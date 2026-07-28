Lidl-Trek Domestique gana premio y 3.000 € antes de la etapa final en París

La campeona de ruta USPro Quinn Simmons fue nombrada Mejor Compañera de Equipo del Tour de Francia por segundo año consecutivo por el jurado de la carrera, anunciaron los organizadores a través de su perfil oficial X antes de la etapa final.

La camiseta de barras y estrellas de Simmons ha estado siempre presente al frente de las 20 etapas disputadas hasta ahora en la edición de 2026, trabajando para gente como Mads Pedersen, Mattias Skjelmose y Juan Ayuso como un gregario leal.

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