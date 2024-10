El equipo estadounidense también ficha a la versátil Babette van der Wolf, de 20 años, por un año

EF-Oatly-Cannondale fortaleció su plantilla para una segunda temporada a nivel continental al contratar a la campeona suiza de carreras en ruta Noemi Rüegg con una extensión de tres años y agregar a la destacada holandesa sub-23 Babette van der Wolf hasta 2025.

La lista del próximo año está repleta de talentos jóvenes, siete corredores de 26 años o menos. Rüegg y Van der Wolf serán corredores clave para apoyar una campaña completa de Clásicas de primavera, que ahora incluirá a la veterana australiana Sarah Roy como líder. Roy firmó la semana pasada un contrato de un año con EF-Oatly.

Rüegg estuvo entre las primeras cinco ciclistas confirmadas para el recién formado equipo femenino continental cuando se lanzó para la temporada 2024. No perdió el tiempo y tuvo un impacto inmediato, logrando la primera victoria del equipo en la jornada inaugural del Challenge Mallorca Femenina en el Trofeo Felanitx-Colònia de Sant Jordi.

No fue sólo la primera victoria del equipo, sino también la primera victoria de Ruegg como profesional y dos días después consiguió el segundo puesto en el Trofeo Binissalem-Andratx.

“El ambiente en este equipo es realmente especial y es algo que nunca antes había experimentado en un equipo. Me siento muy bienvenida en el equipo”, afirmó Rüegg, que comenzó su carrera profesional a los 19 años en Cogeas-Mettler. “Es mucho más fácil rendir cuando estás rodeado de buena gente”.

2024 fue una temporada estelar para la dos veces campeona juvenil suiza, que ganó el título nacional femenino de élite en ruta y obtuvo el séptimo lugar en la carrera en ruta en sus primeros Juegos Olímpicos. Había pasado las dos temporadas anteriores en el nivel WorldTour con Jumbo-Visma, quedando tercera en la general en el AG Tour de la Semois y octava en la general en RideLondon Classique.

“Este año recibí mucho apoyo del equipo. Me dieron la oportunidad de correr las finales y también de cometer muchos errores. Eso también es muy importante porque de lo contrario no aprendes. El equipo me dio mucho de confianza y creo que eso es lo que necesitaba”.

Van der Wolf, que se une a la destacada holandesa Mirre Knaven como los ciclistas más jóvenes del equipo la próxima temporada, se convirtió en profesional en 2023 con Lifeplus Wahoo. Esta temporada acumuló siete resultados entre los 10 primeros en carreras de un día, incluido el tercer puesto en Antwerp Port Epic, y obtuvo un trío de top 10 en etapas del Baloise Ladies Tour.

Concluyó el año con el puesto 12 en el evento UCI Gravel World Series en Sea Otter Europe, confirmando sus valiosas habilidades como corredora de un día en cualquier superficie.

“2023 fue simplemente una experiencia increíble. Comencé con Omloop Het Nieuwsblad, el Tour de Flandes e incluso monté el Tour de Francia. Tenía solo 18 años y corría el Tour de Francia; eso es una locura”, dijo mientras trabajaba en Lifeplus.

“El simple hecho de estar allí y correr las carreras al más alto nivel es simplemente increíble y en muchas carreras trato de ayudar a todos los compañeros de equipo”.

Durante ese tiempo también adquirió experiencia en la pista, ganando una medalla de oro en la carrera juvenil de Madison con Nienke Veenhoven. Obtuvo resultados entre los 10 primeros en las carreras por puntos y eliminatorias en el Campeonato de Europa de Pista de 2024.

“Soy el tipo de piloto que corre con mucho corazón. No tengo el motor más grande en carrera, pero sí tengo una visión de cómo se desarrollará la carrera, así que puedo reaccionar de inmediato. o para comunicar a mis compañeros de equipo lo que está por suceder y podamos responder”, dijo en un comunicado de prensa de EF-Oatly-Cannondale.

“Si hay mucho viento, eso me emociona. Sé que soy muy holandés cuando digo que me encantan los días difíciles. Tal vez agregue algunos adoquines y subidas contundentes. Simplemente disfruto de una carrera dura”.