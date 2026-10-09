La bicicleta de carretera Lego podría ser un brillante regalo de Navidad para el ciclista de tu vida y ahora a su precio más bajo desde su lanzamiento, perfecta para los primeros compradores navideños.

Los Amazon Prime Big Deal Days terminan a la medianoche de esta noche, 7 de octubre. Una oferta por tiempo limitado que vi es el juego Lego Icons Road Bike, cuyo precio bajó por tercera semana consecutiva a solo £ 78,79.

Lego lanzó su primera bicicleta de carretera en mayo, con un precio de lanzamiento de £ 109,99, por lo que esta oferta de Amazon Lego supone un ahorro increíble.

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La hoja de especificaciones es impresionante e incluye una transmisión funcional y más. La construcción de 1.015 piezas ciertamente no decepciona y parece una versión reducida de una de las mejores bicicletas aerodinámicas. Es un regalo perfecto para el ciclista de tu vida, incluso si eres tú mismo, y es una pieza de exhibición perfecta en la oficina o en la cueva del dolor del ciclismo.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

el mejor precio de todos los tiempos Ahorre 28% (£31,20) Bicicleta de carretera Lego Icons: era £109,99 ahora £78.79 en Amazon La bicicleta de carretera Lego Icons (11380) es la primera bicicleta de carretera de la colección Lego Icons. Hay 1.015 piezas en este conjunto meticulosamente detallado e incluye una transmisión funcional con una rueda trasera que gira libremente. Ruedas de sección profunda, dirección, además de un bidón extraíble y una luz trasera completan la construcción.

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La bicicleta de carretera Lego Icons (11380) tiene una estatura impresionante: mide más de 36 cm (14 pulgadas) de alto, 60 cm (23,5 pulgadas) de largo y 19 cm (7,5 pulgadas) de ancho.

La construcción final viene con un soporte que recuerda a algunos de los mejores entrenadores inteligentes, lo que lo convierte en una brillante pieza de exhibición en la cueva del dolor.

También es una bicicleta de carretera totalmente funcional construida con Lego, con dirección en las ruedas delanteras y una transmisión totalmente funcional. La transmisión presenta una cadena funcional hecha de 'eslabones' individuales de Lego que giran cuando se giran las manivelas y, lo que es aún más impresionante, cuenta con una rueda libre completamente funcional, que permite que la rueda trasera gire de forma independiente para lograr ese satisfactorio efecto de marcha libre en el mundo real.

No hay descuentos en la bicicleta de carretera Lego Icons en EE. UU., sigue teniendo el precio total de £ 129,99 en Amazon EE. UU.