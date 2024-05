El francés estaría en la lista de 12 corredores de Soudal-QuickStep para julio, con Remco Evenepoel a favor de su selección

Es posible que el Giro de Italia aún esté en marcha, pero el ganador de la etapa 12, Julian Alaphilippe, y su Soudal-QuickStep ya están planeando el próximo Gran Tour de la temporada y un posible regreso al Tour de Francia.

Estaba previsto que el francés descansara tras su debut en el Giro este mes, antes de una participación esperanzadora en los Juegos Olímpicos de su casa en París. Sin embargo, según los informes, ha sido seleccionado como parte de la lista larga de 12 corredores de Soudal-QuickStep para el Tour.

periódico francés L'Equipe ha dado la noticia de la medida, afirmando que el aspirante al equipo en el Tour de Francia, Remco Evenepoel, ha liderado el impulso para la inclusión de Alaphilippe en el equipo de julio.

La dirección deportiva del equipo también está a favor de la inclusión del jugador de 31 años, siendo su experiencia (seis largadas, seis victorias de etapa y un quinto puesto en la general en 2019) un factor importante en la decisión.

Alaphilippe ha soportado una racha de temporadas difíciles para sus estándares desde su último título de Campeonato Mundial en 2021, obteniendo solo dos victorias a nivel WorldTour antes de llegar al Giro esta primavera y completar la trilogía de victorias de etapa del Grand Tour desde el receso en Fano.

Comenzó su temporada sexto en la general del Tour Down Under y terminó entre los 10 primeros en Milán-San Remo con lo que resultó ser una fractura de peroné.

En el Giro parece revitalizado y compitiendo una vez más al máximo nivel, después de haber conseguido el segundo lugar detrás de Pelayo Sánchez en la fuga de la etapa 6 antes de regresar en solitario a casa en la etapa montañosa 12, nuevamente desde la escapada.

Los problemas de Alaphilippe lo han llevado a ser criticado por el director ejecutivo de Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere, a menudo en público. El veterano director del equipo belga dijo esta semana que la relación entre ambos no es lo que muchos piensan.

“Mi relación con Julian no es lo que muchos quieren hacer”, dijo Lefevere en una entrevista con Het Laatste Nieuws. “Ese pequeño ha estado conmigo desde que tenía 17 años. He creído en él todos estos años.

“He vivido cosas muy bonitas con él. Las cosas se han ralentizado en los últimos años, sí. Ciertamente no es mi culpa. Tampoco digo que él pueda hacer mucho al respecto. Es lo que hay”.

Lefevere dijo que estaba a favor de que Alaphilippe debutara en el Giro este año, señalando que “el recorrido le conviene”, así como el estilo de carrera “más salvaje” en comparación con el Tour. Sin embargo, mantuvo sus críticas a la campaña de primavera de su ciclista.

“He repetido suficientes veces que no estaba satisfecho. No fue personal”, dijo. “No fue suficiente para lo que él puede hacer y para lo que le pagan. Tal vez no lo dije de la manera correcta. Simplemente no tengo otro estilo.

“En primavera no volvió a funcionar. Julián se desmoralizó. Lo sacaron del volante, demasiado pronto para sus acciones. Luego resultó que había sufrido una fractura en el peroné durante una caída en la Strade Bianche. Aún así terminó noveno en Milán-San Remo”.

El contrato de Alaphilippe está sujeto a renovación este año, y Cofidis se encuentra entre los equipos interesados ​​en ficharlo para 2025 y más allá. Lefevere dijo que ya había enviado una propuesta de contrato más baja, que fue rechazada por el equipo de Alaphilippe.

“Le propuse rebajarle el contrato el año pasado. No es que fuera a humillarlo; no lo golpearía con un martillo”, dijo. “Mi propuesta era pagarle menos salario en 2024, pero también incluir el año 2025. Eso demostró que todavía tenía confianza. Eso fue negado y ahí terminó todo para mí.

“Pero mira, Julian ahora me está demostrando que estoy equivocado. Eso me gusta. Y no me siento muy bien al admitirlo – no es que esté 100% equivocado – porque estamos hablando de dinero. No es mi estilo extender un contrato del piloto por menos dinero, pero, una vez más, no puedo decir que haya corrido bien en los últimos dos años”.