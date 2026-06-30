Equipo holandés codirigido por un dúo de potencia enormemente experimentado en sprint y escapada

Jasper Philipsen y Mathieu van der Poel podrán contar con un fuerte apoyo para el Tour de Francia este julio, y Alpecin-Premier Tech anunciará una alineación formidable para respaldar a sus colíderes en la carrera por etapas más importante de la temporada.

Philipsen, de 28 años, surgió del caos del primer día azotado por el viento del Tour del año pasado para llevarse el primer maillot amarillo y sumar una décima victoria de etapa a su palmarés, sólo para caer dos días después cuando lideraba la competición por puntos.

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