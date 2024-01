Incluso cuando hace buen tiempo, puede que valga la pena seguir pedaleando en el interior.

Antes de los entrenadores inteligentes y las aplicaciones de ciclismo indoor de calidad, casi nadie optaba por montar en bicicleta bajo techo. Si tenías un entrenamiento básico en el cronograma, simplemente salías y montabas sin importar el clima. Si tuviera intervalos, probablemente tuviera un lugar plano favorito con poco tráfico y sin semáforos o podría tener una colina favorita. Una colina elegida para repetir la colina, o una que simplemente fuera lo suficientemente larga para realizar esfuerzos comunes, también era algo que se discutía entre los ciclistas de todas las áreas. Cuando llegó el invierno, era ponerse capas y aguantar, o tomar un descanso y cambiar de deporte hasta que el clima cambiara lo suficiente como para permitir montar al aire libre nuevamente.

En algún momento, los rodillos y las zapatillas de deporte magnéticas ganaron popularidad y, en ese momento, montar en bicicleta en interiores era casi un castigo. Nadie eligió viajar en interiores a menos que fuera una necesidad. Mirarías por la ventana y verías el clima y luego intentarías calcular mentalmente cuál sería el menor de dos males. La pregunta siempre fue: ¿preferirías lidiar con el frío afuera o con el aburrimiento adentro?

En el mundo moderno de hoy, las cosas han cambiado. Hoy tenemos una colección de mejores entrenadores inteligentes y aplicaciones de ciclismo indoor para ir con ellos. Cuando combinas excelentes productos como lo último Movimiento Wahoo Kickr y software como Rouvy , tienes una opción atractiva e interesante para montar en bicicleta en interiores. Ya no es una tortura, pero ¿es suficiente para que elijas montar en bicicleta en interiores, incluso durante el verano, cuando te pide montar en bicicleta al aire libre? Continúe leyendo para ver algunas de las razones por las que podría optar por sudar en el interior en lugar de al aire libre, sin importar el clima.

Los entrenadores inteligentes modernos permiten un mundo completamente nuevo de entrenamiento en interiores

Desconecta tu conducción de la hora del día

Este es el lugar donde comienzan los beneficios para la salud del ciclismo en interiores para muchas personas. El simple hecho es que viajar más en bicicleta es una opción saludable para la mayoría de las personas y, para algunas, las horas del día son una barrera de entrada. Por si sirve de algo, también es una de las razones por las que personalmente paso mucho tiempo conduciendo en interiores.

En el pasado, había que pensar en cómo viajar dentro de los límites del amanecer y el atardecer. Por supuesto, no es imposible montar en bici de noche, pero habrá menos gente haciendo intervalos en la oscuridad. Eso siempre significó un tiempo limitado para la formación y frecuentemente cosas como el trabajo y la familia se interponían en el camino. Sólo aquellos que podían dedicar horas de luz varias veces a la semana a un entrenamiento intenso tenían la oportunidad de llevar su ciclismo más allá de cierto nivel.

Incluso para aquellos que podían lograr crear ese tiempo y espacio, seguía siendo un compromiso considerable. Sólo los más dedicados se levantarán al amanecer y dedicarán horas a montar antes del trabajo. Hacer más ejercicio es algo bueno para la mayoría de las personas y un beneficio definitivo para la salud. Al incorporar la conducción en interiores a tu repertorio, puedes elegir montar cuando te convenga o cuando la vida y la luz del sol coincidan.

Quédate en la casa

Este es otro lugar donde empiezan las cosas para mucha gente. En cierto modo parece un poco obvio, pero aún así es importante decirlo, ya que es especialmente importante para cualquiera que cuide de una familia. Si tienes a alguien en casa que te necesita pero que no necesariamente está directamente involucrado, el ciclismo en interiores puede ser de gran ayuda para tu salud.

Los niños son un gran ejemplo y ciertamente algo que se me ha ocurrido como cuidador principal. A menudo, los niños estarán bien solos cuando usted esté en la habitación de al lado, pero no cuando esté a horas de distancia en bicicleta. Si se ha visto impedido de montar en bicicleta como desea porque no puede salir de casa, montar en bicicleta en interiores es la respuesta.

