En un lento avance de la temporada, el belga minimiza las expectativas para el fin de semana inaugural

La temporada 2023 de Lotte Kopecky no podría haber sido mucho mejor: comenzó con una victoria en Omloop Het Nieuwsblad seguida de una segunda victoria en el Tour de Flandes antes de un podio general del Tour de Francia Femmes y culminó con tres títulos mundiales en la misma semana en la UCI. Campeonato del Mundo en Glasgow.

En declaraciones a la prensa antes de la temporada 2024, Kopecky se muestra pragmática sobre la probabilidad de repetir sus éxitos anteriores: “Creo que ha sido una temporada increíble y creo que lo más importante que tengo que llevar conmigo en la próxima temporada es “Mantener la calma y no empezar a esperar que todas las carreras sean iguales que el año pasado porque no será así”, dice.

Su objetivo, dice, es disfrutar de las carreras con el maillot arcoíris y “elegir mis momentos para ponerme en forma y tal vez elegir un poco más las carreras en las que quiero ser buena”.

La joven de 28 años comenzará su temporada en la segunda edición del UAE Tour Women en dos semanas antes de centrarse en una campaña de Clásicas específica que tiene la vista puesta en la cima de Flandes-Roubaix.

“El año pasado, logré alcanzar un nivel muy alto durante toda la primavera, pero ahora intentaré alcanzar tal vez un poco más tarde, más en el período (Tour de Flandes), París Roubaix, Amstel, Lieja. ,” ella explica. “Porque si ya estás en la cima de tu juego en Omloop, entonces es difícil mantener esta forma durante dos meses. Así que sí, me tomé las cosas un poco más fáciles este invierno, para alcanzar mi mejor forma a principios de abril. y trata de aguantar todo el mes.”

El objetivo es ganar en Paris Roubaix, ya que la clásica adoquinada se le ha escapado al ciclista belga hasta el momento. La dinámica sin precedentes de la edición de 2023, así como la mala suerte en forma de caída, hicieron que se perdiera la edición de 2023.

“Realmente no se pueden predecir esas carreras antes”, reflexiona. “Así es como transcurre el día. El año pasado fue muy especial para el ciclismo femenino, creo que tuvimos un descanso de unas 17 corredoras, más o menos. Eso es algo que no vemos a menudo. Seguro que no en una carrera clásica. Así que sí. , sólo tenemos que estar preparados para todos los escenarios”.

Aunque el Infierno del Norte es claramente un objetivo para la belga, se resiste a presionarse para el Clásico de un día:

“Es una carrera que realmente me gusta. Quiero decir, es luchar por cada sección adoquinada. Además… tu peso no importa en absoluto. Quiero decir, no como otras carreras. También es el tipo de esfuerzo que realmente me gusta y Es simplemente una carrera heroica. Es una carrera genial y sólo espero poder ganarla algún día. Pero también me doy cuenta de que es muy difícil o peligroso decir que quiero ganar Paris Roubaix o poner todas mis cartas en esa carrera. porque la carrera puede terminar antes de que te des cuenta”, afirma.

“Por eso digo que el mes de abril es para mí el más importante porque, ya sabes, quiero decir, si eres bueno en el Tour de Flandes, también eres bueno en Paris Roubaix y también eres bueno en Amstel. . Así que es más bien un período en el que trato de enfocarme y no solo esa carrera, aunque sería bueno si pudiera ganar esa carrera. Pero ya veremos. Es una carrera especial, es una carrera bonita y simplemente Intento llegar allí sin demasiada presión. Y creo que eso sigue siendo lo mejor para mí”.

La campeona del mundo también se muestra reacia a solidificar sus planes para la temporada posterior a los Clásicos mientras se prepara para los Juegos Olímpicos de París, donde competirá tanto en ruta como en pista. Con el Tour de France Femmes avec Zwift pisándole los talones a los Juegos Olímpicos, Kopecky sostiene que todavía no está segura de si llegará a la línea de salida en Rotterdam en agosto.

“Primero me concentro en los Clásicos porque también son muy importantes para mí. Sólo espero poder hacer una buena temporada de Clásicos e ir con buenas vibraciones hacia esta preparación para los Juegos Olímpicos. Y luego pienso en la combinación de En pista y en carretera ya he demostrado que esto es algo que puedo hacer, y para mí no afecta realmente a las carreras en pista o en ruta”, dice.

“Así que terminaré la temporada de clásicas en Lieja y después de eso, haré un programa completamente detallado de cara a los Juegos Olímpicos. Y también el Tour de Francia es justo después. Eso también es algo que discutiremos más adelante si lo hago”. el Tour de Francia o no.”

“Eso es algo que realmente quiero empezar a planificar u organizar por completo después de los Clásicos. Entonces tendremos una visión completa de cómo estoy en ese momento. Creo que es mejor para mí planificarlo bastante tarde”.

Por ahora, sin embargo, ya está deseando poner en marcha su campaña de 2024: “Estoy realmente feliz de poder empezar en el UAE Tour porque tengo muchas ganas de empezar a competir”, dice.