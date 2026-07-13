Filippo Agostinacchio (Biesse Carrera Premac) y Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) se coronaron el sábado como nuevos campeones nacionales italianos de gravel en el GP Enzo Cainero en Gemona del Friuli.
Magnaldi, que corre a nivel WorldTour en carretera, ya es campeona de Europa de tierra y ahora suma el maillot italiano a su colección. Ganó por delante de la campeona defensora Carlotta Borello (Cingolani-Specialized) después de que la pareja estuvo junta durante la mayor parte de la carrera, pero Magnaldi logró arrancar en la subida final y ganar.
Debora Piana (Fol Racing Team) quedó tercera, a casi cuatro minutos de la pareja ganadora, mientras que Romina Costantini (Aromitalia Vaiano) finalizó cuarta y, con ello, se hizo con el título femenino sub-23.
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“El recorrido no se adaptaba realmente a mis características. Fue una carrera corta, sólo 80 kilómetros, sin subidas largas y sólo 600 metros de desnivel positivo, por lo que no hubo muchas oportunidades para marcar la diferencia. Por eso decidí atacar desde el kilómetro cero e intentar dividir la carrera en cada subida corta”, dijo Magnaldi en una entrevista posterior a la carrera.
“El momento decisivo llegó en la subida final, a unos cinco kilómetros de la meta, donde finalmente logré abrir una brecha. Cuando llegué a la cima, miré hacia atrás y no pude ver a nadie detrás de mí, así que seguí empujando hasta la meta. Estoy muy feliz de haber ganado esta camiseta y el título italiano. Es un gran logro personal para mí”.
La carrera masculina fue muy reñida y se redujo a una batalla de ocho hombres en el último kilómetro, pero Agostinacchio consiguió el salto y la velocidad para cruzar la línea por delante del piloto de WorldTour Pietro Mattio (Visma-Lease a Bike).
Nueve segundos atrás, seis corredores luchaban al sprint por el último puesto del podio, siendo Kevin Pezzo Rosola (Tienda General-Essegibi_F.Lli Curia) el tercero.
Filippo Agostinacchio, hermano de Mattia, mezcla carreras off-road y en carretera a nivel continental, y durante los inviernos corre ciclocross para EF Education-EasyPost, en equipo con su hermano.