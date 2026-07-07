El colombiano lideró el camino hacia el primer punto de control en la contrarreloj, mientras que en el otro extremo de la clasificación, Picnic-PostNL puede recordar un día para olvidar.

Los velocistas del Tour de Francia, incluidos Jasper Philipsen, Mads Pedersen y Tim Merlier, tendrán que dejar en suspenso sus aspiraciones de maillot verde por ahora después de que apareció una nueva cara en el maillot verde después de la etapa inaugural del sábado.

El ciclista que lleva el maillot verde para la carrera montañosa de la etapa 2 hasta el parque de Montjuïc en Barcelona está lejos de ser un velocista típico: es el ganador del Tour 2019, Egan Bernal.

El escalador colombiano lideró a su equipo Netcompany Ineos sobre el primer punto de control del día durante la contrarreloj por equipos de la etapa inicial en Barcelona, ​​y ​​con el equipo británico como el más rápido de todos en cruzar esa línea, Bernal corrió hacia el verde.

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“¡Es una camiseta que nunca pensé que usaría!” Bernal dijo después de la etapa.

“Es una carrera especial con este nuevo formato de contrarreloj por equipos, pero el equipo fue increíblemente fuerte y terminó de una manera sorprendente. Las contrarreloj por equipos son súper difíciles y estos muchachos están locos: ¡tienen tanta potencia! Fue una buena actuación”.

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Con el extraordinario contrarrelojista Filippo Ganna como parte del equipo del Ineos este julio, no fue una sorpresa que buscaran la gloria en el día inaugural. Al final, Visma-Lease a Bike les negó la victoria de etapa cuando Jonas Vingegaard se hizo con el maillot amarillo, pero “lo intentarán en cada etapa”, dijo Bernal.

“Por supuesto, vinimos aquí para ganar y nos perdimos la victoria, pero al mismo tiempo estamos en buena forma y el equipo está en una gran vibra.

“Definitivamente vamos a luchar por todo. Cada etapa es una oportunidad. Estamos aquí para disfrutar la carrera y no tenemos nada que perder, así que lo intentaremos en cada etapa”.

Queda por ver cuánto tiempo logrará Bernal defender su recién obtenida camiseta verde. Con 25 puntos en juego en el sprint intermedio del domingo, parece poco probable que aguante esta noche.

La imagen de un escalador colombiano con la camiseta de velocista ha perdurado como un meme en el pasado, y el paso de Nairo Quintana vestido de verde en la Vuelta a España de 2019 incluso generó su propio subreddit 'NairoInGreen'. Quizás la carrera de Bernal como líder en puntos resulte igualmente influyente…