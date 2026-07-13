Filippo Agostinacchio gana el título élite masculino otorgado en el GP Enzo Cainero

Filippo Agostinacchio (Biesse Carrera Premac) y Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) se coronaron el sábado como nuevos campeones nacionales italianos de gravel en el GP Enzo Cainero en Gemona del Friuli.

Magnaldi, que corre a nivel WorldTour en carretera, ya es campeona de Europa de tierra y ahora suma el maillot italiano a su colección. Ganó por delante de la campeona defensora Carlotta Borello (Cingolani-Specialized) después de que la pareja estuvo junta durante la mayor parte de la carrera, pero Magnaldi logró arrancar en la subida final y ganar.

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Filippo Agostinacchio cruza la meta para ganar el Campeonato Italiano de Gravel