Puedes empezar a hacer el ejercicio que necesitas para un estilo de vida más saludable sin tener que ir a ningún lado. Lo realmente sorprendente es que con las opciones que tenemos en el ecosistema actual de conducción en interiores, casi no hay inconvenientes. Si quieres hacer intervalos y entrenamientos, tienes una opción disponible, pero también hay muchas formas de simplemente andar en bicicleta. Puedes ir a explorar lugares lejanos del mundo y nunca tendrás que salir de casa. Si tu hijo de repente te necesita, todo lo que tienes que hacer es bajarte de la bicicleta y estarás en casa y en modo padre.

Incluso puedes viajar con otras personas sin tener que salir de casa. Para algunas personas eso significará un ángulo competitivo y carreras. Si ese eres tú, entonces hay oportunidades disponibles, pero no tienes que ser competitivo para competir con otras personas. Montar en bicicleta y charlar con amigos es un gran impulso para la salud mental y todo lo que tienes que hacer es elegir un momento, sin preocuparte si es de noche, y luego coger un par de auriculares y empezar a montar. Podrían hacer ejercicios juntos, pero también podrían elegir un lugar en algún lugar del mundo e ir a explorarlo en bicicleta mientras conversan con un amigo al oído.

Puedes viajar solo o con amigos a cualquier parte del mundo en cualquier momento, lo que supone un enorme beneficio para la salud.

Entrenamiento estructurado sin distracciones

Uno de los mayores beneficios para la salud del ciclismo indoor es simplemente la posibilidad de montar más. Para algunas personas, eso significará terminar su jornada laboral y aún tener tiempo para montar en bicicleta incluso si está oscuro. Para otros, eso significará andar en bicicleta y permanecer a solo una habitación de distancia mientras los niños duermen seguros. Aún así, incluso si puedes salir de casa y tener tiempo para hacerlo durante el día, viajar en interiores todavía tiene beneficios para la salud.

Al principio de este artículo hablé de cómo los ciclistas solían tener una colina favorita o inmediatamente para hacer intervalos. La razón es que es difícil realizar un entrenamiento estructurado al aire libre sin distracciones. El entrenamiento estructurado funciona porque los intervalos se dirigen a grupos de músculos o tipos de conducción específicos y mantienen el cuerpo en una dificultad específica el tiempo suficiente para realizar cambios. Cuando lo hace fuera de un semáforo o de un automóvil errante, es posible que lo detenga en la mitad de su intervalo y ahora haya perdido el beneficio. Asegurarse de mantener sus intervalos, incluso cuando llega el momento de descansar, hará que un ciclista sea más fuerte y eso es un gran beneficio para la salud.

También vale la pena señalar cuánta concentración se necesita para completar ciertos intervalos. Los intervalos intensos son increíblemente difíciles y, a menudo, te encontrarás mirando el ordenador de tu bicicleta concentrándote en girar los pedales. Afuera es una mentalidad peligrosa y es posible que te pierdas algo peligroso o estés dispuesto a tomar riesgos inseguros para completar un intervalo. En el interior, puedes utilizar un entrenador inteligente en modo ERG para mantener tu energía exactamente donde debería estar y luego concentrarte en el reloj sin necesidad de preocuparte por peligros externos. No creo que necesite esforzarme tanto para señalar que no tener un accidente es un gran beneficio para la salud al andar en interiores. Al mismo tiempo, la capacidad de completar un entrenamiento altamente enfocado también es un beneficio para la salud.

Una excelente manera de saber cuánto necesitas comer y cuándo es practicar y hacerlo adentro es mucho más fácil.

Aprenda estrategias exitosas de abastecimiento de combustible

Si alguna vez ha experimentado el intenso choque de energía que comúnmente se conoce como bonk, comprenderá que puede ser francamente peligroso. Si estás lejos de casa cuando experimentas un golpe, es difícil concentrarte y pedalear. Puede ser muy inseguro pero tienes que llegar a casa, o al menos a una tienda.

Comprender su cuerpo y poder comer lo que sea apropiado para su forma de montar es un beneficio para la salud definitivo y, cuando conduce en interiores, puede sentirse libre de experimentar. Si bien es cierto que si necesitas bajarte de la bicicleta para cuidar a un niño, andar en interiores lo hace más fácil, ese efecto secundario se extiende a ti también. Cuando en realidad no has ido a ninguna parte, siempre puedes bajarte de tu bicicleta y conseguir comida si te equivocas en tu estrategia de abastecimiento de combustible.

