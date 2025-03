Capitol Cup confirma Washington, DC Course, Shasta Gravel Hugger pospuesto, campeonatos de carreras de garaje – Roundup norteamericano

El 5 de abril se llevará a cabo un nuevo Red Bull Roundabout Rumble Criterium en Indianápolis, con Justin Williams (L39ion de Los Ángeles) liderando la carga como atleta de Red Bull en la división profesional masculina.

Junior, Masters y Divisions Open competirán desde la 1:00 p.m. hora local a 6:30 pm en el mismo curso que contará con una división profesional de mujeres para una carrera de 40 vueltas a las 6:45 p.m., seguido de la carrera profesional de 48 vueltas a las 8:00 p.m. Los campos en las carreras profesionales son solo con un premio de $ 20,000 divididos entre las dos divisiones.

“Estoy ansioso por ver que algunos de los mejores profesionales de todo el mundo abordan el curso, pero estoy más emocionado de presenciar que los ciclistas locales brillan en las clases de aficionados. Es intrigante ver el calibre del talento que la ciudad donde la alta velocidad es una forma de vida traerá”, dijo Williams en una declaración de Red Bull.

Los organizadores no han confirmado una lista de inicio para las carreras profesionales en este momento, pero se espera que otros pasajeros de L39ion se unan a Justin Williams en el evento. Los corredores aficionados deberán registrarse por $ 60 en Redbull.com/roundaboUtrumble antes del 3 de abril.

El icónico círculo de monumentos de Indianápolis sirve como pieza central del curso de Criterium, con una rotonda pavimentada de ladrillos que rodea el monumento soldados y marineros de la ciudad. Un largo camino en Meridian Street se montará en un patrón de retroceso con un giro en U apretado al final de tres cuadras.

Shasta Gravel Hugger pospuesto

El Hugger de grava de Shasta no tendrá lugar el 8 de marzo según lo planeado, pero se pospondrá hasta que se pueda confirmar una nueva fecha para 2026. El fundador y organizador de la carrera, Ben Brainard, dijo. My Bike Esas “razones personales y un conflicto relacionado con el trabajo” jugaron un papel en su decisión de cancelar el viaje de grava de un día de Oregon a principios de temporada.

Todos los participantes registrados habían sido notificados, según Brainard, con aproximadamente el 99% confirmado para recibir un reembolso completo o diferir el registro en el Grizzly Gravel Hugger el 21 de junio de 2025. Este nuevo evento, también organizado por Brainard, se llevará a cabo cerca de Ashland, Oregon y en la parte posterior del pico grizz en las montañas cascadas. La ubicación está a 40 millas al norte de donde habría comenzado Shasta Gravel Hugger en Montague, California.

“Siento que el clima para el Shasta Gravel Hugger ha sido extremadamente desafiante. Hemos tenido cuatro años climáticos terribles, y el año pasado siendo el mejor. Voy a trasladar esta carrera a April, y creo que todavía será lo suficientemente temprano de ser un buen día que pueda ser un clásico de primavera”, dijo Brainard sobre sus planes para el próximo año.

El Shasta Gravel Hugger comenzó en 2020. El año pasado, el canadiense Rob Britton ganó la división abierta masculina, mientras que la nativa de Bend, Serena Gordon, ganó la división del Abierto de Mujeres.

Las rutas para el abrazador de grava en junio aún no estaban disponibles.

Capitol Cup Set Course en Heart of Washington, DC

Después de una ausencia de 24 años de las carreras de un día adyacentes al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, los organizadores del Amazon Armed Forces Cycling Classic confirmaron un curso que se utilizará para la revitalizada Capitol Cuppitol el 31 de mayo.

El curso de 1,4 km se ubicará entre el centro comercial nacional y el edificio del Capitolio de los Estados Unidos a lo largo de 3rd Street SW, entre Constitution Avenue NW y Independence Avenue SW. La línea de inicio/meta estará en la 3ra calle frente a Madison Drive NW, con el Capitolio reflejando la piscina como telón de fondo.

El calendario de la Copa Capitolio del sábado presenta las carreras de invitación Pro/1 Pro/1 Men's Pro/1, con un bolso de premio combinado de $ 17,000. Esos campos también participarán el domingo para un formato de omnio de dos días, las carreras tienen lugar en Arlington, Virginia, para una 27ª edición de la Copa Clarendon.

El segundo día de carreras en el clásico de ciclismo de las Fuerzas Armadas también ofrece un bolso combinado de premios de $ 17,000. Hay un bolso de premio adicional de $ 5,000 para los 10 mejores hombres y mujeres en la competencia Pro Omnium.

“Estoy bastante emocionado de volver a traer una carrera de este calibre a DC”, dijo Robert Laybourn, presidente de Arlington Sports, que organiza el clásico de ciclismo de las Fuerzas Armadas de Amazon.

“La última vez que promoví una carrera en DC en 2001, cuando organizamos la Copa Capital (ahora Capitol Cup – ed.) Y debido a la extensión del curso de desafío a DC, solo era lógico organizar la carrera para seguir en el mismo lugar”.

Un viaje de desafío no competitivo tendrá lugar de 7 a 10 a.m. ET el sábado, lo que permite que hasta 3.000 participantes montaran vueltas en un circuito de 13 millas (21 km). Hay un descuento militar para el viaje de desafío.

La inscripción abre el 1 de marzo para las carreras Pro/1/2 de mujeres, así como las divisiones de aficionados, para el Classic de Ciclismo de las Fuerzas Armadas. Los organizadores extenderán invitaciones a los equipos masculinos, a partir del 1 de marzo, para las entradas en la categoría PRO/AM.

Los campeonatos nacionales de Garage Racing atraen a una gran audiencia

El “concreto, el caos y la gloria del campeonato” describió el popular, pero no oficial, campeonatos nacionales de carreras de garaje el 22 de febrero. Las carreras de garaje comenzaron en el área de Washington, DC como una serie semanal en una plataforma de estacionamiento cerrada en Crystal City, Virginia, inspirada en cortos cursos de ciclocross marcados con cinta de cinta.

El propietario de CXHairs Media, Bill Schieken, quien también habla de grava con Amanda Nauman en Groadio, alentó a las populares competiciones después del trabajo y renombró las carreras en 2019 como el Campeonato Nacional de Racing de Garage. Después de un paréntesis de tres años, los campeonatos regresaron en 2023.

Los ganadores son bañados con aplausos y ganan una porción de pastel horneado, no hardware o premio en dinero. Todo es por diversión, con 150 corredores parte de las multitudes estimadas para superar los 800 este año. Las categorías de carrera incluyeron juniors, novatos, equipo fijo, no binario y un relevo de equipo. El evento culminó con la raza Anything Goes, donde se puede usar cualquier vehículo no motorizado y se alienta los disfraces.

El evento es presentado por CXHairs y el Distrito Nacional de Mejoramiento de Desarrollo de Negocios de Landing, un centro urbano en Arlington, Virginia, con el apoyo de JBG Smith, que posee y opera propiedades de uso mixto alrededor del área de Washington, DC.

“Los campeonatos nacionales anuales de Garage Racing brindan una oportunidad poco convencional y creativa para celebrar cuán arraigado está el ciclismo en el ecosistema de transporte de nuestro vecindario”, dijo Brandon Taff, vicepresidente senior de JBG Smith. “Lleno de diversión y con una buena cantidad de competencia, este evento comunitario gratuito tiene algo que todos disfrutan”.