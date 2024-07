Williams destaca la diversidad en el ciclismo impulsada por el éxito de Biniam Girmay en el Tour de Francia: “ahora que está ganando carreras, esperemos que tenga más voz”

Justin Williams (L39ION de Los Ángeles) reconoció que todavía siente un “dolor agudo” por una fractura de muñeca que sufrió en el Criterium Blue Dome de Tulsa Tough a principios de junio, la ronda inaugural de la American Criterium Cup, mientras cedió en contra de su mejor criterio para volver a la refriega del criterium solo un mes después.

Hizo comienzos sorpresivos en la doble jornada del Criterium de Salt Lake City cuando estaba “entrando la picazón”, y luego en el Grand Prix de Manhattan Beach, donde terminó segundo en la carrera profesional masculina para recuperar la camiseta del campeonato estatal de SoCal.

“Simplemente necesitaba una salida, y mi bicicleta es mi salida”, dijo Williams. Noticias de ciclismo sobre regresar pronto a las carreras.

“Siento los neumáticos, siento el impulso y realmente me estoy divirtiendo con la moto otra vez. Definitivamente, todavía hay dolor, un dolor agudo. Momentos dolorosos como golpear baches o esquivar grietas, tener que tirar del manillar hacia la derecha”.

Además de la fractura, sufrió un desgarro en el bíceps y “moretones terribles” a causa de un fuerte accidente el 7 de junio. Su deseo de volver a montar en bicicleta se impuso al consejo de su hermano Cory Williams (Miami Blazers) y de su médico, que le pidió que dejara que las lesiones se curaran unas semanas más. Su médico lo había llamado para programar otra radiografía de su muñeca, pero en su lugar le preguntó sobre una publicación de Williams en las redes sociales que revelaba que estaba compitiendo.

“Pensé que era mi culpa. Así que me quedé atrás y no me metí en problemas”, dijo Justin Williams sobre unirse a L39ION en Utah. “Y me sentí muy bien por no tener presión. Fue la primera vez que corrí sin presión en cuatro o cinco años.

“Estoy bien. Creo que mentalmente ha sido un poco difícil lidiar con todos los altibajos del deporte últimamente. Así que diría que, en general, estoy bien. Me alegra que la lesión no haya empeorado. Creo que podría haber sido peor”, admitió el tres veces ganador del Blue Dome Crit en Tulsa Tough.

Carreras y responsabilidades

Cuando Justin Williams cofundó L39ION de Los Ángeles con su hermano Cory en 2019, se trataba de un único equipo mixto que trabajaba por la diversidad y la inclusión en el deporte. En 2023, su negocio Williams Racing Development se expandió para incorporar a los Miami Blazers y los Austin Outlaws, lo que se hizo específicamente para “crear competencia” con oportunidades profesionales para más corredores.

Lo encuentra gratificante y agotador al mismo tiempo.

“Es una carga de trabajo bastante extrema”, admitió. “Estaba al mando de un equipo y podía funcionar plenamente como ciclista y aun así ganar. Y obviamente, no he ganado tanto en los últimos años, porque mi atención está en otra parte.

“En mi cabeza, pensé que iba a estar al 120% durante un par de años. Creo que me he excedido un poco con mi estadía. Estoy agotado y lo he notado en mi entrenamiento, lo puedo sentir en mi proceso de pensamiento y en mi creatividad”.

Fue el dinero de patrocinio adicional atraído por el éxito de L39ION lo que permitió la expansión, que ahora proporciona trabajo a 35 ciclistas más el personal. Pero los detractores lo calificaron de “colusión” y Williams dijo que le parecía “confuso”.

“En realidad, estábamos tratando de crear competencia, porque el deporte la necesita”, dijo. “En 2019, solo teníamos a L39ION y dominamos todos los días. En 2020, en 2021, solo teníamos a L39ION y dominamos. Entonces, comenzamos los Miami Blazers con la esperanza de involucrar a otro grupo demográfico en el lado este del país, pero también crear oportunidades para más atletas que regresaran de Europa.

“Y luego, cuando empezamos con los Outlaws, era más o menos el mismo concepto. ¿Tenemos suficiente impulso para crear un tercer equipo en el que podamos construir alrededor de alguien como Lucas Bourgoyne y conseguirle la ayuda que necesita?

“Normalmente les damos a las personas un par de años para que se adapten y crezcan. Creo que poder aprovechar la posición en la que me encuentro ahora para brindar oportunidades a los ciclistas caribeños y a los ciclistas negros es un ciclo que está funcionando”.

Mencionó a corredores de Austin Outlaws como Conor White, quien fue el campeón de carreras de ruta del Caribe de 2023 y Amber Joseph, quien es la cuatro veces campeona ITT de Barbados, como algunos de varios ejemplos.

“El año que viene vienen un par de corredores de Belice. También estamos considerando la posibilidad de contratar a un par de corredores de Trinidad para el año que viene. Creemos que estamos haciendo nuestro trabajo al brindar oportunidades a los corredores que las merecen”.

Williams destacó que lo importante son las oportunidades y también brindar un ambiente de aprendizaje cómodo, donde los ciclistas puedan “ser ellos mismos, competir y realmente perseguir sus sueños de una manera que sientan que pueden hacerlo”.

Dijo que está muy orgulloso de Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), de Eritrea, por haber captado la atención mundial al conseguir tres victorias en el Tour de Francia de este año. Girmay comenzó a competir en ruta hace apenas cinco años con un equipo de club con sede en Suiza. Este año, el ciclista de 24 años es el único africano negro representado en el Gran Tour francés.

“Aunque la gente crea que el ciclismo profesional es muy diverso, no lo es ni mucho menos. Creo que el talento de Biniam, especialmente con el equipo en el que está, supera sus diferencias culturales. Creo que ahora que está ganando carreras, esperemos, con los dedos cruzados, que tenga más voz. Con suerte, en el futuro podrá decir más de su verdad y recibir apoyo en ese sentido”.

La recuperación de sus lesiones en Utah le dio a Williams más tiempo para ver parte del Tour de Francia. Ahora, puede agregar a su creciente lista de tareas pendientes una forma de conectarse en persona con el ciclista del WorldTour.

“En realidad, nos mantenemos en contacto un poco a través de las redes sociales, pero obviamente él está haciendo este asunto del World Tour. Aún no nos hemos conocido, pero definitivamente mi sueño es hacer un par de viajes con él”.