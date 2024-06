“Me estoy desarrollando mucho más rápido de lo que pensaba”, dice el campeón neozelandés de contrarreloj

Kim Cadzow ha firmado un nuevo acuerdo con EF Education-Cannondale que la verá competir con el equipo estadounidense en 2025. La campeona de contrarreloj de Nueva Zelanda se unió al recién lanzado equipo continental esta temporada y renovó su contrato después de una fuerte campaña de primavera y prometedora. Actuaciones en el Women's WorldTour.

“Me estoy desarrollando mucho más rápido de lo que pensaba, especialmente en comparación con el año pasado. Me sorprende lo rápido que suceden las cosas. En cuanto a manejo y técnica de la bicicleta, he crecido mucho. Aprendí a correr en el pelotón, a montar, a alimentarme, a recuperarme y a entrenar”, dijo Cadzow.

“El equipo es realmente bueno al brindarnos el conocimiento detrás de por qué hacemos lo que hacemos. Realmente confío en el plan del equipo para mí y mi desarrollo”.

Después de ganar el título de contrarreloj y terminar segundo en la carrera de ruta en el Campeonato de Nueva Zelanda en febrero, Cadzow ganó el título general en el Trofeo Ponente en Rosa.

Luego llamó la atención en las Clásicas de las Ardenas con un sexto lugar en Lieja-Bastogne-Lieja y luego logró tres finales entre los 10 primeros de etapa y el décimo en la general en la Vuelta España Femenina. Dado que esta es sólo su segunda temporada completa de carreras, Cadzow explicó que ha superado sus propias expectativas en EF Education-Cannondale.

“Lo asombroso de este equipo es el grupo que me rodea durante la cena. Nos reímos en la mesa, nos reímos en la bicicleta, nos reímos en las carreras. Es como tener un gran grupo de hermanas alrededor”, dijo.

“Siempre nos respaldamos mutuamente y esperamos que cada uno haga lo mejor que pueda, pero pase lo que pase, siempre estamos ahí para apoyarnos mutuamente, lo que me facilita correr y entrenar al máximo”.

Con experiencia en triatlón, Cadzow dijo que está enfocada en desarrollar su manejo de la bicicleta, tomar curvas y navegar en el pelotón.

“¡Quiero seguir como lo he estado haciendo! No quiero cambiar nada y es exactamente por eso que he vuelto a firmar con el equipo. Sigo concentrándome en mi técnica, mi entrenamiento y aprendizaje, y creo que de ahí surgirán resultados”, dijo.

“Quiero aprender a ser piloto de la general en el futuro y aprender a afrontar mejor la fatiga. Creo que sólo voy a seguir creciendo si me quedo en el equipo”.

La directora general del equipo, Esra Tromp, dijo que Cadzow muestra una ética de trabajo excepcional, que el equipo buscaba en sus ciclistas, una cualidad que la ayudará a crecer en las filas profesionales.

“Cuando conocí a Kim, ella era extremadamente nueva en este deporte y solo había participado en algunas carreras pequeñas. Vi a una ciclista realmente ambiciosa que quería descubrirse a sí misma sobre la bicicleta, lo cual fue realmente emocionante para mí”, dijo Tromp.

“Hay dos cualidades básicas pero esenciales en un ciclista exitoso: la capacidad de trabajar duro y sus capacidades físicas. Kim tenía ambas. Sabíamos que a partir de ahí podría aprender y desarrollarse.

“Este año, Kim ya ha dado un gran paso. La veo crecer como deportista. Ella ya se siente más cómoda en el grupo. Todavía tiene espacio para crecer, pero ahora puede pensar en tácticas mientras está en plena carrera, así que ese es un gran paso. Ha crecido mucho como persona. Kim quiere triunfar y está dispuesta a invertir en su propia carrera”.