La belga confía en su flexibilidad para aprovechar cualquier situación

Como actual campeona del mundo, Lotte Kopecky es una de las favoritas para la carrera de ruta femenina en los Juegos Olímpicos de París del domingo, pero la belga espera que el equipo holandés con Lorena Wiebes, Marianne Vos, Ellen van Dijk y Demi Vollering tome el control para llegar a la carrera.

El formato olímpico mezcla a los mejores ciclistas de todo el mundo en lugar de reunir a todos los mejores ciclistas del mundo, muchos de los cuales provienen de países europeos tradicionales del ciclismo. El desgaste significa que los circuitos clave de cierre de la carrera en París habrán eliminado a muchos de los 96 participantes antes de que lleguen a los circuitos finales y lleguen a la subida clave de Montmartre.

Kopecky, hablando con Revoloteos giratoriosno está segura de cómo se desarrollará la carrera, pero espera que sus compañeras de equipo y sus rivales holandesas estén entre las principales favoritas y el equipo más fuerte en la carrera de 158 km.

“Habrá que ver cómo compiten los demás”, dice Kopecky sobre los accidentados primeros 100 kilómetros antes de que la carrera llegue al circuito de París. “No creo que vayamos a hacer que la carrera sea realmente difícil desde el principio, sino que lo que vamos a hacer primero será ver qué quieren hacer los demás”.

Con Justine Ghekiere, Julie Van de Velde y Margot Vanpachtenbeke uniéndose a Kopecky en el equipo belga, ella reconoció que su cuarteto podría no estar al mismo nivel que sus rivales holandesas, pero confía tanto en su equipo como en su capacidad para trabajar en cualquier escenario.

“No creo que el nivel de mis compañeros sea tan malo. Estoy bastante convencido de que aún tienen cualidades para estar en la final, dependiendo de cómo se desarrolle el partido. Y si se han ido es porque la carrera ha sido muy dura y han tenido que trabajar muy duro. Sería bueno que aún pudiera tener a algunos de ellos en la final”.

Bélgica es uno de los cinco equipos que se clasificaron para tener cuatro corredores en la carrera junto con Holanda, Italia, Suiza y Gran Bretaña. Las siguientes cinco naciones en la clasificación obtienen tres lugares, dos para los puestos 11 al 20 y luego uno para cada nación clasificada entre los puestos 21 y 45. El equilibrio y el tamaño de los equipos agregan otra variable a un escenario ya cargado de ellos.

“No es un circuito muy difícil, pero será una carrera agotadora porque es difícil de controlar. Una carrera agotadora es en principio una ventaja para mí, pero hay otros corredores que estarán contentos con esto”, dijo Kopecky. Revoloteos giratorios.

Se ha hecho comparaciones entre el recorrido de París y el de los Campeonatos del Mundo de Glasgow, donde Kopecky dominó la final y se adjudicó el maillot arcoíris. La cuestión clave de hasta qué punto será decisiva la subida a Montmartre “depende un poco de lo difícil que haya sido la carrera”, mientras que Kopecky también señaló el hecho de que, si bien es una subida que se adapta a varios corredores, es un punto obvio para que el pelotón también esté en alerta máxima.

En Tokio, el equipo holandés cometió un grave error al dejar que Anna Kiesenhofer (Austria) se adelantara con un ataque en solitario y se marchó decepcionada. Kopecky espera que no cometan el mismo error en París.

“Espero que tengan el control, porque tienen a uno de los principales favoritos en sus filas”, dijo Kopecky. “De alguna manera tienen que asumir cierta responsabilidad. Vimos cómo las cosas podían salir mal en Tokio, lo cual fue una gran pena para ellos. Si es necesario, también nos comunicaremos muy bien entre nosotros, pero no tengo intención de agotar a mis compañeros de equipo al principio de la carrera”.

Kopecky no se centrará únicamente en Lorena Wiebes, que se espera que sea su principal rival.

“Tengo varias bazas para ganar la carrera y eso es una ventaja para mí. No me beneficia un solo escenario, hay varios posibles. Por otro lado, será una carrera impredecible y no puedo decir mucho más al respecto”, afirmó Kopecky.

“Espero que las piezas del puzle encajen. Pero sí, eso es lo que pensarán (Elisa) Longo Borghini, (Kasia) Niewiadoma y Vos. Ellas son las principales candidatas junto a Wiebes, pero creo que hay varias outsiders, como Kim Le Court o Grace Brown. También pueden dar la sorpresa”.