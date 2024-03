El ciclismo moderno ofrece muchas opciones para cualquiera que compre los mejores cascos para bicicleta de carretera; Nuestra lista tiene 12 opciones y yo agregaría más antes de reducirla. El desafío es editarlos y distinguirlos más que encontrar opciones. Aun así, incluso entre una competencia tan dura, los cascos Lazer destacan. Hoy en día, la marca forma parte de la cartera general de Shimano, pero Lazer tiene una rica historia que se remonta a los cascos de cuero de 1919.

Las ofertas modernas de Lazer incluyen opciones de primer nivel como el Z1 Kineticore para aquellos que desean una opción ultraligera y el Vento Kineticore para los más aerodinámicos. Incluso hay excelentes cascos de bicicleta para niños en la línea y en todo siempre encontrarás un enfoque en el peso. Entre las muchas opciones, también hay un modelo de nivel inferior que no ha recibido la misma atención. Aunque el Lazer Tonic Kineticore encaja en la gama cerca del final, se las arregla para hacerlo sin perder de vista los modelos de primer nivel.

Nadie quiere un casco de bicicleta de carretera barato. En cambio, las palabras que vale la pena buscar son buena relación calidad-precio y precio razonable, y ahí es donde vive Lazer Tonic Kineticore. He presentado este casco varias veces desde que salió al mercado por primera vez, pero después de pasar suficiente tiempo con él, estoy listo para hablar sobre los detalles. Si has visto el precio de algunos cascos de bicicleta de carretera modernos, como el Kask Elemento, y casi pierdes el almuerzo, sigue leyendo para ver si el Lazer Tonic Kineticore tiene sentido para ti.

Diseño y estética

En los últimos años, el impacto rotacional se ha convertido en la palabra de moda en el diseño de cascos. Mucho de eso tiene que ver con el surgimiento de MIPS como empresa independiente. MIPS ofrece una solución a las marcas sin necesidad de ingeniería única. Algunos dirían que también se puede achacar algunos de los muchos titulares al hecho de que MIPS es una empresa con un presupuesto de marketing, pero también hay análisis independientes. Virginia Tech es la fuente de referencia para análisis de impacto independientes y los productos MIPS tienden a obtener mejores resultados en esas pruebas. A pesar de todo eso, existen otras opciones.

MIPS no es la única solución al desafío de la protección contra impactos rotacionales. Hay algunas marcas que han comenzado a alejarse del paraguas MIPS y desarrollar soluciones únicas al problema. Lazer es una de esas marcas y la tecnología que Lazer aporta es Kineticore. Casi toda la ronda moderna de cascos Lazer ahora usa Kineticore y, como su nombre lo indica, el Tonic Kineticore es uno de ellos.

Kineticore funciona moldeando una serie de bloques y valles en el interior de espuma de un casco. En caso de choque, los bloques se deforman y se rompen para absorber energía y permitir que el cráneo gire dentro del casco.

El uso de Kineticore ofrece una reducción de la complejidad en el diseño, pero también permite a Lazer ofrecer una propuesta de venta única. Básicamente, no hay una ventaja o desventaja clara entre uno y otro, pero es diferente. Resuelve la molestia de tener un forro MIPS, que a muchas personas no les gusta debido a la reducción en el flujo de aire que puede crear, especialmente en cascos más baratos, pero en comparación con las soluciones MIPS premium más recientes, en realidad solo es un movimiento lateral.

Sin embargo, como dije, Kineticore tiende a ser una característica definitoria. En el caso de un casco económico como el Tonic Kineticore, la tecnología ayuda a mantener los costos bajos mientras se mantiene la protección rotacional y el movimiento del aire. Es posible que MIPS tenga nuevas versiones que eliminen el forro, pero cuestan más y no suelen aparecer en las opciones de cascos económicos. Al mantener todo internamente, Lazer puede ofrecer tecnología equivalente de primer nivel en un casco económico.

Kineticore es una característica definitoria e incluirlo en un casco económico ayuda a mantener el precio bajo y la calidad alta.

La otra ventaja de este rango de precios es la transpirabilidad. Para dejar espacio para que los bloques Kineticore se rompan y deformen, hay valles entre ellos. Esos valles actúan de manera similar a los diseños modelados en 3D más caros de los cascos de primer nivel que permiten que el aire fluya a través de ellos. Es posible que el Tonic no iguale la ventilación de un modelo más caro, pero los canales ayudan sin aumentar el precio.

Fuera de Kineticore, el diseño del Lazer Tonic es estándar pero de calidad relativamente alta. A primera vista, el sistema de cierre recuerda a los cascos POC con un diseño que rodea toda la cabeza pero se detiene en las sienes. Si está comprando, puede que no sea inmediatamente obvio que este sea el caso, ya que parece que el dial trasero se conecta a un único “halo” ininterrumpido de plástico. Sin embargo, el halo está anclado desde atrás en la sien, así que si eso es un problema para ti, ten cuidado.

