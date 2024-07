Un sillín extremadamente caro, modificaciones de carbono y la menor cantidad de pintura posible.

En términos de carreras, la acción en cualquier contrarreloj es quizás menos frenética que una etapa en ruta del Tour de Francia. Son una carrera lenta con una tensión que va en aumento, pero para los fanáticos de la tecnología que se entusiasman con las ganancias más marginales, son una mina de oro absoluta llena de pepitas brillantes. La bicicleta de contrarreloj del líder de la carrera, Tadej Pogacar, es una veta rica en sí misma, con muchas modificaciones y algunas piezas nuevas que no se han visto antes, así que vamos a sumergirnos en el tema o guardémoslo para cuando haya una pausa en los procedimientos durante la contrarreloj de la etapa 7.

Las imágenes que aparecen aquí se han extraído de un tuit del UAE Team Emirates, pero afortunadamente Colnago también ha publicado una galería decente de la bicicleta, que incluimos a continuación.

Una silla de montar muy cara

En primer lugar, tenemos un sillín completamente nuevo del patrocinador del UAE Team Emirates, Prologo. Tengo información privilegiada sobre esto: se afirma que el sillín tiene un beneficio de siete vatios, gracias a las mejoras aerodinámicas y a las mejoras en la postura del ciclista. Si bien los bordes de ataque parecen ser lo más importante en la mente de cualquier buen aerodinámico, este nuevo sillín tiene como objetivo suavizar el flujo de aire a medida que se separa de la espalda del ciclista, con una parte trasera alargada y protectores laterales muy bajos para proteger los rieles y la abrazadera del asiento.

Además de los beneficios aerodinámicos, se afirma que la forma permite una “rotación máxima de la pelvis”, principalmente para una mayor comodidad. Por último, y para darme una buena introducción a más modificaciones de peso, el peso del sillín es de 140 g, lo que es muy, muy ligero. También es muy, muy caro, con un precio de 1.020 libras, y parece que solo funciona con un sistema de abrazadera de asiento patentado del mercado de accesorios gracias a unos rieles planos y más estrechos de lo habitual.

Tija de sillín de repuesto

Hablando de cuestiones de peso, el sillín se asienta sobre una tija de sillín no estándar de la marca española de equipamiento de carbono Darimo. La tija de sillín Colnago TT01 estándar cuenta con un raíl gigante en la parte superior para un gran grado de ajuste hacia adelante y hacia atrás, pero optar por una tija de sillín personalizada puede eliminar esto y simplemente colocar el sillín donde se necesita, ahorrando gramos. Se dice que esta tija de sillín de repuesto pesa menos de 130 g, gracias a que se corta en el límite de inserción absolutamente seguro. También sé de buena fuente que Darimo también está suministrando tijas de sillín de repuesto para el equipo Israel-Premier Tech.

Esta tija de sillín se ha desarrollado con las dos marcas y estará disponible como complemento al TT01 a través del sitio web de Colnago si realmente desea emular esta configuración particular.

Sin pintura, sin logotipos.

Incluso en una bicicleta de carretera, donde hay menos material, dejar de lado la pintura por carbono puro puede ahorrarte alrededor de 300 gramos. En una bicicleta de contrarreloj, las ganancias son aún mayores, por lo que no es de extrañar que Pogaçar evite cualquier pintura elegante. Su Colnago normalmente tendría logotipos blancos simples, pero dado que va de amarillo, estos se han pegado con vinilo amarillo. Del mismo modo, a sus ruedas se les han quitado los logotipos en un esfuerzo por ahorrar unos gramos. La parte trasera es una rueda Aerocoach Aeox Ultra Orbit, y aunque la delantera no tiene insignia, se dice que es un nuevo modelo Enve más profundo.

Rotores ligeros

Los discos de freno son en su mayoría de metal, al menos para nosotros los mortales. Pogaçar, al igual que sus compañeros de equipo, utiliza discos de carbono y titanio y, aunque tiene la opción de utilizar un juego aerodinámico completo con un núcleo de carbono sólido, el esloveno ha optado por los discos X-Rotor, más ligeros y delgados, a 220 € cada uno.

Un gran plato de carbono y bielas SRM

A juego con los discos de freno, Pogaçar también utiliza un plato de Carbon-Ti. Lo vemos utilizar una configuración 2x ​​con frecuencia, pero aquí está configurado en 1x. Eso ahorrará una buena cantidad de peso, ya que puede deshacerse de un plato completo, tornillos y el desviador delantero, y también agregará algunas ganancias aerodinámicas. Me han confirmado que es un plato de 60t para la primera contrarreloj, aunque es posible que utilice un 2x para la segunda carrera contra el reloj más adelante en el Tour.

Este plato se monta en bielas SRM en lugar de Dura-Ace. Esto también cambia el medidor de potencia Shimano, con una configuración basada en araña utilizada aquí. Este cambio por sí solo supone una mejora de 1.600 libras para una bicicleta que ya es muy cara.

Sin válvulas

Es muy habitual que la válvula trasera del disco tenga oculta, y que el orificio que vemos esté tapado con cinta adhesiva. Lo que es menos habitual es ocultar por completo la válvula delantera. Dada la profundidad de la llanta delantera, será necesario utilizar extensores de válvula de todos modos, por lo que es tan sencillo como inflar el neumático a la presión deseada, desenroscar el extensor y tapar el orificio con cinta adhesiva. De este modo, habrás reducido la masa rotacional y eliminado algo asimétrico del flujo de aire en la parte delantera de la moto: una victoria fácil, sin duda.

Patilla de cambio ligera

Al igual que en su bicicleta de carretera y la de su compañero de equipo, el desviador trasero está montado en el cuadro a través de una patilla de cambio de repuesto de Frames and Gear que también vimos en su bicicleta de carretera. Es más ligera y, aparentemente, más rígida para que los cambios sean aún más precisos. En realidad, no podemos verla, pero está ahí.

Extensiones de carbono en bruto

Poggi lleva utilizando extensiones TT no estándar desde el Giro de Italia. En aquel momento, sus nuevas unidades eran de color negro mate y lucían los logotipos de Enve. En este caso, la forma no ha cambiado, por lo que no tengo motivos para sospechar que sean nuevas, pero esta vez son de carbono puro, por lo que sospecho que son un poco más ligeras y tienen un aspecto elegante.

Pastillas de freno más frías

Las pinzas de freno delanteras y traseras están equipadas con pastillas de freno de repuesto de AbsoluteBlack. Estas tienen una estructura enrejada que sobresale por encima de la pastilla hacia el flujo de aire y se dice que mejoran el rendimiento de los frenos al mantener bajas las temperaturas. También hay grafeno en la mezcla gracias a sus propiedades de conducción térmica.

Un neumático viejo

Creo que esto es algo que no he visto todavía. Poggi parece estar usando un neumático trasero viejo y bastante desgastado. No creo que sea la versión TT de la GP5000, aunque el modelo real ha sido tachado con un rotulador. Mi hipótesis es que quizás se trate de una GP5000 S más antigua, sin cámara, que usa cámaras de látex. Tal vez el desgaste adicional de la banda de rodadura la haya hecho más delgada y, por lo tanto, más flexible y, en última instancia, más rápida, aunque no tenemos confirmación al respecto.