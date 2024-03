Si desea comprender la historia de los pedales automáticos, comience con Look. Se podría debatir que la marca no fue en realidad la primera, pero no importa mucho. Look creó el primer pedal automático de éxito comercial que utiliza el movimiento de torsión que todos conocemos. Look también pudo seguir siendo relevante en el espacio a través de la innovación continua.

A medida que los medidores de potencia adquirieron importancia en el espacio del entrenamiento, llegó un punto en el que el santo grial del mejores medidores de potencia Empezaron a parecerse a pedales. Al igual que con la historia del sistema automático, podemos debatir si eso terminó siendo cierto, pero no hay duda de que tiene ventajas. Con la medición de potencia más cerca de la fuente, es bueno para la precisión y, dada la facilidad con la que los pedales se mueven entre bicicletas, es un factor de forma conveniente. También es una forma garantizada de tener una medición verdadera izquierda/derecha. Look reconoció estas ventajas, así como la importancia de seguir siendo relevante frente a la innovación. La marca fue una de las primeras en empezar a ofrecer pedales con medidor de potencia a través de asociaciones con Polar y SRM.

Dicho esto, Look no fue el único que ofreció medidores de potencia basados ​​en pedales y últimamente otras opciones eclipsaron lo que Look tenía disponible. Yo diría que los pedales Garmin, específicamente el Garmin Vector 2, hicieron que las ofertas anteriores de pedales de potencia Look (y el complicado procedimiento de instalación) fueran irrelevantes. Hoy esa ecuación vuelve a cambiar.

El pedal Look Keo Blade Power es un producto que vuelve a revolucionar el paisaje. He estado usando estos pedales desde un poco antes de que llegaran al mercado y ahora estoy listo para compartir mis pensamientos. Si está buscando un nuevo medidor de potencia, los pedales de potencia Look Keo Blade deberían estar en su lista corta. Continúe leyendo para ver si Look es la opción correcta para usted.

El pedal de potencia Look Keo Blade parece un pedal Look Keo Blade estándar

Diseño y estética

He estado usando los pedales Look durante suficiente tiempo que no recuerdo haber usado nada más. Todavía tengo un juego de pedales Look Keo Blade modelo base que compré en 2019 y quién sabe qué usé antes de eso. Esta historia de fondo es relevante porque mucho antes de que el pedal Look Keo Blade Power llegara al mercado, comencé a probar estos pedales. En cambio, comencé a probar con la última actualización de Keo Blade que la marca anunció a fines de enero. Puedo decir eso porque los pedales de potencia son casi exactamente iguales.

Cuando la versión sin energía llegó al mercado, trajeron consigo una serie de pequeñas actualizaciones, pero dejaron la tecnología del mismo nombre. Como antes, un cuerpo compuesto de carbono utiliza un clip de retención trasero que gira cuando empujas el pie hacia abajo. En lugar de un resorte para cerrarlo y sujetar la cala en el pedal, Look utiliza una “hoja” de carbono que se flexiona. Cambiar la hoja a un modelo diferente ajusta la tensión y hay múltiples opciones disponibles según el modelo de pedal específico.

Lo que sí cambió en los pedales nuevos fue la forma del cuerpo del pedal. Según la marca, la nueva forma del pedal fue el resultado de más de tres años de desarrollo con aportaciones de ciclistas profesionales y “especialistas en rendimiento WorldTour”. Look afirma que el nuevo diseño es un 200% más resistente a los impactos con una superficie frontal más pequeña y un ahorro de resistencia del 2% en comparación con el Keo Blade anterior. La distribución del peso también es mejor, por lo que es más probable que el pedal cuelgue en el ángulo correcto para engancharlo y hay una mayor superficie de contacto de la cala de 705 mm². Los pedales también tienen un nuevo diseño de eje con rodamientos de doble sellado y grasa reformulada resistente al agua.

El modelo intermedio de esta nueva gama es la versión Keo Blade Ceramic con un peso de 115 gramos por pedal. Como todos los nuevos modelos, el ancho de la plataforma es de 64 mm con una altura de pila de 8,5 mm y un factor Q de 53 mm. Esto es importante porque si coloca este junto al pedal de potencia Look Keo Blade, probablemente no verá ninguna diferencia. Si monta uno espalda con espalda probablemente tampoco notará la diferencia. En resumen, Look toma el conocido y querido pedal de la marca y agrega un medidor de potencia prácticamente sin cambios en el diseño.

