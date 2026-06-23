Tudor DS dice que el objetivo es “redescubrir las sensaciones y el placer de andar en bicicleta”

Por segundo año consecutivo, Julian Alaphilippe se saltará el Campeonato Nacional de Francia en ruta el domingo 28 de junio para concentrarse en la preparación para el Tour de Francia que comenzará dentro de dos semanas.

Tudor confirmó la noticia durante la retransmisión de la Etapa 5 del Tour de Suiza, donde el ex campeón del mundo no apareció en la salida de la etapa montañosa.

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