El campeón panamericano de contrarreloj aporta la mentalidad de ‘alto riesgo, alta recompensa’ a EF Education-Cannondale

Kristen Faulkner ha dado varios actos de fe a lo largo de los años, en particular desde la banca de inversión hasta las carreras de bicicletas, y 2024 marca otra maniobra significativa antes de mezclarse en el pelotón femenino. En febrero, la ciclista estadounidense hará su debut en carreras con EF Education-Cannondale en Europa, en lo que ella considera “un año realmente intenso” con los Juegos Olímpicos de París a la vuelta de la esquina a finales del verano.

La nativa de Alaska dio uno de esos actos de fe en 2020 cuando se dedicó a tiempo completo al ciclismo profesional con el equipo Tibco-SVB. Dio sus frutos, donde ganó dos etapas en el Giro d’Italia Donne y fue sexta en la contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta en Wollongong en 2022, su primer año en el nivel Women’s WorldTour en Jayco AlUla.

Su campaña 2023 finalizó a finales de octubre pasado con una medalla de oro en la contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos, tras superar una temporada de decepciones y lesiones. Luego se tomó un respiro sabiendo que 2024 iba a ser “un año realmente intenso”. Fue esa victoria en la crono la que le dio seguridad en sí misma para un nuevo equipo y un nuevo comienzo.

“Hacía más de un año que no hacía una contrarreloj, así que no sabía exactamente cómo controlar mi ritmo, no sabía exactamente qué potencia debía intentar alcanzar. Realmente pude concentrarme en la contrarreloj y eso fue definitivamente beneficioso para mí. Ver que había regresado y que estaba completamente sano otra vez, fueron muchas emociones”, dijo Faulkner sobre el título Panamericano.

“Puedo ir a los entrenamientos de invierno con esa confianza, poder presentarme en 2024 bastante en forma y saludable es algo muy importante para mí. Y no sólo estoy ‘como de regreso’, sino que estoy de regreso por completo”.

Conocida por su estilo agresivo de carrera, Faulkner aceleró en Strade Bianche, usando un ataque en solitario para acercarse a la victoria, pero su lugar en el podio se evaporó cuando la UCI la descalificó por usar un monitor de glucosa.

Luego, después de La Vuelta Femenina, sufrió una pequeña fractura en la pierna cuando un conductor la atropelló mientras entrenaba en California, lo que provocó un coágulo de sangre en su pulmón. Estuvo tomando anticoagulantes durante tres meses, tiempo durante el cual los médicos no le permitieron salir en bicicleta.

Entonces, el tiempo adentro le llevó a perderse el Tour de Francia Femenino por segunda vez (el año anterior fue debido a un positivo de COVID-19) y el Campeonato Mundial de Ruta. “Fue como el COVID de nuevo”, dijo. ciclismonoticias.

“Me molestó mucho perderme el Campeonato Mundial porque esperaba utilizarlo como evento de clasificación olímpica. Si hubiera subido al podio en la contrarreloj, habría clasificado automáticamente. Así que simplemente pospuso muchas de mis metas y se suma al desafío de 2024. Aprendí que tengo que ser paciente y que el momento llegará. Tengo que controlar lo que puedo controlar”.

Una de las primeras cosas que hizo para controlar su carrera fue cambiar de equipo. Con un contrato de dos años con Jayco que llega a su fin en 2023, regresó a un equipo con sede en EE. UU. a nivel continental. Ella nunca lo consideró una rebaja, sólo la mejor inversión por todos lados.

“Tuve varias ofertas WorldTour este verano. Y eran equipos realmente fuertes que me entusiasmaban. Pero hablé con Jonathan Vaughters por teléfono y, justo después de esa primera conversación, llamé a mi agente y le dije, ya sabes, cerrar el trato. Estaba realmente emocionado por eso.

“Así que nunca había tenido una conversación con un equipo que me pareciera tan adecuado, que encajara tan bien. Por eso me sentí muy cómodo firmando un contrato de tres años. Y, sinceramente, resultó ser incluso mejor de lo que esperaba”.

Después de una gran parte de diciembre y enero en la pista de Colorado Springs para trabajar en sprints y habilidades técnicas, viajó a Adelaide, Australia, para correr un tiempo en un velódromo de 250 metros con corredores de pista del equipo de EE. UU.

