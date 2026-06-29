El equipo se centra en la general con Tiberi, mientras Caruso tiene la oportunidad de completar un hat-trick en el Grand Tour en su año de retiro

El equipo Bahrain-Victorious anunció su alineación para el Tour de Francia el domingo por la tarde, centrándose en la búsqueda de etapas y con el objetivo de entrar entre los diez primeros en la clasificación general.

Los ocho corredores seleccionaron una experiencia equilibrada en la carretera con opciones para cada tipo de perfil de etapa.

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Además, el belga Vlad Van Mechelen, de 22 años, hará su debut en la carrera, con la esperanza de continuar con su impresionante escapada en el reciente Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donde terminó tercero en la etapa 2.