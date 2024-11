El ciclista polaco califica el accidente de Vollering como “karma” para el campeón del Tour de Francia 2022

La ganadora del Tour de Francia, Kasia Niewiadoma, habló sobre la obvia tensión entre ella y la campeona defensora Demi Vollering después de la etapa final de la carrera de este año, que Niewiadoma ganó por un estrecho margen de cuatro segundos sobre la estrella del SD Worx-Protime durante una aparición en Rouler Live. esta semana.

Niewiadoma tomó el liderato de la carrera cuando Vollering se vio atrapado en una caída masiva en una curva a 6,3 km del final de la etapa 5 hacia Amnéville. Vollering lideraba a Niewiadoma por 34 segundos antes de la etapa, pero perdió 1:47 debido al accidente.

En la última etapa 8 hasta la cima de Alpe d'Huez, Vollering logró la victoria de etapa en solitario, pero le faltaron cuatro segundos para desbancar a Niewiadoma, quien se llevó a casa la victoria general.

Vollering estaba visiblemente angustiada después de la carrera después de perder el Tour de Francia por el margen más ajustado de la historia y Niewiadoma describió el incómodo momento en el que se encontró con Vollering en el vestuario para cambiarse para el podio.

“Me gusta irrumpir allí… súper feliz, listo para celebrar. Y había una vibra de funeral allí”, recordó Niewiadoma. “Miré las caras y vi a Demi; nadie hablaba. Y dije: 'Buen trabajo, chicas. Felicitaciones por una etapa difícil'. Y luego, no hubo respuesta. Pensé: 'Está bien, yo'. Me voy'. Entonces, sí, me cambié afuera”.

Niewiadoma dijo que sentía que algo de amargura se dirigía hacia ella debido al accidente de Vollering que la llevó al maillot amarillo. “Me sorprendió haber logrado hacer eso, pero fue un momento agridulce, porque pude ver a mi equipo tan feliz y muchos amigos estaban celebrando, pero también pude sentir esta amargura de Demi, de SD Worx. , o los fans de Demi”, dijo Niewiadoma.

“Se sintió extraño en algunos aspectos porque ninguno de nosotros chocó con ella. Toda la etapa fue muy agitada y se trataba de posicionarse durante todo el día. Los choques suceden; nadie está enojado con Remco (Evenepoel) por ser tercero durante el Tour de Francia porque ( Primož) Roglič se cayó: hay momentos que suceden así todo el tiempo.

“Creo que se trata de cómo la gente lo maneja; también creo que, en cierto modo, se trata de la vida y de cómo el karma regresa a ti”, dijo, haciendo una pausa para reír entre la multitud antes de seguir explicando. “Annemiek se estrelló en la última etapa de la primera edición del Tour de Francia y SD Worx fue el equipo que aceleró a fondo para dejarla caer.

“Nadie recuerda eso porque Annemiek en realidad nos persiguió y luego nos atacó. Recuerdo cada carrera muy vívidamente. Así que parece que el Tour de Francia fue una muestra perfecta de cómo, a veces, todas las estrellas simplemente tienen que alinearse. Y Además de ser fuerte, hay que tener suerte.”

Niewiadoma agregó que trata de evitar cualquier tipo de conflicto y respeta a sus rivales, ganen o pierdan. “También respeto a Demi, sin embargo, definitivamente sentí una vibra extraña de ella y, una vez más, no la choqué. Así que creo que tal vez sea porque somos diferentes. No estaba buscando drama. No estaba”. “No busco ningún tipo de juego mental con ella hacia el final del Tour, porque para mí, lo único que importaba era: ¿está mi equipo con la camiseta amarilla?”.