Por supuesto, hay algunos cambios si miras de cerca. La principal diferencia es que el cuerpo del eje es ligeramente más grande en la versión eléctrica. Visualmente, el bulto del eje en el centro es ligeramente más alto con una cubierta plana en el exterior de la carrocería. En lugar de una altura de pila de 8,5 mm, el pedal de potencia aumenta a 10,8 mm y el peso aumenta 15 gramos por pedal.

Por tus 15 gramos adicionales obtienes no sólo la electrónica adicional esperada, sino también una batería de 140 mAh. Al igual que con otras marcas, Look sella la batería en el eje proporcionando una clasificación de resistencia al agua IPX7 con la promesa de “menos del 20 % de pérdida de capacidad después de 300 ciclos completos (aproximadamente 10 años de uso)”. Esto coincide con la clasificación de resistencia al agua de los pedales Garmin Rally y también significa, al igual que esos pedales, que necesitarás una llave de pedal en lugar de una llave hexagonal para la instalación.

Otra razón para cambiar a la llave de pedal es que el puerto de carga está en el interior del eje del pedal. En el lugar donde el pedal estándar admite una llave hexagonal de 8 mm, el pedal de encendido tiene una protuberancia clara donde se puede ver una luz de estado. Cuando llega el momento de cargar, hay un cable USB-C a USB-A dividido en dos salidas con un par de adaptadores en el extremo USB-C. Si alguna vez desea utilizar un cable diferente, los adaptadores magnéticos se desprenden del extremo, lo que le permite utilizar lo que desee. Una carga completa tarda 2 horas y proporciona 60 horas de uso.

En cuanto a la electrónica, no hay ninguna sorpresa. La electrónica del medidor de potencia ya no tiene problemas de compatibilidad. Hay ANT+ o Bluetooth Smart (solo una conexión a la vez) para conectarse a cualquier reloj inteligente, unidad principal, teléfono o computadora al que necesite obtener datos de energía. También hay datos de cadencia y equilibrio izquierda/derecha si ha optado por la unidad de potencia de doble cara. No encontrarás dinámica de pedaleo, por lo que Garmin todavía tiene más datos disponibles, pero los platos ovalados no son un problema y hay compensación activa de temperatura más capacidad de cero automático/manual. La precisión afirmada es de +/- 1%, coincidiendo nuevamente con la mayoría de las marcas del mercado.

Al igual que con los pedales Garmin, se requiere una llave de pedal estándar para la instalación, pero no hay ningún requisito de torsión específico.

Instalación

En 2024, la idea de algún tipo de proceso de instalación especial para pedales estará muerta. Incluso los pedales de carretera SRM X-Power que revisé el año pasado, honestamente, están superando los límites con un procedimiento de puesta a cero ligeramente complicado. Mientras tanto, el último pedal de Garmin que necesitó una llave dinamométrica fue el Vector 1 (el Vector 2 no necesitaba una llave dinamométrica sin importar lo que leas) y Wahoo tampoco tiene ningún procedimiento de instalación especial. He incluido esta sección sólo para dejar claro que no se necesita ninguna instalación especial para los pedales Look.

Look enumera un número de torsión, pero es solo un lenguaje repetitivo para asegurarse de colocar los pedales de manera que evite que se caigan. Apretar con los dedos es suficiente y Look coloca un lugar grande y agradable para la llave del pedal que es fácil de agarrar. Los pedales se apretarán con el uso, así que si viaja, lleve consigo una llave para pedales.

Además de la instalación física, que nuevamente no requiere nada diferente a cualquier otro pedal, también hay una calibración en la aplicación. El manual dice que hay que girar las bielas verticalmente, pero no creo que diga eso en la aplicación y no creo que lo haya hecho inicialmente. La potencia aún se probó con precisión frente a otros medidores de potencia.

Actuación

Fuera de la instalación, o sin instalación si lo prefiere, hay un poco más que decir sobre la aplicación. En general, es bastante simple y principalmente ofrece la posibilidad de realizar actualizaciones de firmware, ver datos en vivo, niveles de batería y realizar una calibración. No es Garmin Connect, aunque podría decirse que tiene más funciones en términos de administración del hardware, pero todo parece pulido y hay un detalle que me alegra mucho ver.

Si bien es bastante sencillo ingresar a Gamin Connect y cambiar la longitud del brazo de biela, Look lo hace más fácil agregando perfiles de bicicleta. Agregue una bicicleta, cambie la longitud de la biela, luego, cuando mueva los pedales, seleccione la bicicleta correcta y la longitud de la biela será la correcta. Puede que esto no sea un gran problema para mucha gente, pero me alegra ver esta solución sencilla para un problema que he tenido varias veces.

