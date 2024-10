Una australiana sucederá a Iris Slappendel como directora de la fundación

La campeona olímpica y mundial de contrarreloj Grace Brown se convertirá en la nueva presidenta de The Cyclists' Alliance.

Brown sucederá a la actual presidenta de la TCA, Iris Slappendel, quien fue una de las miembros fundadoras de la organización en 2017, cuando se retiró de su carrera.

La propia Brown se retirará a finales de 2024, después de un año estelar en el que ha conseguido títulos olímpicos y mundiales (en este último, consiguiendo el oro tanto en carreras de relevos individuales como mixtos), así como en Lieja-Bastoña-Lieja.

Un sindicato de ciclistas que brinda a los atletas apoyo educativo y contractual, asesoramiento profesional y asistencia legal y de jubilación, el objetivo declarado de The Cyclists Alliance es “nivelar el campo de juego y ayudar a las mujeres trabajadoras del pelotón actual a ganarse la vida con el deporte”. “.

“Iris y todos los demás miembros de la junta han hecho una enorme contribución a la profesionalización del ciclismo femenino”, dijo Brown en un comunicado de prensa de la TCA.

“Su ambición y dedicación fueron inigualables y han contribuido en gran medida al crecimiento de la organización, así como al reconocimiento de los derechos de los ciclistas”.

En el mismo comunicado de prensa, Slappendel analizó lo que TCA ha estado tratando de lograr y dijo: “La Alianza de Ciclistas ha sido una gran parte de mi vida desde que fundamos la organización en 2017. En ese momento, las ciclistas profesionales no tenían voz y apenas tenían influencia sobre el rumbo de nuestro deporte”.

“Estar cerca del pelotón, representar las preocupaciones e ideas de los ciclistas para impulsar el impacto colectivo siempre ha sido el núcleo de nuestro trabajo. Estoy muy orgulloso de lo que la TCA ha logrado a lo largo de los años”.

“No siempre ha sido fácil ni divertido, y en ocasiones me he enfrentado a algunas reacciones negativas, pero incluso estoy orgulloso de eso, de no conformarme con el status quo y seguir luchando por la justicia. Rápidamente me di cuenta de que si quieres crear cambio, la gente se sentirá atacada, especialmente en un deporte que a muchos les gustaría mantener como está”.

En otros cambios importantes en la TCA, pronto se celebrará una Asamblea General y se elegirán nuevos miembros del Consejo de Jinetes, ya que los miembros actuales del consejo Audrey Cordon-Ragot, Christine Majerus, Amanda Spratt y Marcella Toldi dejarán sus cargos.

Actualmente, Brown está programada para participar en una carrera más para su equipo comercial, FDJ-Suez, antes de retirarse: la Chrono des Nations, la última carrera de la temporada en Francia, el 13 de octubre.