Es atractivo entrenar en una pista del mismo tamaño que el Vélodrome National de París, y si es elegida entre las cuatro o cinco mujeres que competirán el 2 de febrero con el equipo de EE. UU., sería su primer evento de la Copa de Naciones.

“Este viaje es también mi primera experiencia en una pista de 250 m, lo cual me hace mucha ilusión. Es mucho más empinado que el que entrenamos en Colorado Springs”, admitió Faulkner. “He estado en algunos campamentos de atletismo para intentar trabajar en mi sprint y aumentar mi potencia y también algunas habilidades técnicas. Sí, también estoy haciendo pruebas para el equipo, pero ya veremos cómo va”.

Ambiente de equipo positivo

Su principal objetivo para 2024 es formar parte del equipo estadounidense para los Juegos Olímpicos de París, pero de gira para la contrarreloj. También quiere convertirse en corredora general con su nuevo equipo, y ya está preparada para ser parte del programa, desde personas hasta provisiones.

“Creo que son realmente genuinos en su esfuerzo por intentar que el equipo masculino y el femenino sean lo más iguales posible. Simplemente nos quedamos en el mismo hotel, hicimos paseos juntas, nosotras (las mujeres) también nos nutrimos en casa”, explicó sobre ser parte de EF Education-Cannondale.

“Al igual que los hombres, recibimos muchos de los mismos recursos. Primero, es el acceso a esos recursos. Lo segundo es cómo te hace sentir, te tratan como a un profesional, sientes que te valoran, sientes que te quieren allí. Y eso tiene un tremendo impacto emocional en cómo voy a desempeñarme. Creo que nunca se puede exagerar lo suficiente.

“Estoy muy entusiasmado con la gente. Me gusta mucho Ezra, tengo mucha fe en su capacidad para gestionar un equipo. Y estoy muy entusiasmado con mis compañeros de equipo. Son ciclistas realmente increíbles y muchos de ellos son tan interesantes fuera del ciclismo que son inteligentes. Todos son muy ambiciosos. Y creo que eso también fomenta un sentido de confianza y simpatía fuera de la bicicleta”, continuó el graduado de la Universidad de Harvard.

“Todos hemos ganado carreras antes, pero somos corredores muy diferentes. Y así podemos complementarnos realmente sobre la bicicleta. Somos lo suficientemente similares como para poder apoyarnos mutuamente en diferentes carreras. También somos lo suficientemente diferentes como para que creo que todos tendremos nuestras oportunidades de intentar ganar diferentes carreras y creo que eso es algo realmente increíble cuando estás formando un equipo para que tenga esa integridad”.

Desde Australia, se dirige a Europa para comenzar su temporada como visitante con el EF Education-Cannondale en la Setmana Valenciana, del 15 al 18 de febrero, para luego regresar a la Strade Bianche (2 de marzo) y algunas de las Clásicas, de las que dijo empezar en Milán. – San Remo “sería divertido”.

“Todavía estamos tratando de determinar cómo será mi calendario para el año, mucho de eso dependerá de si entro o no al equipo olímpico y cuál es el período previo para eso. Estoy tratando de no alcanzar su punto máximo demasiado temprano en la temporada de Clásicos. Ahora mismo, tenga presente el panorama general. Estoy tratando de pasar por los nacionales de EE. UU. y luego decidiremos a partir de ahí cuáles son los próximos pasos”.

Faulkner continúa apoyándose en sus experiencias de vida para cada nuevo salto profesional, donde aprendió el espíritu empresarial de su familia en Alaska y se lanzó por su cuenta para convertirse en capitalista de riesgo en Nueva York.

“Creo que en mi vida me he sentido muy cómodo con el fracaso, porque sé que es la única manera de ganar. Fallas el 100% de los tiros que no haces, ¿no? No espero ganar cada vez que me escapo, no espero lograrlo cada vez que ataque. Pero sé que la única manera de ganar o de mantenerme alejado es si lo intento.

“Yo era inversor antes del ciclismo, donde invertíamos en empresas en fase inicial y hay una tasa de fracaso muy alta en esas empresas. Pero cuando hiciera una inversión, podría recuperar todo el fondo. Así que era una especie de inversión de alto riesgo y alta recompensa con la que estaba familiarizado. Entonces, cuando voy al ataque, tengo la misma mentalidad, que es que hay muchas posibilidades de fallar. Pero una vez que funciona, funciona de manera brillante”.