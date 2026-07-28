Lidl-Trek Domestique gana premio y 3.000 € antes de la etapa final en París

La campeona de ruta USPro Quinn Simmons fue nombrada Mejor Compañera de Equipo del Tour de Francia por segundo año consecutivo por el jurado de la carrera, anunciaron los organizadores a través de su perfil oficial X antes de la etapa final.

La camiseta de barras y estrellas de Simmons ha estado siempre presente al frente de las 20 etapas disputadas hasta ahora en la edición de 2026, trabajando para gente como Mads Pedersen, Mattias Skjelmose y Juan Ayuso como un gregario leal.

Simmons, una figura habitual en las escapadas, jugó un papel muy importante a la hora de ayudar al danés a conseguir el maillot verde de clasificación por puntos, y terminó segundo en la etapa 4 detrás de Foix, cuando una clase magistral desde la fuga junto a Pedersen, que ganó la etapa, y Mathias Vacek consiguieron que Lidl-Trek consiguiera su única victoria de etapa hasta el momento.

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Simmons recibió su premio en el escenario de Thoiry esta mañana durante la presentación del equipo, ganando también 3.000 €. Ya había ganado 2.000 € por ser nombrado mejor compañero de equipo en la segunda semana de carrera. Baptiste Veistroffer (Lotto -Intermarché) ganó el premio semanal después de las primeras nueve etapas, y Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) fue nombrado el mejor compañero de equipo de la semana después de ayudar a guiar a Jasper Philipsen a una victoria en el sprint.

Si bien nunca se mostró deshonesto en sus esfuerzos por apoyar a los líderes del equipo Lidl, Simmons expresó sus frustraciones sobre las prioridades del equipo durante la carrera, diciendo: “Creo que el equipo ha dejado bastante claro que les importa más que Mads gane el green que yo ganar una etapa”, después de perderse la escapada en la etapa 15.

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Pero advirtió sobre esos comentarios al admitir que “al final del día, ellos escriben mi cheque de pago, así que tengo que hacer lo que me dicen, y estoy totalmente aquí para apoyar a Mads en ese objetivo de ganar el maillot verde”.

El jefe de DS Steven de Jongh respondió a esos comentarios después de la etapa 17, diciendo noticias de ciclismo, “Puedo entender su frustración, y también creo que para (Mathias) Vacek es lo mismo. Pero vinimos aquí con un buen objetivo y el objetivo era ganar el verde con Mads”.

Al final, Simmons, Vacek y el resto del equipo de Lidl se comprometieron con el objetivo principal de ganar el verde, que Pedersen confirmó el sábado con un gran esfuerzo en la montaña.

El trabajo de Simmons y compañía también contribuyó a que ganaran la clasificación por equipos, destacados con sus cascos amarillos, y terminaran sexto y séptimo en la general por delante de Skjelmose y Ayuso.

Simmons tendrá una última oportunidad de intentar conseguir la primera victoria de etapa del Tour que tanto desea, pero Pedersen también será una gran opción sobre el recorrido estilo Clásicos hacia París en la etapa 21. Sin embargo, con ese objetivo principal asegurado, Simmons debería estar a toda velocidad en Montmartre, y después de proponerle asociarse con Sydney y comprometerse en la línea de meta final del Tour del año pasado, no tendrá el mismo tipo de estrés en los últimos 89 km de carrera.