En lo que respecta a la precisión, probé los datos de potencia con un Garmin Tacx Neo Bicicleta Plus . El resultado fueron datos que coincidían casi perfectamente con el perfil con una diferencia de 4 vatios en promedio. Como siempre debo mencionar, dos medidores de potencia de diferentes ubicaciones nunca coincidirán exactamente con los números. Dicho esto, he creado una base de datos bastante extensa de pruebas en este momento y 4 vatios está muy cerca.

También vale la pena mencionar que esto es con la versión de pedales de doble potencia. Si usaras un sistema de un solo lado, estarías duplicando la diferencia de potencia entre tus piernas. En este caso, eso significa que dado que mi pierna izquierda tiene un promedio de 6 % de baja, estaría viendo una deducción del 12 % en la potencia reportada basándose únicamente en las mediciones de la pierna izquierda. Tendrás que decidir si eso es lo suficientemente bueno para ti, pero prefiero no agregar un 12 % a mis intervalos.

Con suerte, a estas alturas he sentado las bases para demostrar que los pedales eléctricos Look Keo Blade son precisos y se instalan como debería hacerlo un pedal. En términos de su uso, la historia es muy parecida a la de la primera sección. Los pedales Keo Blade estándar y los pedales Keo Blade Power ofrecen la misma experiencia con la única diferencia que es el par de liberación de la hoja incluida. Sí, la altura de la pila también es un poco más alta, pero ciertamente no puedo sentir eso. En cambio, lo que noté fueron los 16 nm frente a los 12 nm. En realidad, mi preferencia es 8 nm, que está disponible para el Keo sin alimentación, pero no para el Power Pedal.

Una cosa que no probé como parte de esta revisión es la capacidad de intercambiar cuerpos de pedales. Al igual que con los pedales Garmin, la electrónica de los Look Keo Blade Power Pedals está ubicada en el eje y es posible intercambiar los cuerpos de los pedales. Si bien el proceso parece bastante simple, en EE. UU. no se considera un proceso de autoservicio. En cambio, se pide a los propietarios que envíen los pedales a las instalaciones técnicas de Look USA en Florida. Look también ofrecerá servicios de reparación de accidentes en las instalaciones técnicas y señaló que “en la mayoría de los casos, el eje seguirá siendo viable en un accidente o caída no catastrófico”.

Veredicto

El elefante en la habitación con todos los pedales eléctricos es Garmin. Cada marca le dirá que existe una ventaja competitiva y hay informes anecdóticos de problemas con el sellado climático, pero en mi experiencia, Garmin tiene un producto que funciona. He estado usando productos de pedaleo de potencia de Garmin desde 2016 y funcionan constantemente sin problemas. Eso deja que los nuevos productos se hagan un hueco.

Entre esos nichos que están disponibles está la calidad de retención de los pedales. Esto es algo que noté en mi revisión de los pedales SRM X-Power y es una gran parte del proceso de toma de decisiones con los pedales Look Keo Power. Teniendo esto en cuenta, encuentro que los pedales Look pueden ser un poco más difíciles de enganchar. La almohadilla de la cala atrapa el borde del pedal y alcanzar el punto correcto es más difícil que el Garmin RK200 compatible con Look o el SRM X-Power compatible con SPD-SL. Sin embargo, una vez en el pedal, Look proporciona una plataforma increíblemente estable. Los pedales de Garmin son flojos en comparación y si te preocupa salir al sprint, elige Look o SRM.

A partir de ahí, el árbol de decisión se abre hacia algo más binario. Si revisa mi lista de atributos positivos y negativos, notará que ambos tienen baterías recargables. Eso es porque uno no es necesariamente mejor que el otro, es una elección. ¿Prefieres tener a mano una batería difícil de encontrar pero, a cambio, obtener más duración de la batería y la capacidad de recargarla instantáneamente? Si es así, Garmin lo hace por ti. También obtienes un poco más de datos ya que Look no tiene dinámica de ciclismo. Por otro lado, si prefieres poder recargar cuando sea necesario y no preocuparte nunca por tener baterías, Look es la mejor opción.

También puedes notar que ahora he eliminado los pedales SRM de la discusión. Con el lanzamiento de los pedales Look Keo Blade Power, esos pedales son difíciles de recomendar. Look ofrece una mejor experiencia con la aplicación, una instalación más sencilla y un pedal de alta calidad que es a la vez más ligero y aerodinámico. Look también ofrece todo eso a un precio que rebaja ligeramente el precio de los pedales Garmin y, al mismo tiempo, es significativamente más bajo que el precio de SRM.