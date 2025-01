De cerca y en persona con la nueva bicicleta de Anouska Koster

La temporada de carreras de 2025 está a punto de comenzar y ciclismonoticias está en el terreno del Tour Down Under. La carrera brinda una gran oportunidad para ver todas las nuevas bicicletas de carrera profesionales en un solo lugar y ver cómo se ve todo de cerca por primera vez.

Ridley lanzó hoy su nueva bicicleta de carreras aerodinámica, la Noah Fast 3.0, y puedes leer todo sobre la nueva bicicleta en nuestra historia de lanzamiento de Ridley Noah 2025. Sin embargo, el TL:DR es que la marca afirma que es la bicicleta más rápida que jamás haya producido. Como era de esperar, los equipos masculino y femenino de Uno-X Mobility competirán en él este año, y las mujeres comenzarán su campaña aquí en Australia.

Las bicicletas del equipo están equipadas con una configuración de transmisión ligeramente mixta, se especifica Shimano Dura-Ace pero se divide con un CeramicSpeed ​​OSPW del mercado de accesorios en la parte trasera y un medidor de potencia FSA en lugar de un juego de platos Dura-Ace, lo que sugiere que el equipo probablemente compre su grupos en lugar de que la marca japonesa los suministre gratuitamente.

Las ruedas son modelos DT Swiss ARC 1100 equipadas con neumáticos Vittoria Corsa Pro. Esta bicicleta en particular pertenece a Anouska Koster y actualmente usa una potencia estándar Deda y un manillar Zero 100, lo que parece seriamente en desacuerdo con las credenciales hiperaerodinámicas de la bicicleta. No estamos seguros de si esto simplemente le proporciona un mejor ajuste o si todavía se está familiarizando con la nueva bicicleta antes de instalar la barra aerodinámica Ridley Nimbus totalmente integrada que viene de serie con la bicicleta.

La Ridley Noah Fast 3.0 se puede utilizar con el manillar integrado Nimbus personalizado de la bicicleta o con una configuración de potencia/barra más tradicional, tal vez este ciclista todavía esté encontrando la configuración adecuada o no pueda encontrar la adecuada con la barra aerodinámica Nimbus.

Este aspecto contrasta ligeramente con la parte delantera súper aerodinámica del cuadro Noah; observe la transición acampanada de la horquilla al tubo de dirección inferior.

En 2025, esta configuración quedará obsoleta, pero la comodidad y el ajuste son importantes

La potencia Noah Fast se encuentra debajo de la parte superior del tubo superior de la bicicleta.

Con las botellas redondas estándar que se muestran aquí, realmente tienes una idea de qué tan grande es el pedalier de la bicicleta.

Es una especificación Shimano Dura-Ace pero con un juego de platos y bielas FSA Powerbox K-Force, que utiliza una araña medidora de potencia Power2Max.

El Noah Fast 3.0 tiene un soporte de desviador delantero extraíble para facilitar una disposición limpia del juego de platos y bielas 1x. Encuentra aquí también la cera de cadena blanca entre los eslabones.

El equipo está utilizando la polea de cambio CeramicSpeed ​​con ruedas jockey rellenas 'Alpha Disc'

Los bujes DT Swiss deberían soportar todo tipo de abuso, tenga en cuenta que la perforación del lado de transmisión del eje pasante de la horquilla no es ciega (rellenada) como algunas bicicletas nuevas (la Canyon Aeroad CFR o la Pinarello Dogma F, por ejemplo).

