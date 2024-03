A centímetros del podio para la todoterreno polaca Canyon-SRAM en su carrera favorita

La relación de amor-odio entre Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) y la Strade Bianche continuó. Desde sus inicios en 2015, la joven de 29 años ha comenzado la carrera todos los años y, aparte de un abandono en 2020, nunca ha terminado peor que noveno.

Sin embargo, el escalón más alto se le volvió a escapar y se quedó a centímetros del podio cuando Demi Vollering (SD Worx-Protime) la adelantó en los últimos metros tras alejarse del campeón holandés en la subida a Via Santa Caterina.

Niewiadoma se bajó de su bicicleta en la Piazza del Campo y se desplomó llorando antes de afrontar las preguntas de los medios. Fue al mismo tiempo franca y buscando respuestas en su entrevista con ciclismonoticias y esporza.

“Apesta”, dijo Niewiadoma sobre su cuarto lugar, la segunda vez que estuvo tan cerca desde 2022. Estaba triste por haber vuelto a perderse el podio en una carrera a la que aspira todos los años. Su último podio fue un tercer puesto en 2019, después de haber conseguido tres subcampeonatos consecutivos en los años anteriores.

“Fue una carrera realmente dura. La final fue muy brutal, me siento triste porque estoy cuarta otra vez, ya sabes, y siento que…” Niewiadoma se calló, con lágrimas aún audibles en su voz, antes de continuar.

“Como equipo, corrimos para lograr un mejor resultado, y es simplemente frustrante, ya sabes, terminar en una situación en la que, a veces, es cuestión de suerte hacia dónde va el ataque. Y luego estar en una situación en la que tienes que perseguir.

“Siento que como equipo realmente hicimos una carrera valiente, así que es triste no poder terminarla, y además, al final pensé que al menos conseguiría el tercer puesto, y luego Demi me pasó justo al final”. “Eso me dolió”, dijo la ciclista polaca, poniendo en palabras sus emociones.

Niewiadoma había realizado un gran ataque en el último sector de tierra, Le Tolfe, con una subida de hasta el 18%, que sólo Vollering y Kopecky pudieron seguir. Elisa Longo Borghini y Shirin van Anrooij (ambas Lidl-Trek) se unieron al trío delantero poco después del sector de tierra, y fue de este grupo de donde salió la jugada ganadora de la carrera de Kopecky y Longo Borghini.

“En la final, es simplemente difícil, simplemente corres y no tienes mucho tiempo para pensar en lo difícil que es. Estás súper cansada, Demi estaba atacando y sentí que ella iba a ser la que buscaría la victoria, así que la estaba marcando. Luego, justo cuando nos atraparon, Lotte se fue de inmediato, por lo que fue muy difícil responder, ella vino desde atrás con velocidad”, recordó el momento decisivo de la carrera.

Niewiadoma es famosa por correr siempre con el corazón, atacando en un intento por alcanzar la gloria en cada oportunidad. En retrospectiva, el resultado a veces podría haber sido mejor si hubiera corrido con más cautela. A primera vista, la Strade Bianche 2024 es otro ejemplo de ello: frente al dúo de Vollering y Kopecky, posiblemente las dos mejores ciclistas del mundo y las dos últimas ganadoras de la carrera, ¿no habría sido más inteligente esperar? para que hagan un movimiento?

Pero esa táctica no le sienta bien a Niewiadoma. Ha intentado correr de forma menos agresiva en el pasado, pero no le ha dado resultados. En una entrevista en profundidad con ciclismonoticias En 2022, señaló que intentaba no cuestionar cada una de sus decisiones de carrera y no quería reaccionar solo a los movimientos de los demás, sino que ella misma daba forma a la carrera.

“Si siempre piensas en no querer cometer un error, eres cauteloso cuando intentas algo nuevo y no funciona”, dijo Niewiadoma.

