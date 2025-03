El evento de cinco días se dirige a septiembre a coincidir con UCI Proseries Maryland Cycling Classic y dos carreras WorldTour en la ciudad de Québec y Montreal

Una carrera profesional para hombres en Colorado puede regresar al calendario estadounidense en 2026, gracias a una empresa británica. Infinity Events Group, con sede en el Reino Unido, reveló en un comunicado de prensa el lunes sus “intenciones de organizarse” y relanzar una carrera profesional de cinco días masculina en septiembre la próxima temporada.

Han pasado seis años desde que el Colorado Classic Crowned Chloé Dygert como el campeón general de una carrera UCI 2.1 Pro de cuatro etapas en 2019. Un clásico profesional de Colorado se celebró como un evento de 2.HC UCI en 2017 y 2018, Gavin Mannion tomó el título de GC en esa edición final. De 2011 a 2015, la carrera masculina en Colorado se celebró como el USA Pro Challenge.

Scott Taylor, el Director Gerente de Infinity Events Group, tiene altas aspiraciones para relanzar una carrera en la carretera de varios días en el desafiante terreno de alta elevación de Colorado el próximo año, diciendo que estaban “complacidos de desarrollar el nuevo recorrido por la carrera en el escenario de Colorado”. Los detalles de la carrera, como la fecha, las ciudades anfitrionas e incluso el nombre oficial del evento, todavía están en el proceso de planificación, ya que una solicitud debe presentarse a la UCI a finales de este verano para su inscripción como un evento 2026.

El anuncio del lunes por Infinity Events Group, que se refería a un 'Tour of Colorado' fue para encender el apoyo de base para el evento y asegurar patrocinios, antes de una inscripción de UCI, dijo Taylor.

“Necesitábamos decir algo porque queremos activar algunas conversaciones y comenzar a criar (fondos) y ver cómo lo haremos”, dijo My Bike.

“Estábamos en contacto la segunda mitad del año pasado con USA Cycling. Presenté una propuesta y dijeron que has ido a hacer que todo funcionara, financieramente y todo lo demás, y lo apoyaremos en la aplicación a la UCI. Y luego la clave era tener al gobernador de Colorado de nuestro lado”.

El título de la nueva carrera probablemente se modificará, ya que 'Tour of Colorado' es un nombre comercial registrado en los EE. UU. Todavía propiedad de Sand Creek Sports, Inc., con sede en Colorado Springs, Colorado. Esa serie de carreras de varios días no se ha celebrado en más de una década, sin embargo, el nombre no está disponible gratuitamente.

Mientras que Taylor era tímida sobre sus objetivos para el nivel previsto de inscripción de UCI, si los planes incluían razas para hombres y mujeres y otros detalles del proceso de solicitud, dijo “si hacemos una aplicación”, la posición del calendario ideal fue colocar la carrera entre las carreras de ruta establecidas en septiembre en América del Norte.

“Creo que septiembre funciona bastante bien en términos de ajuste con Maryland Cycling Classic y las carreras de WorldTour en Canadá”, dijo Taylor.

El Classic de Ciclismo de Maryland se ha llevado a cabo como una carrera UCI 1.Pro a principios de septiembre dos veces antes, 2022 y 2023, y se encuentra en el 6 de septiembre como un evento 1.pro masculino, y lanzar una carrera 1.1 femenina el mismo día. El próximo año, los organizadores parecían tener la carrera de un día de manera similar una o dos semanas antes de las carreras de WorldTour de un día en Canadá, el Gran Premio Ciclista Quebec y el Gran Premio Cicliste Montreal, que condujo al Campeonato Mundial de la Carretera UCI en Montréal del 19 al 27 de septiembre.

“La sensación de tiempo es correcta. Estamos entusiasmados de que haya compañías por ahí tratando de unir las piezas para que esto suceda. Apreciamos lo difícil que es, y queremos apoyarnos de cualquier manera que podamos”, dijo Brendan Quirk, CEO y presidente de USA Cycling, a dijo My Bike.

“Colorado está profundamente conectado con las carreras de bicicletas estadounidenses en todas las formas en forma y forma. Si hay algún lugar en Estados Unidos que debería tener una raza como esta, es el estado de Colorado”.

¿Por qué una empresa con sede en el Reino Unido querría organizar una carrera en los Estados Unidos? Taylor reconoció que la escena nacional de carreras de carretera estaba en declive en ambos países, y admitió que nunca ha asistido a una carrera en los Estados Unidos y se le ocurrió la idea al hacer una investigación en línea, incluida la vista de videos de YouTube de la antigua gira de California.

“Sabes, vemos en Gran Bretaña, como lo has hecho en Estados Unidos, una disminución en las carreras, no solo a nivel de élite, sino también de base. En este momento sentí otra carrera en el escenario, ya sea una raza mundial femenina o una carrera proserie masculina, no funcionaría en este momento”, dijo Taylor.

“Pero vi en Estados Unidos un país enorme, sabía sobre la gira de California y el clásico de Coors. Inicialmente envié un correo electrónico a EE. UU. Ciclando de la nada, deben haber pensado lo que está sucediendo con esta loca persona británica. Después de una reunión inicial en línea, pensé, wow, Colorado con la paisajes, las escaladas, esto realmente podría presentar algo”.

Infinity Events Group solo ha existido desde 2021, con cuatro personas en el personal actual que han tenido experiencia con los Juegos Olímpicos, los Juegos de la Commonwealth, los campeonatos mundiales y otros eventos internacionales de ciclismo. Para un clásico de Colorado, dijo que se inclinaría en una vasta red de soporte en los Estados Unidos.

“Creo que la experiencia de la junta se une bastante bien para que esto suceda. Y no se trata necesariamente del personal. No estamos trayendo a todo el equipo de Gran Bretaña a los Estados Unidos para hacerlo. Sería un pequeño equipo central desde aquí y la gran mayoría se unirá de los Estados Unidos. En este momento, estamos listos para reafirmar cosas”.

Actualmente, la única carrera UCI 2.Pro en el calendario es el Classic de Ciclismo de Maryland en septiembre. La gira de Gila, del 23 al 27 de abril, es la única carrera en la etapa de 2.2 este año, mientras que Gran Premio New York City es un evento 2.1 el 18 de mayo.