Pauline Ferrand-Prévot no está en la alineación tras terminar anticipadamente su temporada

Se han anunciado las escuadras francesas para el Campeonato del Mundo de Ruta en Montreal, Canadá, con Paul Seixas y Célia Gery a la cabeza de los equipos masculino y femenino.

Seixas, de 19 años, participará en la carrera de élite masculina en ruta por segunda vez en su carrera después de finalizar 13° en Ruanda el año pasado. El francés, que se llevó el bronce en el Campeonato Europeo de Ruta UEC una semana después, ha disfrutado de una temporada impresionante, con resultados destacados que incluyen victorias en La Flèche Wallonne, Itzulia Basque Country y un cuarto puesto en el Tour de Francia.

“La ambición es la victoria”, dijo el técnico francés Thomas Voeckler L'Equipe. “Habría dicho lo mismo incluso si Pogačar hubiera estado allí, aunque lo habría creído un poco menos.

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“No somos favoritos, pero todavía tenemos un corredor que no es un corredor cualquiera, uno de esos tipos que pueden mirar a cualquier otro corredor directamente a los ojos”.

Seixas estará acompañado por dos compañeros de Decathlon CMA CGM en el equipo: Nicolas Prodhomme y Jordan Labrosse.

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Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), Pavel Sivakov (UAE Emirates-XRG), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) también forman parte de la alineación, mientras que la participación de otro piloto de Visma, Louis Barré, sigue en duda tras una caída en el GP de Quebec.

La alineación femenina francesa no contará con Pauline Ferrand-Prévot, quien “se tomará el tiempo para descansar y recuperarse durante el resto de la temporada” de cara a la campaña de 2027, dijo su equipo Visma-Lease a Bike.

“Al contrario de lo que se ha informado, Pauline no está desinteresada por la selección francesa; sigue motivada y orgullosa de vestir la camiseta”, dijo el seleccionador nacional Paul Brousse. L'Equipe.

“Su equipo había identificado tres eventos clave en su temporada: las Clásicas de las Ardenas, el Tour de Francia y posiblemente los Campeonatos de Europa y del Mundo al final de la temporada. Después del Tour, ella y su equipo decidieron no reanudar los entrenamientos y la competición”.

En cambio, Célia Gery, de 20 años, liderará el camino de Francia. Ha impresionado esta temporada al apoyar a Demi Vollering en las victorias del Giro y el Tour, así como al ganar Brabantse Pijl y el título francés en ruta.

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A ella se unirán en el equipo las compañeras de FDJ United-SUEZ Juliette Berthet, Marie Le Net, Léa Curinier y Evitz Muzic, así como Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) y Maëva Squiban (UAE Team L'IMAD).

“El plan es jugar bien nuestras cartas, crear movimientos de carrera favorables”, afirmó Brousse.

“No habrá un solo líder; confiaremos en nuestro trabajo en equipo. Frente a nosotros está Demi Vollering, que está haciendo una temporada excepcional y está muy concentrada en el Campeonato del Mundo.

“El equipo holandés será una fuerza a tener en cuenta en la carrera y tendremos que desbaratarlos con la ayuda de equipos como Bélgica e Italia”.

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