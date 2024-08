El campeón mundial Kieran Reilly se lleva por poco la plata masculina mientras que la favorita femenina Hannah Roberts se queda sin medallas

El argentino José Torres Gil y el chino Yawen Deng se llevaron las medallas de oro en las competencias de BMX Freestyle park masculina y femenina de los Juegos Olímpicos de París después de una emocionante tarde de acción en el Parque Urbano, Place de la Concorde.

El británico y campeón del mundo masculino de Glasgow 2023, Kieran Reilly, se mostró elegante en la derrota y se mostró encantado con la plata tras Torres Gil tras mejorar su puntuación hasta los 93,91 en una electrizante manga final. En la categoría femenina, Perris Benegas se llevó la plata para Estados Unidos con una gran puntuación de 90,70 en su segunda manga.

El argentino Torres Gil logró una puntuación ganadora de 94,82 en apenas la tercera manga de todo el concurso masculino. Como el séptimo mejor clasificado de los nueve participantes del martes, realizó una serie de trucos y transferencias enormes para deslumbrar tanto al público parisino como a los jueces y llevarse el oro.

“Estoy muy feliz. Vine a participar en los Juegos Olímpicos, el evento más importante del mundo. Me impresionó. No esperaba obtener una puntuación tan alta en la primera vuelta, así que estoy encantado”, dijo Torres Gil según informó la UCI. “Estoy agradecido con el público, nos dieron mucho apoyo a todos, ya sea que viniéramos de América o de Europa. Todo el trabajo que hice fue para que todos pudieran disfrutar de nuestro deporte”.

En la final de estilo libre femenino, Deng llegó a su segunda manga sabiendo que tenía al menos una medalla con el puntaje más alto en la primera de las dos mangas, donde solo contarían los mejores a diferencia de un promedio de dos mangas como fue el caso en la clasificación el martes.

La amazona china de 18 años mostró una gran consistencia y mejoró ligeramente su puntuación de 92,50 hasta 92,60. Sin embargo, con la cinco veces campeona del mundo y medallista de plata en Tokio, Hannah Roberts (EE. UU.), todavía por llegar, el oro estaba lejos de decidirse.

Roberts fue tras Deng en la primera manga como la mejor clasificada, pero sufrió un fuerte accidente después de fallar un salto mortal hacia adelante en los últimos 10 segundos de su intento, lo que significó que estaba muy lejos de las medallas de cara a la final.

Con la presión de ser la última ciclista del día, Roberts vio cómo su sueño olímpico se desmoronaba cuando un salto mortal hacia atrás fallido en el primer intento de la segunda manga hizo que se resbalara de los pedales al aterrizar y salir del intento. No llegaría ni cerca de los 88,80 necesarios para el bronce.

“Tras la primera manga, estaba en la cima y eso me dio más confianza para mejorar mi rendimiento en la segunda manga. Si haces bien cada movimiento, tu puntuación final no puede ser mala”, afirmó Deng, que no quiso dejarse llevar pensando en Los Ángeles 2028.

“Todavía no he pensado en eso. Solo quiero competir bien en cada carrera y afrontar cada carrera a la vez”.

El tercer puesto en la categoría femenina lo ocupó una extasiada Natalya Diehm de Australia.

Del lado masculino, la esperanza francesa Anthony Jeanjean se recuperó de una caída después de su primer truco en la primera manga para realizar un doble backflip para ganar las medallas, y finalmente quedarse con el bronce detrás de Torres Gil y Reilly.

Los accidentes también resultaron desastrosos para corredores como el actual campeón olímpico masculino de Tokio, Logan Martin (Australia), que terminó noveno, y Jiaqi Sun de China, que después de clasificarse en tercer lugar no pudo hacer una carrera limpia y terminó séptimo.