Aparte de esa peculiaridad visual, no se diferencia de muchos otros sistemas de ajuste. Aunque el halo se ancla en las sienes, flota en la parte delantera del casco y hay ventilación detrás para secar la almohadilla delantera. En la parte trasera del casco, es sencillo ajustar verticalmente el soporte y hay mucho espacio para una cola de caballo encima del dial trasero. El acolchado consta de una sola pieza en forma de “T” que cubre la frente y el centro de la cabeza.

Actuación

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tamaño del Lazer Tonic Kineticore es un poco diferente al de muchos fabricantes. El extremo superior del tamaño pequeño es 5 mm más grande que el de algunas marcas y también hay un XL que ofrece cuatro opciones de tamaño en lugar de tres. Para mí, eso se traduce en usar un tamaño pequeño en lugar de uno mediano y tener un perfil exterior más recortado, más cercano al cráneo.

Otra peculiaridad extraña del Lazer Tonic es el peso. Lazer siempre es conocido por ofrecer cascos livianos y ese es definitivamente el caso aquí. El Tonic Kineticore es uno de los cascos más ligeros que he probado, pesa sólo 240 gramos para una talla pequeña. Lo curioso es que una talla mediana también pesa 240 gramos. El Lazer Z1 Kineticore tiene la misma rareza y en ambos casos se debe a una espuma ligeramente diferente en los diferentes tamaños. Aunque me parece interesante, la conclusión es que no importa si eliges un tamaño mediano o pequeño, pesa 240 gramos. Como punto de referencia, el único casco más ligero de la guía del comprador es el Lazer Z1 Kineticore con 226 gramos y un precio mucho más alto.

Sin embargo, aparte de las peculiaridades del tamaño, a veces puede ser un desafío hablar de un modelo de presupuesto en la sección de rendimiento y eso ciertamente es un problema esta vez. No hay placas de fibra de carbono de última generación ni piezas impresas en 3D, según el Elemento que también revisé esta semana, y eso puede hacer que la experiencia de usarlo se sienta un poco escasa en detalles.

Lo bueno del Lazer Tonic a este precio es que desaparece de tu conciencia cuando lo usas. Es excepcionalmente ligero incluso en comparación con cascos más caros, pero por lo demás, no es un líder en otras categorías. La refrigeración es buena pero no la mejor. Hay mucha capacidad de ajuste en el soporte trasero, con mucho espacio para una cola de caballo, pero las correas tienden a aflojarse y el casco se mueve un poco más que algunos. Es posible esconder vasos en los orificios de ventilación, pero no es perfecto con todas las marcas y modelos, por lo que es una experiencia impredecible dependiendo de cuál tengas. En general, es fácil distinguirlo bajo la dura luz de una revisión cuando se lo compara con los mejores del mercado, pero en realidad es un casco todoterreno realmente bueno y, nuevamente, un precio increíblemente bueno.

Los únicos lugares donde podrías notar un poco de ahorro de costos son las correas y el acolchado. Como mencioné, las correas tienden a aflojarse un poco y son más pesadas y tienen una sensación menos premium. El acolchado también tiene una sensación un poco menos premium y tiene una textura más áspera que algunos. En serio, nada de esto es gran cosa. Mientras lo escribía, fui a revisar otros cascos y verifiqué que no estaba imaginando estos detalles. No lo soy, de hecho, las correas y las almohadillas no son la sensación más premium, pero es sutil. Cuando uso el Tonic durante varios días seguidos, es fácil olvidarme de los defectos.

Un área que no creo que puedas criticar es el estilo. Ciertamente no tengo la última palabra en cuanto a moda, pero creo que tengo una buena idea de lo que funciona y lo que no cuando se trata de carretera y grava. El Lazer Tonic es un casco que no me importa usar para una amplia gama de estilos de conducción. Funciona cuando estoy martillando en una bicicleta de carretera, pero también funciona con ropa más informal en una bicicleta de carretera menos agresiva o en una bicicleta de gravel. Para mí no es una opción de bicicleta urbana, sino algo más deportivo y encaja perfectamente.

Veredicto

El Lazer Tonic Kineticore no es un casco líder en su clase. Debo seguir mencionando lo liviano que es porque es una estadística impresionante, pero por lo demás, es un poco difícil distinguir algo como increíble. En este caso, sin embargo, está bien. El precio es tan bueno que lo que quieres es un casco que se vea bien y se sienta bien al usarlo y eso es lo que tienes. El acolchado y las correas se sienten un poco menos premium, pero por lo demás hay muy poco que no me guste de este casco. Si recién estás incursionando en el ciclismo o tienes un presupuesto más bajo, no hay nada en el Tonic que te detenga. Elija un color que le guste y siéntase libre de sentirse satisfecho de cuánto dinero ha ahorrado.