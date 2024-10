El campeón defensor se centrará en la recuperación y celebrará el éxito de 2024

El Canyon-SRAM anunció el miércoles que Kasia Niewiadoma terminó su temporada 2024 y no competirá en el Campeonato Mundial UCI Gravel de este fin de semana.

La ciclista polaca ganó el Tour de Francia Femenina y La Flecha Valona durante la temporada en ruta y finalizó segunda en el Tour de Flandes y octava en los Juegos Olímpicos de París.

“Después de un año tan intenso, o digamos de verano, lleno de muchas emociones, altibajos, decidí cerrar mi temporada 2024 ahora y no defender mi título (mundial de gravel)”, dijo Niewiadoma en la publicación en las redes sociales.

“¡Quiero centrarme en la recuperación, pasar tiempo con mis seres queridos y celebrar todo lo que pasó este año! Les deseo mucha suerte a todos los participantes y ¡gracias por el inmenso apoyo que he recibido de todos ustedes! “

Niewiadoma ganó el Tour de Francia Femmes por solo cuatro segundos, aguantando un ataque de largo alcance de la ganadora del Tour de Francia 2023, Demi Vollering, en la etapa final hasta la cima de l'Alpe d'Huez.

La victoria se produjo tras un renovado vigor para la joven de 30 años después de su título mundial en el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2023, donde superó a Vollering en Silvia Persico (Italia) en su primera carrera de gravel femenina de élite.

Luego ganó la carrera de grava Big Sugar al final de la temporada pasada, calificando la carrera como “increíblemente dura”, lo que demuestra que el nuevo programa de entrenamiento que había adoptado estaba funcionando.

Después de su primera victoria en las Clásicas en cinco años en La Flèche Wallonne, dijo que esperaba que inspirara a la gente a seguir persiguiendo el éxito.

“Se trata de fe… si sabes de lo que eres capaz y no dejas que nadie te haga sentir menos o si no dejas que ningún fracaso te haga sentir que no mereces algo, entonces todo vale”. posible”, dijo a principios de este año.