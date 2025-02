XDS Astana avanzando pero faltan objetivos en el primer partido de la temporada

Los equipos de WorldTour se enfrentan a una feroz batalla para permanecer en la liga superior del deporte, ya que el ciclo de promoción/descenso de tres años de la UCI termina en octubre. XDS Astana hizo un terreno en su búsqueda para permanecer en el Mundial, ganando 477 puntos en los cofidis de 18º lugar en las cinco semanas de la temporada, pero aún tiene un largo camino por recorrer.

XDS Astana terminó la clasificación combinada de la temporada 2023 y 2024 en el puesto 21 y necesita llegar al top 18 al final de 2025 para permanecer en el mundo hasta 2028.

El equipo tenía un déficit de 4.719 puntos a 18º cofidis colocado a principios de año (en el ranking 2023-2024), y después de las dos primeras rondas mundiales, la brecha ha bajado a 4,242 puntos, se mueve en la dirección correcta Pero no tan rápido como el equipo había anticipado.

XDS Astana llegó a la gira con grandes esperanzas para la clasificación general. El director deportivo Mark Renshaw dijo My Bike“Nuestro objetivo es el GC aquí con (Sergio) Higuita y (Martin) Lopez – Escenario de sueños, tenemos dos en el Top 10, pero en realidad, necesito uno de esos tipos entre los cinco primeros. El podio es el objetivo , en algún lugar del podio, pero uno de los cinco primeros será un buen resultado “.

El equipo perdió esos goles en el recorrido por debajo, con Higuita la más alta en el 23. Sin embargo, tuvieron mucha mejor suerte en las carreras de un día donde Aaron Gate quedó en segundo lugar en la Gran Carrera Ocean Road de Cadel Evans y el décimo en el Surf Coast Classic.

Combinado con fuertes paseos de Cristian Scaroni, segundo en el Trofeo Calvia y Clàssica Comunitat Valenciana 1969, y algunos acabados más top 10 en el desafío Mallorca del equipo empujó a XDS Astana al cuarto lugar del 3 de febrero de 2025. Ganancia neta de 447 puntos en Cofidis.

La principal competencia de XDS Astana para la posición final de WorldTour en 2026 parece provenir de Picnic-Postnl (17), Cofidis, Arkéa-B&B Hotels (19) y UNO-X Mobility (20), mientras que equipos ambiciosos como Tudor Pro Cycling y Q36 .5 necesitaría un milagro menor para suplantar a cualquiera de los mejores equipos con déficit de cinco cifras al lugar 18.

A pesar de las actuaciones de podio para la movilidad UNO-X en el Alula Tour y Challenge Mallorca, el equipo noruego sufrió una pequeña derrota neta de 22 puntos ante Cofidis, mientras que Arkéa-B&B Hotels perdió 347 puntos.

Mientras tanto, Lotto e Israel-Mier Tech parecen estar fuertemente contenidos por la promoción, sentado en noveno y 15, respectivamente.

Michael Woods trajo un buen recorrido de puntos para Israel-Mier Tech en el Tour Down bajo con décimo en la clasificación final y el 12º en la carrera de Cadel Evans. Incluso con la fuerte posición del equipo, le dijo My Bike No están bajando la guardia.

“No estamos contando todos los huevos hasta que han nacido”, dijo Woods. “Este es un año realmente importante para nosotros, solo para confirmar que volvemos al mundo. que tenemos.

El sistema basado en puntos para decidir qué equipos se quedan y qué equipos abandonan el mundo en 2026 está presionando a todos los equipos, con casi todo el pelotón que está de gira en un alto nivel de condición física.

“Hace diez años, cuando hice esta carrera por primera vez, tuve una muy buena carrera”, dijo Woods. “Los muchachos todavía se movían, pero el nivel de profundidad ahora es bastante increíble. Ahora haces un esfuerzo completo, y realmente ni siquiera te deshaces de la mitad del pelotón. Notamos que (en la etapa 3) cuando tomamos el control Y George Bennett fue tan rápido como pudo subir, todavía quedaban 70 jinetes.

“Es solo un testimonio de este nuevo pelotón, el nuevo estilo de entrenamiento, así como el sistema de descenso, está obligando a todos a ir después de cada punto posible”.

La batalla por los puntos continúa esta semana con el étoile de Bessèges y las proseries clasificadas de 2.1 Volta a la Comunitat Valenciana. La próxima ronda de WorldTour llega a la gira de los EAU a partir del 17 de febrero.