Javier Romo mantiene una frágil ventaja de cuatro segundos sobre el subcampeón de 2024, Jhonatan Narváez

Cuatro segundos, diez segundos, 12 segundos… incluso 15 segundos no parecen mucho cuando se trata de carreras por etapas del WorldTour. Pero los márgenes de clasificación general del Tour Down Under están tan separados como cercanos antes de la penúltima etapa hacia Willunga.

Javier Romo (Movistar) es un líder de la general sin experiencia, ya que solo consiguió su primera victoria en el WorldTour al final de una intensa etapa 3 hasta Uraidla.

La anterior ventaja de ocho segundos de Romo sobre el subcampeón del Tour Down Under del año pasado, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), se redujo a la mitad cuando el ecuatoriano corrió a la tercera posición el viernes y obtuvo una bonificación de cuatro segundos.

La etapa del viernes en Victor Harbor confirmó la actuación de Narváez en 2024 aquí, cuando llegó al tercer puesto con Willunga detrás de Oscar Onley (Picnic-PostNl) y el eventual ganador Stevie Williams (Israel-Premier Tech), y luego siguió con el segundo puesto al día siguiente en Mount Lofty. . Está claro que Narváez puede correr tan rápido como puede escalar, lo que lo convierte en la mayor amenaza al liderazgo de Romo.

Sin fuertes vientos y con temperaturas relativamente razonables previstas para el sábado, la etapa probablemente estará estrechamente controlada por los equipos WorldTour que encabezan la clasificación. Eso significaría que la carrera se decidiría con un único esfuerzo masivo en una de las subidas más famosas de Australia, al final de la etapa 5 de 145,7 km.

Movistar no tuvo problemas para mantener a raya la escapada de la etapa 4 para Romo, y UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Decathlon AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers y Lidl-Trek han estado atentos para proteger sus posiciones en la general para Narváez (segundo a cuatro segundos), Finn Fisher-Black (cuarto a 10 segundos) Bastien Tronchon (quinto a 12 segundos), Magnus Sheffield (sexto a 15 segundos) y Albert Philipsen (séptimo a 15 segundos), respectivamente.

Pero hay más ciclistas persiguiendo a Romo y Narváez et al. Hay una docena de corredores en el grupo a 15 segundos, y 11 más en un minuto, incluido el campeón defensor Stevie Williams (Israel-Premier Tech) y el favorito antes de la carrera Luke Plapp (Jayco-AlUla).

Otros nombres ahí arriba incluyen a Onley en el puesto 13, el subestimado Thomas Gloag (Visma-Lease a Bike) en el puesto 15, Sergio Higuita de XDS Astana y el caballo oscuro Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Cómo se puede ganar la carrera

Las diferencias de tiempo son tan estrechas que Narváez sólo necesita conseguir algunas bonificaciones de sprint intermedias (poco probable dada la fuerza de Movistar) o conseguir bonificaciones de meta en la cima de Willunga Hill para empatar en tiempo con Romo. Dadas las superiores posiciones finales de Narváez en las etapas 1 a 4, en un hipotético desempate, el corredor de los Emiratos Árabes Unidos ganaría la general.

Sin embargo, todavía hay peligro acechando detrás de los dos primeros. Lidl-Trek tiene a Patrick Konrad tercero a 10 segundos y a otros tres corredores entre los 16 primeros de la general, lo que le da al equipo muchas cartas para jugar. El más notable es el joven y talentoso danés Philipsen, que actualmente lidera la clasificación de mejor piloto joven y séptimo en la general con 15 segundos. El equipo cuenta con otros dos corredores, Andrea Bagioli y Bauke Mollema, también a 15 segundos. entonces tienen los números para jugar un juego táctico.

El director deportivo Kim Andersen confirmó que ciclismonoticias que el equipo correría para proteger a Philipsen el sábado. “Hemos visto en los entrenamientos que Philipsen es el más fuerte (del equipo)”, afirmó. “Él luchará todo el tiempo”.

Red Bull-Bora-Hansgrohe son los siguientes en la fila, seguidos por Fisher-Black en cuarto lugar a 10 segundos, empatados en tiempo con Konrad. Actualmente está detrás de Konrad en la cuenta atrás, por lo que necesitará ganar tiempo para subir al podio.

El director deportivo de los Emiratos Árabes Unidos, Fabio Baldato, explicó antes de la cuarta etapa que sería poco probable que los corredores pidieran bonificaciones de tiempo porque los equipos rivales podrían controlarlas. Al final, Mauro Schmid (Jayco-AlUla) y William Lecerf (Soudal-Quickstep) obtuvieron bonificaciones para subir algunos puestos hasta el puesto 18 y 21.

Los contendientes tendrán que resistir los ataques en Wickham Hill después de 21,5 km de carrera y luego tendrán más de 100 km antes de la primera ascensión a Willunga Hill. En la etapa femenina de la semana pasada, la subida dividió al pelotón, pero las contendientes guardaron sus balas para el ascenso final.

Es probable que suceda lo mismo en el pelotón masculino por varias razones: el nivel de los corredores es muy alto (el factor más importante que ha cambiado desde antes de la pandemia), la etapa es relativamente corta y las condiciones no son lo suficientemente duras como para castigarlos. .

Con segundos por jugar en la cima de Willunga, un contendiente que no se llame Narváez o Romo tendrá que esforzarse mucho para llegar al escalón más alto.