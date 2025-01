Laurent Jalabert, campeón de la Vuelta a España de 1995: “se necesita una estrella, no sólo buenos corredores”

Treinta años después de que Laurent Jalabert consiguiera su primera y única victoria en un Gran Tour en la Vuelta a España de 1995, la búsqueda de Francia de un sucesor de 'Ja-ja' continúa. Hasta ahora, cuando se trata de triunfos absolutos en las carreras por etapas más duras del ciclismo, la búsqueda ha resultado infructuosa.

Jalabert, ahora comentarista de radio y televisión tras jubilarse en 2002, publicó recientemente para un diario deportivo español la regla sobre la actual y prolongada sequía de ganadores del Grand Tour en su país de origen. MARCA.

A modo de explicación de esta falta de éxito, el continuo dominio de Tadej Pogačar fue un elemento que llamó su atención. Pero Jalabert, que estuvo a punto de derrotar épicamente al gigante español de las carreras por etapas Miguel Indurain en el Tour de Francia de 1995 gracias a una audaz escapada de larga distancia, observó que ninguna posición de ciclista en la cima de la jerarquía del ciclismo está garantizada.

Mientras tanto, uno de los participantes más veteranos en el Grand Tour de Francia, David Gaudu (Groupama-FDJ), ha confirmado que debutará en el Giro de Italia y aspirará a estar entre los cinco primeros, sin descartar una posibilidad de el podio.

Pero, como advirtió Gaudu en una entrevista con El equipo“Tendremos que ver quién está en la salida. Si hay corredores como Pogačar, (Primoz) Roglič, (Jonas) Vingegaard o (Remco) Evenepoel, será complicado”.

Gaudu, finalista entre los cinco y diez primeros en ediciones anteriores del Tour de Francia, dijo que había podido utilizar la Vuelta a España 2024 para recuperar la confianza en sus opciones en carreras por etapas de tres semanas. Las secuelas del COVID-19 causaron estragos en su más reciente Tour de Francia, donde cayó a su peor desempeño general en un Gran Tour: el puesto 65. Pero un posterior sexto puesto en la general de la Vuelta a España contó una historia muy diferente, y su objetivo es continuar con ese regreso al primer resultado en el Giro de Italia de 2025.

“Espero que sea una repetición de mi carrera en la Vuelta”, dijo Gaudu. “El Giro se corre de una manera menos restrictiva que el Tour, y quiero disfrutar corriendo, sintiendo una sensación de libertad”.

“Los corredores (franceses) que me han hablado sobre el Giro, como Thibaut (Pinot) o Romain (Bardet), me han dicho que es una experiencia que hay que vivir, no pudieron encontrar las palabras para describirla. Pero se pueden Por el tono de su voz digo que fue una experiencia increíble. Eso me atrae”.

Gaudu dijo que haría una preparación muy diferente a la habitual para su temporada 2025, comenzando con el Muscat Classic el 7 de febrero y, en lugar de correr la París-Niza, donde terminó segundo en 2023, incluyendo Tirreno-Adriatico, Strade Bianche y el Tour de Romandía antes del Giro de Italia. Sin embargo, el Tour de Francia siguió en su agenda.

“No estaré tan fresco como en el Giro, pero tal vez tendré la oportunidad de apostar, de correr riesgos”, dijo el joven de 28 años sobre su octava participación prevista en el Gran Tour de su casa el próximo mes de julio.

“Si el Giro va bien, debería ser más ligero y no tener nada que perder, aunque un día acabe perdiendo 10 o 15 minutos porque las cosas no han salido bien”.

Sin embargo, cuando se trata de batallas generales, Jalabert advirtió en MARCA“Siempre hay un corredor que está en la cima del juego. Y ahora ese es Pogačar, que es un fenómeno. Pero no es sólo él. Hay otros corredores que pueden enfrentarlo, y lo han hecho en el pasado”. “

“En las carreras puede pasar cualquier cosa. Pogačar es el más fuerte ahora mismo, pero nunca se sabe cuánto podría durar”.

Si bien Jalabert dijo al periódico español que estaba ansioso por ver cómo uno de los nuevos contendientes franceses en la general, Lenny Martínez, progresaba en su nuevo equipo en Bahrain Victorious, estuvo de acuerdo en que “como soy el último corredor francés en ganar una Grand Tour y eso fue en 1995, ahora mismo estamos peor que los españoles”.

“España tiene buenos corredores, pero ganar una Gran Vuelta es otro nivel. (Juan) Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) puede hacerlo, y Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) también, pero principalmente Juan”.

“El problema es que hoy en día los ciclistas necesitan ser ultra agresivos y hay mucha competencia. No sólo se necesita un buen ciclista (para ganar Grandes Vueltas), hay que tener un campeón”.