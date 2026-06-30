Equipo holandés codirigido por un dúo de potencia enormemente experimentado en sprint y escapada

Jasper Philipsen y Mathieu van der Poel podrán contar con un fuerte apoyo para el Tour de Francia este julio, y Alpecin-Premier Tech anunciará una alineación formidable para respaldar a sus colíderes en la carrera por etapas más importante de la temporada.

Philipsen, de 28 años, surgió del caos del primer día azotado por el viento del Tour del año pasado para llevarse el primer maillot amarillo y sumar una décima victoria de etapa a su palmarés, sólo para caer dos días después cuando lideraba la competición por puntos.

Van der Poel, de 31 años, continuó la racha inicial de éxitos del Tour de Francia en Alpecin con una victoria en el final muy montañoso de la etapa 2 el año pasado en Boulogne-sur-Mer, por delante de los pesos pesados ​​de la general Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

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Van de Poel, que ya había ganado una etapa cuesta arriba de la primera semana en la carrera de 2021, lideró el Tour de 2026 durante cuatro días antes de abandonar por enfermedad en la segunda semana. Sin embargo, el excelente Tour de Alpecin continuó hasta bien entrada la tercera semana cuando el velocista Kaden Groves, no presente en su alineación este año, ganó la etapa 20 en Pontarlier tras una escapada en solitario al final.

Esta vez, su compañero de equipo Philipsen viene de una impresionante campaña de Clásicos de primavera en la que el veloz belga ganó una versión típicamente dura de In Flanders Fields (anteriormente Gent-Wevelgem). Eso fue antes de obtener la victoria general en el Baloise Belgium Tour la semana pasada y una victoria en la principal carrera danesa del WorldTour, el Sprint de Copenhague, a principios de junio.

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Uno de los mejores corredores de Clásicas de todos los tiempos y ganador de una escapada en esta primavera del E3 Saxo Classic a pesar de casi ser superado en los metros finales, lo más probable es que el ultraversátil Van der Poel vuelva a apuntar a victorias de etapa en el Tour.

Tanto el belga como el holandés podrán contar con una impresionante alineación de apoyo para el Tour de 2026, que incluye al ex finalista del podio de París-Roubaix y ultra confiable trabajador del equipo Sylvan Dillier, y corredores líderes del calibre de Edward Planckaert. Tim Marsman, que recientemente formó parte de la exitosa escapada tardía en la carrera en ruta del Campeonato Nacional Holandés, es otra parte importante del rompecabezas de Alpecin.

Van der Poel también tuvo una importante noticia personal el lunes, cuando anunció en las redes sociales que será padre por primera vez.

Alpecin-Premier Tech para el Tour de Francia 2026