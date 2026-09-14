Pauline Ferrand-Prévot no está en la alineación tras terminar anticipadamente su temporada

Se han anunciado las escuadras francesas para el Campeonato del Mundo de Ruta en Montreal, Canadá, con Paul Seixas y Célia Gery a la cabeza de los equipos masculino y femenino.

Seixas, de 19 años, participará en la carrera de élite masculina en ruta por segunda vez en su carrera después de finalizar 13° en Ruanda el año pasado. El francés, que se llevó el bronce en el Campeonato Europeo de Ruta UEC una semana después, ha disfrutado de una temporada impresionante, con resultados destacados que incluyen victorias en La Flèche Wallonne, Itzulia Basque Country y un cuarto puesto en el Tour de Francia.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: