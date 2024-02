Para una chaqueta de invierno profunda necesitas altos niveles de aislamiento, volumen limitado y transpirabilidad excepcional para mantenerte feliz y cómodo hora tras hora en la silla de montar. La chaqueta de invierno Assos Uma GT Ultraz Evo tiene esto en abundancia y se mantiene firme en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno.

Que la chaqueta de invierno Assos Uma GT Ultraz Evo esté tan bien hecha no es ninguna sorpresa; Las chaquetas Assos están diseñadas para condiciones y propósitos específicos. Se siente como una chaqueta seria y adulta, para ciclistas serios y adultos: incluso tiene una solapa que le indica exactamente cuáles son sus Puntos de Venta Únicos (PVU) y cómo usarla (como parte de un sistema de capas), y una elegante forma de ciclista. Todo en esta chaqueta parece gritar alta calidad y rendimiento.

Para probarla, decidí sacar la chaqueta en tantas condiciones climáticas como fuera posible, lo cual fue un gran plan ya que este otoño e invierno parece habernos brindado en Gran Bretaña todas las estaciones imaginables: desde días inusualmente cálidos hasta vientos brutales. a días fríos, oscuros y húmedos y a días claros y helados. En particular, adopté esto para la mayoría de mis viajes matutinos, donde necesitaba algo visible, cálido y capaz de hacer frente a condiciones cambiantes.

El frente es extremadamente visible, aunque me gustaría poder decir lo mismo de la parte trasera.

Los bolsillos traseros son enormes, una de mis características favoritas de esta chaqueta bien hecha.

Diseño y Estética

A pesar de estar entusiasmado con los diseños cuidadosamente considerados de Assos, el tamaño resultó ser increíblemente difícil en el sitio web de Assos y elegí mal. Opté por un tamaño pequeño, pero debería haberlo medido hasta un tamaño mediano, si no grande. ASSOS dice que la chaqueta Uma GT Ultraz Evo tiene un ajuste más relajado, pero eso no es en absoluto lo que apareció en mi puerta. En cambio, recibí un corte de segunda piel estilo carrera que no es mi preferencia personal en absoluto en una chaqueta. Assos recomendó una talla pequeña según mi edad, altura y peso, y como no había una guía de tallas adicional para analizar esa suposición, seguí su recomendación.

En consecuencia, pasé mucho tiempo tirando de esta chaqueta para que se asentara en su lugar; Con un torso más largo, una cintura más pequeña pero un busto más grande de lo típico para mi cuerpo más pequeño, sentí un poco como si estuviera tratando de ponerme ropa de muñeca, hecha para mujeres perfectamente proporcionadas en lugar de la forma humana más curvilínea que tengo. El torso era demasiado corto para mí, los agujeros para los brazos demasiado pequeños y la tela me oprimía el pecho. Incluso subir la cremallera desde mis caderas fue una lucha, la gruesa cintura elástica que mantiene la prenda en su lugar fue tan efectiva que casi tuve que luchar para cerrar la cremallera.

Sin embargo, independientemente del tamaño, no se puede negar que se trata de una chaqueta bien confeccionada y considerada, y debo dar crédito a quien se lo merece. El panel frontal de la chaqueta Uma GT Ultraz está construido con 3 capas con una membrana adherida de poliuretano para un 100 % de protección contra el viento y altos niveles de aislamiento. En el interior, Assos ha estructurado la chaqueta con dos paneles de lana en el pecho y el panel trasero construido con un material polar estructurado RX, que tiene la apariencia y el tacto de la pana. Las mangas son de un material más ligero y suave que aumenta la ventilación.

La artesanía es excelente y, construida con más del 50% de poliamida de nailon, un material muy conocido por sus propiedades de retención de forma, durabilidad y permanencia del color, la chaqueta durará mucho tiempo. Incluso las costuras se sienten inteligentes y duraderas, sin costuras molestas que te pinchen en el costado.

Mi parte favorita de la chaqueta eran los bolsillos traseros. Estaban muy bien hechos, con mucho espacio para guardar todo tipo de bocadillos, botellas y objetos de valor, pero con una especie de costura doble en la parte superior que sellaba parcialmente los bolsillos una vez puesta la chaqueta. Me encanta tener cosas a mano rápidamente durante el viaje, no quiero perder el tiempo con las cremalleras, especialmente en invierno.

Elegí la combinación de colores amarillo flúor chillón para esta prueba, porque quería probar una chaqueta que realmente pareciera visible. Me decepcionó un poco que Assos solo mantuviera los colores brillantes en los paneles frontales, optando por el negro con dos tiras reflectantes en los bolsillos de la parte trasera, lo que sentí que arruinó la visibilidad. Estéticamente, sé que esta fue una mejor opción y probablemente parezca más ciclista elegante que oficial de salud y seguridad, pero me preocupa un poco más ser visible desde atrás que desde adelante.

Tenga en cuenta las mangas dobles que hacen que esta chaqueta lo mantenga abrigado y seco incluso en las peores condiciones.

Actuación

Assos afirma (en su solapa USP) que esta chaqueta es eficaz a temperaturas entre -4 grados centígrados y hasta 8 grados centígrados. Seguí esta chaqueta en tantas condiciones climáticas diferentes como pude y descubrí que era particularmente buena en días ventosos, fríos y nublados y monótonos que constantemente amenazaban con lluvias. Entonces, perfecto para el 90% del invierno británico. Como no podía colocar tantas capas debajo, no logré sentirme tan cómodo en temperaturas inferiores a 3 grados centígrados, pero debido a las estrategias de enfriamiento sí significó que todavía me sentía cómodo cerca de casi 10 grados centígrados, haciendo Es una chaqueta bastante versátil a lo largo de las estaciones.

Si bien la chaqueta Uma GT Ultraz es repelente al agua en lugar de totalmente impermeable, realmente es muy buena para repeler el agua. Yo diría que he tenido impermeables que son menos efectivos para evitar que me empape que este; Incluso en caso de aguaceros bastante fuertes, la lluvia tardaba mucho más en penetrar que en otras chaquetas, y algún chaparrón ocasional aquí y allá apenas molestaba. También se secó muy rápido, lo cual fue genial. Assos ha combinado esta cualidad repelente al agua con altos niveles de aislamiento. Aunque es más pesada que chaquetas como la chaqueta Rapha Explore Down para mujer que probé, el aislamiento sigue siendo excepcional en su retención de calor sin volumen adicional. Con solo un maillot térmico debajo, me sentí bastante cómoda en la mayoría de mis paseos de invierno y me interesaría ver cuánto mejor funciona como parte del sistema de capas recomendado con una Assos Women’s Winter LS Skin debajo.

La transpirabilidad también fue insuperable. Una de mis chaquetas favoritas de esta temporada ha sido la chaqueta Endura Women’s Pro SL Primaloft, principalmente por sus inteligentes estrategias de ventilación y para mantenerme fresca, y la chaqueta Assos hizo algo similar, pero con la flexibilidad de usarla en temperaturas más bajas. Esto significaba que realmente podía esforzarme mucho en las colinas o en las llanuras sin pasar demasiado calor ni sudar, y luego, cuando retrocedía en la sesión y me enfriaba, no comencé a sentir frío. La temperatura de mi cuerpo se mantuvo cómodamente constante, incluso durante un viaje más largo en un clima húmedo, donde normalmente terminaría enfriándome cada vez más hasta convertirme en un bloque de hielo y desesperado por una ducha tibia. El panel trasero y las mangas hicieron la mayor parte del trabajo aquí, permitiendo que el exceso de calor corporal se canalice hacia afuera. Sin embargo, a diferencia de la chaqueta Endura, esta funcionó para garantizar que estuviera cómodo a temperaturas mucho más bajas.

Para mí, sin embargo, la protección contra el viento fue lo que realmente destacó esta chaqueta. Una chaqueta que pueda bloquear la mayor parte del viento frío será en gran medida más impactante que mucho aislamiento, y la chaqueta Uma GT Ultraz hace un buen trabajo bloqueando lo peor. Incluso en los descensos rápidos, con el viento que me picaba la cara y me hacía llorar los ojos, me mantenía perfectamente abrigado, lo que en consecuencia mantenía calientes mis dedos dentro de mis guantes (¡cuanto más caliente esté el centro, más calientes serán las manos!).

Ya he mencionado que no me quedaban del todo bien, por lo que montar en bicicleta no fue precisamente lo más cómodo. La cola no cayó lo suficiente y la banda elástica siguió subiendo por mi espalda más de lo que me gustaría, al igual que el torso, que se sentía demasiado corto y parecía querer arrugarse debajo de mi ombligo. Sin embargo, reconozco que no todo el mundo tendrá estos problemas con el ajuste y, por lo tanto, siendo objetivo, las telas del panel frontal con elasticidad bidireccional permiten un movimiento natural y las bandas gruesas deberían mantener la chaqueta en su lugar en recorridos más largos. La cremallera de dos direcciones es gruesa y está bien hecha, y la palanca era lo suficientemente grande como para que pudiera agarrarla con guantes, y el cuello estaba lo suficientemente alto como para no necesitar un pulido. Yo diría que era demasiado alto para mí (soy sensible a las mentoneras que agravan mi piel), pero mantuvo el agua y el viento alejados de mi pecho.

Veredicto

La chaqueta de invierno Assos Uma GT Ultraz Evo no es una chaqueta barata y definitivamente se sitúa en el lado de la “pieza de inversión”. Es un artículo excepcionalmente bien elaborado y cuidadosamente considerado, perfectamente diseñado para brindar calidez y transpirabilidad superiores en la bicicleta. Hace estas cosas increíblemente bien y desearía que me encantara su ajuste tanto como su rendimiento.

Desafortunadamente, no pude alcanzarla de la misma manera que lo hice con la chaqueta Assos Uma GT, lo cual es una pena, porque objetivamente sé que fue uno de los artículos de mejor rendimiento que he probado y que me habría mantenido seco, cálido y visible en muchos paseos. También es la chaqueta perfecta para todo el año, eficaz, me imagino, hasta la primavera; Solo recomendaría aumentar un par de tallas si tienes un poco más de curvas.