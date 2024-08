“Cada revés que tuve… pensé: ‘Voy a intentarlo otra vez’”, dice un australiano sobre su recuperación de una conmoción cerebral y su avance tras la lesión cerebral traumática de su hermano

Australia ganó otra medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando Saya Sakakibara ganó el evento femenino de BMX Racing en el Estadio BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras de París, Francia, el viernes. Su victoria llega después de que ella siguiera adelante hacia los Juegos Olímpicos de Tokio después de que su hermano sufriera una lesión cerebral traumática en un accidente de carrera y luego quedara con una conmoción cerebral después de sufrir un accidente en las semifinales hace tres años.

“Es una locura. Siento que es un sueño. Es real, ¿no?”, dijo Sakakibara. “Cada revés que tuve… pensé: ‘Voy a intentarlo otra vez’, simplemente tenía eso en mente. No quería irme de aquí sin enorgullecerme, sin hacer que estos reveses valieran la pena”.

También fue un día histórico para el equipo francés, que arrasó en la prueba masculina de BMX Racing. Joris Daudet, tricampeón del mundo y vigente campeón, se llevó la medalla de oro, sus compatriotas Sylvain André la plata y Romain Mahieu el bronce.

“Es increíble, un sueño hecho realidad. Hemos dado lo mejor de nosotros cuando era necesario, somos los grandes favoritos y lo hemos conseguido”, dijo Daudet tras la carrera.

Los eventos de BMX Racing comenzaron el jueves con las rondas de clasificación y se reanudaron el viernes por la mañana con las semifinales.

Sakakibara ganó la primera manga de las semifinales, por delante de Alise Willoughby (EE. UU.) y Manon Veenstra (Países Bajos). Durante la primera manga de las semifinales, segunda manga, Bethany Shriever (Gran Bretaña) fue la primera, seguida por Molly Simpson (Canadá) y Lauren Reynolds (Australia).

Sakakibara también fue la más rápida en la segunda manga de las semifinales, serie 1, por delante de Veenstra y Zoe Claessens (Suiza), mientras que Shriever fue la más rápida en la segunda manga de las semifinales, serie 2, por delante de Laura Smulders (Países Bajos) y Mariana Pajón (Colombia).

Shriever regresó para ganar la semifinal 3, serie 1, por delante de Willoughby y Claessens, mientras que Sakakibara fue el más rápido en la semifinal 3, serie 2, por delante de Merel Smulders (Países Bajos) y Laura Smulders (Países Bajos).

Sakakibara, Shriever y Veenstra completaron las semifinales en los tres primeros lugares con la menor cantidad de puntos obtenidos.

En la final por la medalla de oro, Sakakibara cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 34.231, llevándose la victoria por delante de Veenstra con un tiempo de 34.954, que le valió la medalla de plata, y de Claessens que se llevó el bronce con 35.060.

“Después de Tokio, creo que esa conmoción cerebral fue el comienzo de esa montaña rusa emocional que tuve, y hasta ese momento, no había revisado ni lidiado con las emociones que tuve después del accidente de Kai, y todo se vino abajo”, dijo Sakakibara sobre su hermano, Kai, un prometedor corredor de BMX, que sufrió una lesión cerebral grave mientras competía en 2020.

“Once meses después, después de esa conmoción cerebral, sufrí otra y le tenía mucho miedo al deporte. No lo estaba disfrutando y, después de la conmoción cerebral, pensé que era el final para mí y que no valía la pena correr el riesgo de sufrir otra conmoción cerebral. Las lesiones en la cabeza dan mucho miedo y, después de haber pasado por dos seguidas, no pensé que fuera algo que pudiera superar.

“Antes de Tokio y de ese accidente, lo estaba haciendo bastante bien y tenía un deseo ardiente de lo que podría haber sido. Sabía que si lo hubiera dejado todo, me habría sentido decepcionado conmigo mismo por no haberlo intentado otra vez.

“Con esas experiencias, pasé por cambios drásticos en mi vida y necesitaba encontrar esa relación con el BMX. Pude encontrarme como corredor porque hasta ese momento era corredor con Kai y tuve que encontrarme como corredor sin Kai a mi lado”.

La ciclista que aún corre con el dorsal 77, para representar a su hermano en la pista, le dedicó la medalla de oro.

En la primera manga de la semifinal masculina, Daudet fue el más rápido, por delante de su compatriota Andre. Mahieu ganó la segunda manga de la primera manga por delante de Izaac Kennedy (Australia) y Cedric Butti (Suiza).

Mahieu ganó la manga 1 de la segunda manga de la semifinal, por delante del suizo Simon Marquart y del italiano Pietro Bertagnoli. Andre fue el más rápido en la manga 2 de la segunda manga de la semifinal, por delante de Daudet y Mateo Carmona García (Colombia).

Mahieu volvió a ganar en la 3.ª manga de la semifinal, serie 1, esta vez superando a Cameron Wood (EE. UU.) y a Butti, mientras que Daudet fue el más rápido en la 3.ª manga de la semifinal, serie 2, superando a su compatriota Andre y al suizo Marquart.

El equipo francés llegó a la carrera final por el oro como claro favorito, con Mahieu, Daudet y Andre ocupando los tres primeros puestos y con la menor cantidad de puntos obtenidos después de las semifinales.

Daudet se llevó la medalla de oro con un tiempo de 31.422 segundos en la final, cruzando la línea de meta por delante de sus compañeros de equipo Andre con 31.706 y Mahieu tercero con 32.002.

“Nos hemos entrenado para eso”, dijo Daudet. “Hemos trabajado muy duro mentalmente y para poder rendir cuando sea necesario. Sabía que estaba listo para eso. Solo hay que trabajar mucho y estar listos cuando sea necesario”.

El medallista de plata, André, comentó sobre su actuación y la victoria del equipo francés: “La carrera en sí misma depende de cómo te vayas incorporando. Cada uno de nosotros lo hace de forma diferente y yo no quería quedarme atrás, quería mantenerme al frente. Una vez que los tres estuvimos al frente, logramos controlar (la carrera). Sabíamos que estaba en juego una medalla olímpica, por lo que nunca habría intentado algo arriesgado”.

“Sabíamos que era posible conseguir el primer, segundo y tercer puesto, que había pocas posibilidades, y todos queríamos ganar la carrera”, dijo Andre. “Me alegro de que lo hayamos conseguido nosotros y no los demás”.