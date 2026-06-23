Tudor DS dice que el objetivo es “redescubrir las sensaciones y el placer de andar en bicicleta”

Por segundo año consecutivo, Julian Alaphilippe se saltará el Campeonato Nacional de Francia en ruta el domingo 28 de junio para concentrarse en la preparación para el Tour de Francia que comenzará dentro de dos semanas.

Tudor confirmó la noticia durante la retransmisión de la Etapa 5 del Tour de Suiza, donde el ex campeón del mundo no apareció en la salida de la etapa montañosa.

Alaphilippe no ha mostrado su estilo de ataque tradicional este año, y su inicio de temporada estuvo plagado de abandonos. Luchó contra una enfermedad, se vio obligado a abandonar Itzulia Basque Country y luego se perdió Liège-Bastogne-Liège después de no terminar en las Clásicas de las Ardenas anteriores.

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Su equipo Tudor le dio algo de tiempo para priorizar su salud antes de pasar tres semanas entrenando en altitud en Sierra Nevada en España.

El francés de 34 años volvió a competir en el GP de Gippingen, donde finalizó quinto, antes de tomar la salida del Tour de Suiza. Allí Alaphilippe se abrió camino hacia la escapada en la etapa 2, pero no pudo unirse a la batalla por la victoria.

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El director deportivo de Tudor, Sylvain Blanquefort, dijo DirectVelo que siente que Alaphilippe está mejorando cada vez más pero que todavía tiene trabajo por hacer.

“Todavía le falta un poco de regularidad en algunos días. Estuvo normal el primer día, el segundo estuvo bien… Está en el camino correcto. Su semana es alentadora. El objetivo es redescubrir las sensaciones y el placer del ciclismo. Quedan diez días antes del inicio del Tour”, dijo Blanquefort. DirectVelo.

Blanquefort reforzó que el Tour de Francia sigue siendo el objetivo.

“Quiere hacer las cosas bien para estar preparado para el Tour”, añadió. “El objetivo es aprovechar los días en los que se siente muy bien y que ha marcado, y estar más tranquilo el resto”.

Blanquefort añadió que Alaphilippe, que acumula seis victorias de etapa en el Tour de Francia entre 2018 y 2021, está “muy motivado” para buscar una séptima.