El equipo suizo no podrá disputar el Monumental del domingo al dos veces finalista del podio debido a problemas de salud y a la lesión de Marc Hirschi.
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En otro revés para Tudor Pro Cycling, el dos veces campeón del mundo Julian Alaphilippe se retiró de Lieja-Bastogne-Lieja y Eschborn-Frankfurt de este domingo el 1 de mayo por razones médicas, anunció el equipo el sábado por la mañana.
Ya son líderes principales para el próximo Monumento de 2026 después de que Marc Hirschi se estrellara y se rompiera la clavícula hacia el final de La Flèche Wallonne durante la semana, dejando al equipo suizo sin dos ex finalistas del podio de Lieja.
Alaphilippe terminó dos veces en 2015 y 2021, detrás de Alejandro Valverde y Tadej Pogačar, respectivamente, y también pensó que había ganado en 2020, pero fue superado en la línea por Primož Roglič después de celebrar demasiado pronto y luego descendió al quinto lugar por desviarse en el sprint. Hirschi ascendió al segundo lugar en esa última edición.
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“Desafortunadamente, Julian Alaphilippe se perderá tanto Lieja-Bastogne-Lieja como Eschborn-Frankfurt por razones médicas”, se lee en un comunicado en la página de Instagram de Tudor.
Alaphilippe se enfermó durante la Vuelta al País Vasco y no comenzó la etapa final el 11 de abril. Luego tuvo problemas en la Amstel Gold Race, abandonando cuando faltaban más de 80 km para terminar la carrera, antes de no mejorar en La Flèche Wallonne, una carrera que una vez dominó, tres días después, donde fue abandonado por segunda vez en el Mur de Huy y luego abandonado nuevamente.
La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja