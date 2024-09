Lesión causada por un accidente durante los Clásicos de Primavera

Kim Le Court (AG Insurance-Soudal) ha optado por no competir en el próximo Campeonato Mundial de Ruta UCI y terminar su temporada antes de tiempo para recuperarse de una lesión persistente en su muñeca sufrida en un accidente en Gent-Wevelgem durante las Clásicas de Primavera.

La decisión de finalizar su temporada anticipadamente se tomó en consulta con el equipo médico de AG Insurance-Soudal, centrándose en la recuperación a largo plazo y en volver a competir en el futuro.

“En marzo, tuve una pequeña caída en Gent-Wevelgem, que no parecía grave hasta que corrí en Flandes el fin de semana siguiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Empeoró durante Roubaix y, cuando corrí la Amstel Gold Race, el dolor en mi muñeca era insoportable”, dijo Le Court.

“Las exploraciones posteriores revelaron una rotura del ligamento escafolunar. Volé a Sudáfrica para descansar, lo que me ayudó, pero el dolor volvió durante la Volta a Cataluña”.

A pesar de correr con una lesión, Le Court terminó 13.ª en Gante-Wevelgem, 23.ª en el Tour de Flandes y 10.ª en París-Roubaix. No terminó la Amstel Gold Race, pero volvió a competir en RideLondon en mayo y luego terminó cuarta en la general en la Volta a Catalunya en junio.

Sus resultados siguieron mejorando con dos victorias en la carrera en ruta y contrarreloj en los Campeonatos Nacionales de Mauricio, seguidas de una victoria de etapa en el Giro de Italia. Representó a su nación en los Juegos Olímpicos de París y compitió por última vez en el Tour de France Femmes en agosto.

“De alguna manera, logré superar el dolor y gané mi primera carrera profesional en el Giro. Pero después del Tour de Francia, decidimos terminar mi temporada para tratar adecuadamente la lesión. Esta semana, veré a los médicos en Sudáfrica para determinar el mejor tratamiento para mi muñeca”, dijo Le Court.

Tras consultarlo con el equipo médico, ha decidido no participar en el próximo Campeonato Mundial, que tendrá lugar del 21 al 29 de septiembre en Zúrich.

“Es realmente desgarrador perderme el Campeonato Mundial. Competir en el Campeonato Mundial de Ruta era un objetivo importante para mí este año; el recorrido se adaptaba perfectamente a mis puntos fuertes y, después de la temporada que he tenido, estaba increíblemente motivado”, dijo Le Court.

“Después de la decepción en los Juegos Olímpicos, era crucial para mí demostrar mi valía, no solo por mí, sino por mi país. Este fue un gran momento, pero necesito ver el panorama general, dar un paso atrás ahora para avanzar con más fuerza y ​​concentrarme por completo en 2025”.

Le Court dijo que su consejo para los demás que se enfrentan a lesiones es centrarse en los aspectos positivos. “Miren atrás y vean lo que han logrado y lo lejos que han llegado, y no pierdan de vista el próximo objetivo”, dijo.

“Es la forma más rápida de avanzar. También creo que siempre hay luz al final del túnel. Las cosas pasan por algo y, aunque ahora no lo entendamos, todo tendrá sentido con el tiempo”.