El ex bicampeón del mundo no formará parte del equipo de Remco Evenepoel este julio

Julian Alaphilippe ha confirmado que participará en el Giro de Italia este año, optando por debutar en el Gran Vuelta de Italia a los 31 años en lugar de correr en el Tour de Francia.

El ex doble campeón del mundo se perderá así el esperado debut de su compañero Remco Evenepoel en el Tour, que Alaphilippe ha corrido seis veces en los últimos ocho años, y en su lugar dirigirá el equipo Soudal-QuickStep en Italia en mayo.

Alaphilippe no estuvo presente en la presentación del equipo Soudal-QuickStep en Calpe el martes, ya que actualmente se encuentra en Australia para competir en el Santos Tour Down Under.

Pero en una entrevista con El equipoel ex líder del Tour de Francia y ganador de etapa confirmó su cambio de programa al Giro de Italia para 2024. Antes de su debut en el Gran Tour italiano, el francés también regresará a terrenos más familiares en Strade Bianche y Milán-San Remo (ambos ganados en 2019), Tirreno-Adriático y las Clásicas Flamencas.

Respecto a la decisión de hacer el Giro en lugar del Tour, Alaphilippe afirmó: “No es en absoluto un castigo o una no selección. Hacer el Giro está en mi mente desde hace algún tiempo.

“La pregunta tenía más que ver con ‘¿Cuándo decido ir?’ y pensé ‘¿por qué no este año? Al ver (las carreras en) Australia, las Clásicas y el Giro, sentí como un cambio”.

Alaphilippe afirmó que cuando le sugirió la idea a Patrick Lefevere, el jefe de QuickStep estuvo de acuerdo, aparentemente diciendo que no quería ver a Alaphilippe trabajando para Evenepoel en el Tour.

“No es mi competencia ni mi valor completo hacer eso”, dijo Alaphilippe. El equipo.

Negó que hubiera tenido problemas para trabajar en Evenepoel, señalando que lo había hecho en la Vuelta a España 2022, que ganó el belga. Más bien su argumento a favor de no repetir ese papel en el Tour de Francia de 2024 tenía más que ver con tener objetivos diferentes.

Cuando se le señaló que en un año de contrato, no ir al Tour podría parecer que no estaba dispuesto a seguir la estrategia general del equipo, Alaphilippe dijo: “Sé que podría verse así, pero en realidad, No me importa.

“Es mi decisión, diseñé mi programa y fue confirmado por el equipo para que así íbamos a ganar etapas en el Giro y luego la general (con Evenepoel) en el Tour”.

Alaphilippe dijo que tuvo una temporada de montaña rusa en 2023, precedida por un 2022 aún más difícil, donde sufrió un accidente importante y una lesión grave en Lieja-Bastogne-Lieja seguido de COVID-19, se perdió el Tour y otra mala caída en la Vuelta.

Confirmó que estaría deseando volver a la pista esta primavera, con un programa completo de carreras italianas y belgas, que culminará con el Tour de Flandes, actualmente en su calendario.

“El año pasado no fue fácil de ninguna manera”, dijo, “y cuando hubo discusiones (con el equipo) no siempre fue fácil. Pero he dado un paso atrás, el parón me ha hecho mucho bien y después de un invierno muy sencillo me siento bien, relajado. Esto suele ser una buena señal y no es algo que haya sentido desde hace bastante tiempo”.