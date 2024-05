La selección automática del triatleta Knibb plantea un enigma para la carrera en ruta de París, pero un reemplazo podría provenir del equipo de atletismo

Llegar al equipo de EE. UU. para los Juegos Olímpicos de París ha sido una batalla cuesta arriba para Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale), pero la de Alaska no se da por vencida todavía.

El miércoles, Faulkner no logró obtener una candidatura automática para los Juegos Olímpicos en la contrarreloj individual cuando quedó en segundo lugar detrás del triatleta Taylor Knibb, quien reclamó el boleto a París, por 11 segundos.

Knibb se unirá a la campeona mundial Chloé Dygert en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos y, normalmente, ambas también competirían en la carrera en ruta. Sin embargo, Knibb nunca ha competido en un evento internacional de ciclismo en ruta y solo cumplió con el requisito de tener al menos 10 puntos UCI gracias a su victoria en la contrarreloj.

Dada la falta de experiencia de Knibb en carreras en pelotón y su enfoque en otros dos eventos, el triatlón de relevos individual y mixto, puede que no sea la mejor opción para representar al país en la carrera de ruta.

Todavía hay una pequeña posibilidad de que Faulkner o quizás Lily Williams (Human Powered Health) estén en la línea de salida de la carrera en ruta en París. Según el Jefe de Rendimiento Deportivo de Ciclismo de EE. UU., Jim Miller, Knibb podría declinar su puesto en la carrera de ruta y ser reemplazada por otro atleta ya seleccionado para los Juegos Olímpicos en ciclismo, ya sea para las pruebas de pista o de bicicleta de montaña.

“Me gustaría ir por la pista o por la carretera. Así que ahora mismo sólo una cosa a la vez”, dijo Faulkner después de ganar el título de la carrera en ruta en Charleston, Virginia Occidental, el domingo.

Para formar parte del equipo, Faulkner se subió a las tablas para intentar entrar en el equipo de persecución del equipo femenino y voló a Bélgica para un campo de entrenamiento en pista inmediatamente después de la victoria en la carrera de ruta el domingo.

“Voy a un campamento de atletismo para persecución por equipos en Bélgica a finales de mes, y estaré allí durante dos o tres semanas. Y luego de eso, seleccionarán el equipo final que llevarán a París. “.

Faulkner se ha estado preparando para el desafío durante todo el año, realizando su primera persecución por equipos en la Copa de Naciones en Adelaide con la medallista de oro Olympic Omnium Jen Valente, Lily Williams y Olivia Cummins, terminando quinta.

“Todo salió muy bien”, dijo Faulkner. “No todos los miembros podrían ir a París, porque algunos faltaban por lesiones y cosas así, pero definitivamente había gente allí que probablemente estaría en el equipo final.

“Me gustó mucho más de lo que pensé”, dijo sobre correr en la pista. “Esta temporada, mi poder en menos de cinco minutos ha sido realmente mi fortaleza, y creo que eso realmente se refleja en el esfuerzo de persecución del equipo.

“También pasé mucho tiempo en mi bicicleta TT este año, lo que realmente me ayuda con la persecución por equipos, por lo que siento que realmente juega con mis puntos fuertes y estoy mejorando cada vez más”.

La selección automática de Knibb golpea a ciclistas como la medallista de plata nacional Ruth Edwards (Human Powered Health), la medallista de bronce Coryn Labecki (EF Education-Cannondale) o la cuarta clasificada Lauren Stephens (Cynisca), quienes no están tratando de formar parte del equipo de atletismo, ya que un El reemplazo de Knibb debe provenir de un atleta que ya esté en el equipo de EE. UU. en otro evento.

“Sólo tenemos dos plazas para Estados Unidos este año y no me puedo quejar de eso, porque no he estado compitiendo en los últimos años para ayudar a asegurar más plazas para Estados Unidos”, dijo Edwards.

“La forma en que USA Cycling selecciona a los atletas es un poco diferente cada año, y se ponderó mucho en esa contrarreloj”, dijo, después de haber quedado cuarta en la contrarreloj.

“No estoy exactamente seguro de qué va a pasar después, porque hay muchos atletas que están haciendo pista. Los Juegos Olímpicos siempre son un objetivo, pero tengo la suerte de haber estado antes dos veces. Me hubiera encantado Vuelve a intentarlo esta vez, pero en este punto no estoy seguro de cómo se ve”.