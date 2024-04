“El hecho de que me esté volviendo más fuerte y haya podido dejar atrás a Demi y a Lotte en la subida es muy motivador”, dice el ciclista polaco

Una primera victoria en cinco años siguió eludiendo a Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM) mientras lograba el segundo puesto, el mejor de su carrera, en el Tour de Flandes, solo por detrás de Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

La siempre positiva Niewiadoma no estaba desanimada ni desconsolada como lo estaba en Strade Bianche, con una mejora visible en su forma de carrera y solo una actuación de clase mundial del equipo Lidl-Trek le negó la oportunidad de regresar al escalón más alto del podio.

Niewiadoma fue el mejor en la última subida al Paterberg, junto al campeón italiano, dejando atrás y sin respuesta a las dos mejores corredoras del mundo de 2023, Lotte Kopecky y Demi Vollering (SD Worx).

“Supongo que me sentiría decepcionado si no sintiera que progresé o si sintiera que estoy más atrás en la final. El hecho de que me estoy volviendo más fuerte y pude dejar atrás a Demi y a Lotte en la subida es muy motivador”, dijo Niewiadoma a los periodistas después de la carrera.

“Por supuesto, existe esa sensación de 'Oh, mierda, desearía ganar' porque, por supuesto, esto es lo que he estado persiguiendo durante tanto tiempo. Sin embargo, por otro lado, siento que el solo hecho de ver esas otras ventajas de mejorar la forma y la carrera me da una motivación extra para no rendirme y buscar otra oportunidad”.

La última victoria de Niewiadoma en carretera se produjo en el Tour femenino en 2019, hace unos 1.753 días a estas alturas. También ganó el título mundial en el Campeonato Mundial de Gravel el otoño pasado. Esta primavera, la polaca ha estado a la altura en las carreras en las que ha participado en 2024.

Fue séptima en Omloop Het Nieuwblad y cuarta en Strade Bianche antes de ocupar el segundo puesto hoy en Flandes. Parece que su victoria número 19 como visitante está a la vuelta de la esquina y su forma sigue mejorando.

“Fue mi primer podio en Flandes y, para ser honesto, estoy contento con mi forma y los preparativos que han ido muy bien hasta ahora”, dijo Niewiadoma.

“Como equipo, somos muy optimistas, por supuesto, hubiera sido increíble ganar una carrera aquí, pero estamos en un muy buen camino para ganar más carreras por delante”.

Niewiadoma solo perdió ante Longo Borghini, ya que ella y su compañera de equipo Shirin van Anrooij jugaron perfectamente la final de Oudenaarde para que la italiana se llevara su segundo título de Ronde nueve años después del primero.

Pero Niewiadoma nunca pensó ni por un momento en no contribuir una vez que los tres se alejaron del SD Worx y del resto de favoritos.

“No pensé en no trabajar”, ​​admitió Niewadoma, con la victoria en mente.

“No estaba pensando que iba a competir por el segundo o tercer lugar. A veces me sorprendía pensando 'un podio estaría bien', pero luego rápidamente lo convertí en 'no, estoy aquí para ganar una carrera'”.

Niewiadoma y Longo Borghini llegaron a Van Anrooij después de Paterberg a falta de 12 km y, desde entonces hasta la recta final en Oudenaarde, trabajaron bien para mantener su estrecha ventaja sobre el grupo perseguidor formado por Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y las estrellas SD Worx.

“Sabía que pedaleando tenía más posibilidades de llegar a los últimos 100 metros y correr hacia la victoria que jugar un partido y quedar atrapado por el segundo grupo donde Wiebes, Lotte (Kopecky) o (Silvia) Persico son más rápidos. que yo”, dijo Niewiadoma inspirándose en la agresiva carrera de Vos en el Dwars Door Vlaanderen del miércoles.

“Creo que en las carreras hay que invertir si se quiere ganar. Creo que Marianne Vos mostró el mejor ejemplo de ello al ganar Dwars ante Vlaanderen. Siento que sólo puedes jugar este juego si tienes otros tres compañeros detrás de ti”.

Niewiadoma fue la única ciclista de Canyon-SRAM involucrada en el emocionante final y tal vez podría haberlo hecho mejor si hubiera tenido un compañero de equipo con ella. Sin embargo, no culpó a nadie de su equipo, y la mala suerte destruyó a algunos de sus otros mejores corredores, como Chloé Dygert, que se cayó dos veces y en el crucial Koppenberg.

“Fue una carrera muy dura, agitada y peligrosa, así que estoy feliz de que como equipo todavía pudimos encontrarnos en esta locura, digamos”, dijo Niewiadoma.

“Creo que debemos tener paciencia porque tenemos un equipo fuerte. Con más experiencia y un poco más de suerte, podemos cambiar las cosas”.

Niewiadoma estaba particularmente agradecida por el posicionamiento en la subida a Koppenberg donde, al estar al frente del pelotón, pudo recorrer la brutal subida adoquinada de 600 metros y no caminar como tuvieron que hacer todos los participantes de la carrera, excepto dos, en 2023.

“Como sabíamos desde el año pasado, Koppenberg era muy importante, por lo que, para ser honesto, el planteamiento de esa subida fue una locura. Realmente una locura”, dijo el joven de 29 años.

“Pude llegar al top 10 y superar la subida sin tener que subir hasta allí, lo cual fue un gran éxito y de ahí en adelante jugué a una final realmente difícil”.

La próxima oportunidad de Niewiadoma de romper su sequía sin victorias llegará en la Amstel Gold Race, donde ya ganó en el pasado en 2019. Es una oportunidad de oro para la ciclista polaca con su forma aparentemente en su punto más alto de todos los tiempos y la fuerza dominante en la carrera. Ardenas – Vollering – parece lejos de su mejor nivel.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura de los Clásicos de Primavera, incluidos informes, noticias de última hora y análisis de la París-Roubaix, el Tour de Flandes y más. Saber más.