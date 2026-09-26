“Puedo estar en la mezcla y definitivamente disputar la final”, dice un joven ciclista de padres estadounidenses y canadienses que compitieron en Mount Royal.

Ashlin Barry espera escuchar a mucha gente animándolo en la carrera masculina sub-23 de este viernes en el Campeonato Mundial de Ruta 2026. Amigos y familiares asistirán desde Toronto, incluidos sus padres y su hermana, mientras el campeón nacional de carreras en ruta sub-23 masculino de EE. UU. recorre 13 vueltas al circuito de 13,4 km en Montreal para el equipo de EE. UU.

Ha estado en el Mundial de Ruta dos veces antes, ganando una medalla de plata en la contrarreloj juvenil masculina en Kigali. Pero este año es doblemente significativo ya que corre en Canadá, donde vive con doble ciudadanía, y el viernes cumple 19 años.

“Una medalla estaría bien”, dijo. ciclismonoticias sobre la mejor manera de celebrar su nueva era.

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“Sí, pero estoy emocionado de correr. Es por la mañana. Puedo pasar el rato con mi familia después y esperar un buen día. Creo que para ganar en este circuito tienes que ser muy fuerte, con nosotros comenzando en el circuito y haciendo toda la carrera allí”.

La longitud total de la carrera es de 174,2 kilómetros con 3.497 metros de desnivel, empezando por la subida Camillien-Houde de 1,7 kilómetros hasta la cima del Monte Royal y luego la Côte de la Polytechnique en la parte trasera, casi la mitad de la distancia pero con pendientes más pronunciadas de hasta el 14%. Estuvo de acuerdo en que los circuitos desgastarían a muchos de los ciclistas, pero la distancia más larga y la escalada se adaptaban a sus habilidades, aunque después de una carrera previa el miércoles podría estar más cerca del sufrimiento que de la navegación tranquila.

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“Me gusta un poco de escalada. Definitivamente me gusta una carrera dura, pero creo que este recorrido está al límite. Espero que la carrera sea bastante descontrolada. Es bastante común para las carreras junior y U23. Si se corre de cierta manera, y si me siento realmente bien y soy fuerte, entonces creo que puedo estar en la mezcla y ser competitivo”.

Esta temporada, Barry comenzó un período de cuatro años con el equipo Visma-Lease a Bike Development y pasó la mayor parte de su tiempo en Europa. En el 1. Gran Premio de nivel Pro de Denain, fue convocado para el equipo WorldTour y terminó entre los 20 primeros, esa carrera de 200 km. Justo antes del Mundial, quedó cuarto en la etapa 3 del Tour de l'Avenir, un recorrido de 30 km más.

Y en el medio, Barry hizo el viaje a Virginia Occidental para ganar el Campeonato Nacional USPro y ganó el cuarto título como visitante de su carrera, el otro como junior. También estuvo a punto de ganar una medalla en la carrera de élite masculina en ruta, quedando cuarto detrás del ganador Quinn Simmons, Kevin Vermaerke y Larry Warbasse.

Al igual que otros corredores junior y U23, que no compiten en las carreras WorldTour del Grand Prix Cycliste de Montréal, Barry comprobó la escalada por primera vez el miércoles en una vista previa del recorrido, abierto durante dos horas a todos los corredores del Mundial.

Después del viaje previo habló en una entrevista individual con ciclismonoticias y relató su familiaridad con el recorrido ya que sus padres, los ciclistas profesionales retirados Michael Barry de Canadá y el estadounidense Dede Demet-Barry, habían competido en carreras en caminos similares. De hecho, Demet-Barry salió de su retiro en 2002, cinco años antes de que naciera Ashlin, y ganó la carrera en ruta de la Copa del Mundo de Montreal de 98 km que contó con 12 ascensos al Monte Royal.

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“No lo había corrido en persona. Conduje el recorrido antes hace un par de años y vi la carrera desde la barrera. Uno de mis primeros recuerdos de ver una carrera ciclista fue ver a mi padre aquí. Creo que su última carrera fue en 2012 o algo así. Era muy joven, pero tengo algunos recuerdos de eso”, recordó Barry sobre la segunda vez que su padre corrió en el Grand Prix Cycliste de Montréal.

“Recuerdo haber recibido una camiseta y un cencerro y tocarlo. Recuerdo haber visto a mi papá allí. Yo tenía como cinco o seis años, así que era súper joven”.

¿Alguno de sus padres tiene consejos para impartir sobre el curso?

“Mis padres tienden a no intervenir, ya sabes, y me dejan recibir consejos de mis entrenadores y ver el recorrido por mí mismo. Probablemente charlaré con ellos esta tarde porque era la primera vez que participaba en el recorrido”.

Barry terminó a un lugar del podio en la contrarreloj sub-23 el lunes. Los Campeonatos Mundiales son un terreno familiar, el año pasado ganó dos medallas de plata: una en ruta en la contrarreloj junior y la otra en el Omnium en el Campeonato Mundial Junior de Pista de 2025. El adolescente alto, de 1,92 m (6 pies, 4 pulgadas), espera con ansias el ambiente del equipo para su próxima oportunidad de ganar una medalla.

“Tenemos un equipo más pequeño que la carrera élite, tienen ocho muchachos, lo que hace que sea más fácil controlar la carrera”, señaló. “No voy a pensar que tengo muchas posibilidades de conseguir una medalla o algo así, pero creo que puedo estar en la pelea y definitivamente disputar la final”.