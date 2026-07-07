El colombiano lideró el camino hacia el primer punto de control en la contrarreloj, mientras que en el otro extremo de la clasificación, Picnic-PostNL puede recordar un día para olvidar.

Los velocistas del Tour de Francia, incluidos Jasper Philipsen, Mads Pedersen y Tim Merlier, tendrán que dejar en suspenso sus aspiraciones de maillot verde por ahora después de que apareció una nueva cara en el maillot verde después de la etapa inaugural del sábado.

El ciclista que lleva el maillot verde para la carrera montañosa de la etapa 2 hasta el parque de Montjuïc en Barcelona está lejos de ser un velocista típico: es el ganador del Tour 2019, Egan Bernal.

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