También es menos probable que te equivoques cuando conduces en interiores. Así como el entrenamiento estructurado es más fácil en el interior, también lo es alimentarse y saber cuándo hacerlo. Cuando conduces en interiores, básicamente tienes una pantalla de visualización en todo momento y no hay distracciones. Puedes controlar tu producción de energía y comer cuando lo necesites. Será mucho menos probable que las distracciones descarrilen su plan. Dado que cuanto más practiques algo, mejor serás, puedes practicar la recarga de energía en el interior para que sea una segunda naturaleza al aire libre.

Aclimatación al calor

Hasta ahora he cubierto los beneficios para la salud del ciclismo en interiores de una manera un tanto indirecta. Cuando conduces en interiores, te quedas en tu casa. Eso hace que sea más fácil viajar más porque aún puedes ser padre, cuidar a un familiar anciano o una mascota. También significa que no tienes que preocuparte por la puesta de sol, puedes experimentar con la recarga de combustible sin riesgo de quedarte lejos de casa y puedes concentrarte completamente en el entrenamiento intenso. Sin embargo, también hay un resultado más directo.

Recientemente dediqué un tiempo a profundizar en los efectos de montar en bicicleta en interiores en relación con el calor. Una de las cosas que descubrí mediante el uso del biosensor Nix es que sudaba casi el doble en el interior. Parte de esa discusión también fue una discusión sobre los efectos de la aclimatación al calor y lo que eso significa para los ciclistas que viajan al aire libre hasta que hace demasiado frío y luego se mudan al interior. Esa discusión condujo a una conexión con una empresa llamada El laboratorio de calor con sede en Sídney, Australia.

El Heat Laboratory es “el primer y único servicio de aclimatación al calor de Sydney”. Su objetivo es ayudar a los deportistas de todos los niveles, así como a “cualquier persona que quiera cambiar su entrenamiento de resistencia o que busque un nuevo desafío que pueda mejorar su fisiología” mediante la aclimatación al calor. Aunque la marca se apresuró a señalar que “es poco probable que el entrenamiento en interiores en condiciones ambientales normales de 18-25ºC produzca adaptaciones completas”, la marca dijo que “sin duda se obtendrá más HA en interiores que al aire libre”. Lo que, por supuesto, conduce a una línea directa entre el beneficio para la salud del ciclismo en interiores y la adaptación al calor. Sin embargo, cuando pregunté específicamente sobre los beneficios para la salud del ciclismo en interiores, obtuve más información sobre un ángulo que nunca había considerado.

Lo que The Heat Laboratory señaló fue que en “el contexto de nuestro mundo que se calienta y la creciente tolerancia al calor en una población global expuesta a ambientes más extremos, tener glándulas sudoríparas bien desarrolladas en el futuro” es importante. Esto se debe a que “la única forma en que podemos refrescarnos cuando la temperatura ambiente excede la temperatura de la piel (~35 grados C / 95 grados F) es mediante la evaporación del sudor. Sin embargo, la capacidad de sudar disminuye a medida que envejecemos debido a la disminución del uso de ese sudor”. glándulas.” La compañía continuó hablando de cómo “hacer ejercicio en interiores conferirá adaptaciones similares, si no mejores, y defenderá la salud en un ambiente cálido al mejorar y mantener la respuesta de sudoración, así como todos los beneficios tradicionales del ejercicio y defender la salud humana a medida que envejecemos”. en un mundo que se calienta.”

En otras palabras, no solo se obtienen todos los beneficios secundarios para la salud asociados con barreras de entrada más bajas para andar más en bicicleta y la seguridad de estar parado, sino que también hay beneficios directos. A todos nos gusta andar en bicicleta al aire libre, pero el ciclismo en interiores tiene beneficios para la salud física y psicológica. Si siempre pensó que no era para usted, existen nuevas tecnologías y nuevos equipos que lo hacen más emocionante y atractivo que nunca. Pruébelo este invierno y quizás continúe incluyéndolo también el próximo verano.