El equipo se centra en la general con Tiberi, mientras Caruso tiene la oportunidad de completar un hat-trick en el Grand Tour en su año de retiro

El equipo Bahrain-Victorious anunció su alineación para el Tour de Francia el domingo por la tarde, centrándose en la búsqueda de etapas y con el objetivo de entrar entre los diez primeros en la clasificación general.

Los ocho corredores seleccionaron una experiencia equilibrada en la carretera con opciones para cada tipo de perfil de etapa.

La campaña general del equipo se centrará en Antonio Tiberi. El italiano debutará en la carrera y aspirará a entrar entre los diez primeros; Su mejor resultado anterior en una clasificación general de Grand Tour fue un quinto puesto en el Giro de Italia de 2024.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

En su año de retiro, Damiano Caruso correrá su último Tour de Francia con la posibilidad de lograr un hat-trick en el Gran Tour, el veterano italiano de 38 años busca agregar una etapa del Tour a sus victorias en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Buscando esas victorias están el tres veces ganador de etapa Matej Mohorič, que apuntará a etapas onduladas y de estilo clásico, el escalador en forma Lenny Martínez, que pasó un tiempo con el maillot de lunares en el Tour del año pasado y que impresionó con su forma en el Tour de Suiza de la semana pasada, y el experimentado hombre rápido Phil Bauhaus, que espera estar presente en las ocho etapas previstas para terminar en un sprint masivo.

Además, el belga Vlad Van Mechelen, de 22 años, hará su debut en la carrera, con la esperanza de continuar con su impresionante escapada en el reciente Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donde terminó tercero en la etapa 2.

te puede gustar



Guía equipo por equipo del Tour de Francia: alineación, líderes y ambiciones de cada equipo en la lista de salida



Red Bull-Bora-Hansgrohe anuncia el equipo completo del Tour de Francia y un 'enfoque de liderazgo dual' en torno a Remco Evenepoel y Florian Lipowitz



¿Quién ganará el Tour de Francia 2026? Nuestro ranking definitivo de los favoritos al maillot amarillo

Completan la alineación, en apoyo de sus líderes, el escalador australiano Rob Stannard y el ciclista polaco Kamil Gradek, de 35 años, que ha sido nombrado capitán de ruta.

El Tour de Francia comienza el sábado 4 de julio en Barcelona. Lea nuestra vista previa de los principales contendientes para el maillot amarillo de este año aquí.