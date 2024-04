Se prepara la 'Batalla entre el ganado' para impulsar la disciplina en el fin de semana de la Copa Trek CX en Wisconsin

Después de nueve años de rondas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en los Estados Unidos, el viernes llegó la noticia de que el calendario 2024-2025 renunciaría a cualquier viaje fuera de Europa.

Un calendario revisado de 12 carreras no incluía una parada en el campo rural de Waterloo, Wisconsin, y los ciclistas de élite respondieron con emociones encontradas, incluida la de que podría verse como “un paso atrás en la progresión de nuestro deporte”.

Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que el ciclocross haya desaparecido del panorama norteamericano, ya que los planes para carreras registradas por la UCI y una serie nacional estadounidense apoyada por organizadores locales aún están en proceso. Se están trabajando planes para remodelar la Copa Trek CX este otoño, un evento nacional muy popular conocido por las grandes vacas pintadas de plástico esparcidas por el patio corporativo de Trek que resuena con el repique de cencerros durante todo el día el fin de semana de carreras.

“Sí, es lamentable que no haya rondas de EE. UU. en el calendario de la Copa del Mundo de este año. Estamos orgullosos del impacto que la Copa del Mundo Waterloo tuvo en el ciclocross de EE. UU. desde 2017 y tenemos la esperanza de que una carrera de la Copa del Mundo regrese a los EE. UU. en el futuro”, Trek Dijo a My Bike Haley Ludwick, gerente de campañas y relaciones públicas de Bicycle.

“Sin embargo, incluso sin la inclusión en la serie de la Copa del Mundo, ¡la Copa Trek CX sigue viva! Trek organiza The Battle Among the Cattle, la mejor carrera cruzada en los EE. UU. este otoño y estará en el calendario de la UCI”.

Las carreras de ciclocross explotaron a lo grande en Wisconsin en la temporada 2013-2014 cuando Trek trajo un fin de semana de carreras UCI para ciclistas de élite a su evento local. Dos años después, el Mundial aterrizó en EE.UU. con el Cross Vegas en Nevada, y ese año sólo hubo siete eventos internacionales. Iowa se unió a la alineación de principios de temporada para dos paradas en EE. UU. el próximo año y en 2017-2018 Waterloo se unió a Iowa para una doble cartelera en EE. UU. en la serie ahora global.

Si bien la temporada 2020-2021 se vio obstaculizada por la pandemia mundial de coronavirus, sin carreras en los EE. UU. y también seis carreras europeas canceladas, el apogeo de la Copa del Mundo en los EE. UU. llegó en 2021-2022 con tres carreras: Waterloo, Fayetteville ( Arkansas) y Iowa City, todo en una semana a principios de octubre. La serie en sí tuvo 15 eventos en total. El año pasado sólo Waterloo permaneció en Estados Unidos en un calendario de 14 carreras.

“Definitivamente es una lástima no tener una Copa del Mundo en América del Norte o en ningún otro lugar fuera de Europa este año. Se siente un poco como un paso atrás en la progresión de nuestro deporte”, dijo la canadiense Maghalie Rochette, quien fue la mejor norteamericana en la Copa Mundial femenina de Waterloo el año pasado, cuarto lugar. ciclismonoticias.

“Pero al mismo tiempo no podemos culpar a los organizadores de la carrera. Organizar una carrera del Mundial cuesta mucho dinero, es un gran compromiso. Si no pueden cubrir sus tarifas con los fanáticos y los corredores aficionados, entonces, significa que nuestro deporte lamentablemente no está en el mejor lugar en este momento”.

Después de dominar la serie de ciclocross USCX para mujeres de élite del año pasado al arrasar en las ocho carreras, Rochette viajó a Europa para competir en ocho eventos de la Copa Mundial en preparación para el Campeonato Mundial, donde terminó décima. El estadounidense Curtis White ganó el título élite masculino de USCX por segundo año consecutivo y tuvo un programa reducido de tres carreras antes del Mundial. Se hizo eco del sentimiento de Rochette sobre la desaparición de una carrera de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

“Por un lado, hemos vuelto a donde estábamos hace 10 años, cuando la 'Copa del Mundo' se celebraba en torno a un puñado de países de la zona euro. Por otro lado, ahora no hay excusa para no promover nuestra escena nacional y nuestras series nacionales, la USCX”, dijo White. ciclismonoticias sobre la importancia de la serie nacional de ciclocross “No hay conflictos y los atletas pueden concentrarse al 100% en USCX, buenos premios en metálico, y luego cambiar el enfoque a la Copa del Mundo más adelante en la temporada”.

Se espera que el USCX regrese para una cuarta temporada este otoño, que el año pasado organizó ocho carreras durante cuatro fines de semana y pagó un premio de $15,000, dividido equitativamente entre hombres y mujeres de élite. USA Cycling dijo que espera anunciar el calendario estadounidense para esta temporada, incluido el USCX, a finales de mayo.

Eric Brunner, dos veces campeón nacional de Estados Unidos y tres veces campeón panamericano, dijo ciclismonoticias que si bien fue una “gran decepción” no tener carreras de la Copa del Mundo en casa la próxima temporada, se alegró de que la Trek Cup siguiera ofreciendo puntos UCI. Sin embargo, le preocupaba el crecimiento del deporte para los ciclistas prometedores.

“Creo que las principales personas afectadas son los jóvenes ciclistas norteamericanos a quienes les gustaría tener una experiencia de la Copa del Mundo pero pueden estar en la escuela o no pueden permitirse tanto viaje”, dijo.

“La Copa del Mundo, geográficamente más compacta, facilita la logística si compites en toda la serie, pero hay muy pocos corredores que realmente lo hagan. El calendario de la Copa del Mundo de mountain bike está muy bien pensado y me gustaría que el cross siguiera ese modelo de 6 a 8 rondas con fines de semana en su mayoría consecutivos y cercanos entre sí. Creo que eso aumentaría la participación y daría más respeto y prestigio al Mundial.

“Creo que, naturalmente, la Copa del Mundo cambiará y evolucionará para incluir diferentes carreras y espero que pronto volvamos a ver una Copa del Mundo en casa (o varias)”.

La UCI realizó algunos cambios radicales en las reglas del ciclocross el invierno pasado, que entraron en vigencia el 1 de marzo de 2024, y que abordaron algunos problemas con las carreras de la Copa del Mundo y la participación de los atletas. Muchos ciclistas y líderes de equipos se habían quejado del agitado calendario de ciclocross, con 14 o 15 eventos de la Copa del Mundo en Europa y América del Norte en las últimas tres temporadas, en lugar de ocho o nueve eventos de los años anteriores a COVID. Además, había otras series en el calendario internacional: Superprestige, X2O Trofee y Exact Cross, lo que aumentaba los gastos de viaje y la falta de períodos de descanso.

Rochette señaló que se esperan cambios y que no fue el fin de los días de gloria del ciclocross estadounidense, pero podría brindar oportunidades a nivel de base.

“Pero las tendencias en el ciclismo son un flujo y reflujo constante. Podemos estar contentos con la serie USCX que tenemos porque nos permite a los profesionales tener una serie, pero lo más importante es que permite a los aficionados mantenerse en contacto con el deporte y permite a los niños tener carreras de base y descubrir el deporte. ciclocross. Eso es lo más importante para desarrollar el deporte. Entonces, mientras tengamos las carreras locales, los clubes locales, las carreras y series nacionales, ¡hay esperanza de que el ciclocross en América del Norte algún día vuelva a sus mejores días!