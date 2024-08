El holandés dejará Visma-Lease a Bike después de nueve temporadas

Koen Bouwman dejará el Visma-Lease a Bike al final de esta temporada para unirse al Jayco-Alula. El dos veces ganador de etapa del Giro de Italia ha firmado un contrato de dos años con el equipo australiano, que ya ha confirmado la llegada de Ben O'Connor, procedente del Decathlon-AG2R.

“En este equipo puedo cumplir mis sueños y mis ambiciones, que aún tengo muy presentes”, afirmó Bouwman en un comunicado publicado el jueves. “Después de estar en un equipo en el que la clasificación general era lo más importante de cada carrera, me gustaría volver a competir de forma agresiva y a la ofensiva”.

Bouwman ha pasado toda su carrera con Visma, donde se convirtió en profesional en 2016. Fue un pilar de su equipo para el Giro durante gran parte de ese tiempo. Después de quedar en el puesto 12 en la general de la carrera en 2021, consiguió dos victorias de etapa y el título de rey de la montaña al año siguiente.

Ese éxito pareció marcar un gran avance para Bouwman, que ya había ganado una etapa del Critérium du Dauphiné anteriormente en su carrera. Sin embargo, a pesar de sus aptitudes como escalador, nunca fue incluido en la alineación del Visma para el Tour de Francia. Se adjudicó el título general en la Settimana Coppi e Bartali esta temporada, pero Bouwman se perdió más tarde la posibilidad de correr el Giro tras enfermarse en el Tour de Romandía.

“Participar en las Grandes Vueltas y formar parte de una preparación intensa y prolongada es lo que más me gusta del ciclismo”, afirma Bouwman. “Estar mucho tiempo fuera de casa con un grupo y compartir juntos los buenos y malos momentos es algo que me gusta. He participado en nueve Grandes Vueltas hasta ahora, pero nunca en el Tour de Francia, que ocupa un lugar destacado en mi lista de posibles carreras”.

Bouwman es el cuarto fichaje confirmado por Jayco-Alula para 2024 tras O'Connor, el neoprofesional Hamish McKenzie y el británico Paul Double, que llega procedente del Polti-Kometa.

“Koen es una gran incorporación para nosotros”, afirmó el director general de Jayco-AlUla, Brent Copeland. “Será un fuerte gregario para corredores de la clasificación general como Ben O'Connor y sabemos que tiene la experiencia necesaria, después de haber trabajado con corredores de la clasificación general en el Team Visma. Bouwman no solo encajará en ese papel, sino que también tendrá la oportunidad de obtener resultados por sí mismo en las carreras más pequeñas de una semana”.

Simon Yates, quien lideró la línea del equipo en Grandes Vueltas durante gran parte de la última década, ha confirmado que dejará el equipo al final de esta temporada para unirse a Visma-Lease a Bike.