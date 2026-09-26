“Puedo estar en la mezcla y definitivamente disputar la final”, dice un joven ciclista de padres estadounidenses y canadienses que compitieron en Mount Royal.

Ashlin Barry espera escuchar a mucha gente animándolo en la carrera masculina sub-23 de este viernes en el Campeonato Mundial de Ruta 2026. Amigos y familiares asistirán desde Toronto, incluidos sus padres y su hermana, mientras el campeón nacional de carreras en ruta sub-23 masculino de EE. UU. recorre 13 vueltas al circuito de 13,4 km en Montreal para el equipo de EE. UU.

Ha estado en el Mundial de Ruta dos veces antes, ganando una medalla de plata en la contrarreloj juvenil masculina en Kigali. Pero este año es doblemente significativo ya que corre en Canadá, donde vive con doble ciudadanía, y el viernes cumple 19 años.

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