista.

“En Tokio ocurrió lo mismo. Es parte de los Juegos Olímpicos. Eres un deportista y te expones a un desafío. Así es”.