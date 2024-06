“Cien disculpas por lo que esto significa para el equipo olímpico, que me han dicho que no me involucrará”, dice el campeón olímpico de 2020

La británica Katie Archibald está fuera de los Juegos Olímpicos de París después de romperse una pierna y desgarrarse los ligamentos en un extraño accidente en su jardín.

Archibald, de 30 años, ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020 y se ha convertido en un líder y modelo a seguir en el equipo de atletismo de Gran Bretaña.

En una publicación en Instagram, Archibald reveló que se sometió a una cirugía el miércoles para reparar las roturas y el daño de los ligamentos, pero confirmó que los Juegos Olímpicos 'no me involucrarán'”.

“Me tropecé con un escalón en el jardín y logré, de alguna manera, dislocarme el tobillo, romperme la tibia y el peroné y arrancarme dos ligamentos del hueso. Qué diablos”, escribió Archibald en un mensaje en Instagram, junto a dos fotografías.

“Eso fue el martes, y desde entonces he estado en modo princesa. Ayer me operaron para unir los huesos y volver a unir los ligamentos. Luego, con suerte, esta tarde me iré a casa”.

Se esperaba que Archibald corriera en la persecución por equipos, Madison y Omnium en París a principios de agosto. Ganó el oro olímpico en persecución por equipos femenino en Río 2016, luego una medalla de plata en el mismo evento en Tokio 2020, además de una medalla de oro en Madison.

“Cien gracias por los fabulosos médicos, enfermeras, radiólogos, porteros, fisioterapeutas, cirujanos y más del Manchester Royal Infirmary”, escribió Archibald, apelando a que se llevara bien sus heridas.

“Cien disculpas por lo que esto significa para el equipo olímpico, que me han dicho que no me involucrará.

“Todavía estoy procesando esa noticia, pero pensé que sería mejor confirmarla públicamente en lugar de dejarla en manos de la vid”.

En una declaración de apoyo, British Cycling dijo que lamentaba que Archibald se perdiera los Juegos Olímpicos de París.

“Compartimos la angustia de Katie por su lesión y la manera cruel en que se le ha negado la oportunidad de competir por las medallas que tanto codiciaba en París”, dice el comunicado.

“Nuestro objetivo ahora es brindarle a Katie el mejor apoyo posible mientras comienza su recuperación, y sabemos que toda la comunidad ciclista la apoyará en cada paso”.