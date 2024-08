“Se trata de gestionar el estrés, la fatiga y la presión, y de darlo todo en Alpe d’Huez”

Han pasado siete años desde que Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) ganó un título general en una carrera por etapas importante, pero está preparada mental y físicamente para llevarse a casa el maillot amarillo en el Tour de France Femmes en la cima de Alpe d'Huez el domingo.

Sus victorias generales en carreras por etapas más reconocidas son el OVO Energy Women's Tour y el Emakumeen Bira, y ha sido una contendiente constante con podios en el Giro de Italia y el Tour de France Femmes.

Sus victorias han sido pocas y espaciadas, pero recientemente ha experimentado un cambio de rumbo: ganó el Campeonato Mundial de Gravel UCI el otoño pasado y La Flèche Wallonne esta primavera, su primera victoria en una carrera de ruta desde que ganó la Amstel Gold Race hace cinco años.

Hablando con la prensa internacional en la zona mixta de Le Grand-Bornand después de la etapa 6 el sábado, Niewiadoma dijo que ganar el Tour de France Femmes sería la victoria más significativa de su carrera.

“Mentalmente, tengo la sensación de que ha pasado mucho tiempo desde la Flecha Valona, ​​para mí, haciendo una carrera en bicicleta, así que ganar una carrera por etapas como el Tour de Francia sería la cereza del pastel de toda mi carrera”, afirmó.

“No se trata tanto de preparación mental como de preparación física, sobre todo porque la carrera por etapas ha sido muy dura hasta ahora y todavía nos quedan 4.000 m por ganar mañana”.

“Se trata de gestionar el estrés, el cansancio y la presión y de darlo todo en Alpe d'Huez”.

El pelotón partirá para la octava y última etapa desde Le Grand-Bornand y recorrerá 149,9 km, incluyendo tres grandes ascensiones, el Col de Tamié (9,5 km al 4%) y luego el Col du Glandon (19,7 km al 7,2%) antes de llegar a Alpe d'Huez (13,8 km al 8,1%) donde se coronará al campeón general.

“Hay muchos escenarios que pueden ocurrir. Veo una escapada más grande en la primera subida (Col de Tamie) y luego todos esperando a Alpe d'Huez”, dijo Niewiadoma.

“Es una subida muy larga y empinada que puede cambiar mucho las cosas. La clasificación general podría verse alterada por completo. Lo importante es gestionar la energía y el combustible para llegar al final del Alpe d'Huez con energía para dar lo mejor de uno mismo”.

Niewiadoma tomó el liderato general de la carrera en la etapa 5 en Amnéville después de que el líder anterior y campeón defensor Demi Vollering (SD Worx-Protime) se viera involucrado en un accidente masivo a 6 km del final.

El ciclista polaco lidera ahora la clasificación general con 27 segundos de ventaja sobre Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) y 37 segundos sobre el ganador de la etapa 6, Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT), mientras que Vollering se encuentra actualmente en octavo lugar a 1:15.

La penúltima etapa 7 del sábado marcó la primera etapa de montaña ganada por la ciclista escapada Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal), y su perseguidora Maëva Squiban (Arkéa-B&B Hotels) logró el segundo lugar del día.

Detrás de ellos, en el ascenso final a Le Grand-Bornand, se produjo una carrera en tablas por la clasificación general, ya que Vollering cruzó la línea en tercer lugar, obteniendo valiosos segundos de bonificación de tiempo por delante de Neiwiadoma, que terminó cuarto.

Cuando se le preguntó si le sorprendió que el final fuera tan cauteloso y no se produjera ningún ataque importante por parte de Vollering, Niewiadoma dijo: “No realmente. Para ser honesta, no me concentro sólo en (Demi). El campo está lleno de muchas corredoras talentosas y los equipos son muy fuertes.

“No es como hace un par de años, cuando había uno o dos equipos dominantes. Ahora tenemos muchos de ellos y cada uno quiere aprovechar su oportunidad durante esta carrera.

“Como equipo, nos centramos en nuestro objetivo y tratamos de gestionar lo que sucede a nuestro alrededor y no poner toda esa atención en SD Worx porque hay muchos más equipos que son muy peligrosos”.

FDJ-SUEZ fue el equipo dominante durante la jornada, yendo al frente para apoyar a su líder y favorita local Évita Muzic, mientras que Niewiadoma y Vollering quedaron aislados en las pendientes superiores de la última subida.

Niewiadoma fue la corredora que lanzó un ataque que obligó a Vollering a reaccionar, lo que según ella la ayudó a ver quién tenía la fuerza para responder.

“Para ser sincera, en la última subida, al principio, el ritmo lo marcó bastante fuerte FDJ, y después de un pequeño descenso, no pasó gran cosa. Fue interesante porque sentí que otras corredoras respiraban con dificultad, así que alguien estaba atacando”, dijo.

“Para ser honesto, no lo sé; a veces, cuando corres, simplemente sigues tus instintos, así que cuando fui o quise perseguir a Pauliena (Rooijakkers), también fue para ver cómo se sentían los demás.

“Me sentí bien hoy. Sentí que me fue fácil reaccionar y ser rápido, y estaba corriendo y escuchando mis instintos. Esperaba más ataques, así que fue interesante ver la final”.

Niewiadoma dijo que no le preocupaba estar aislada en el ascenso, ya que ciclistas como Chloé Dygert y Soraya Paladin habían hecho su trabajo antes en la etapa.

“En cierto modo es mejor tener a alguien cerca, pero no es porque no lo hayan querido. Los vi a todos poniendo todo su esfuerzo para ayudarme en todas las etapas hasta ahora”, dijo.

“Es normal que a veces des el 110% y luego no te quede nada. Estoy agradecida por su trabajo y feliz de que a pesar de todo, sigan adelante cada día y me apoyen todo el tiempo”.

Niewiadoma ahora está en posición de ganar el título general el domingo, pero hay una corta lista de contendientes que intentarán conseguir la camiseta amarilla el último día.

Además de Vollering, entre las 12 mejores escaladoras también se encuentran Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL), Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), Évita Muzic (FDJ-SUEZ) y Gaia Realini (Lidl-Trek).

Niewiadoma reconoció la fuerza del pelotón en esta carrera, pero también señaló que el regreso el año que viene de Anna van der Breggen y Pauline Ferrad-Prévot al WorldTour significa que la lucha por el maillot amarillo estará abierta.

“Creo que el año que viene, con Anna van der Breggen y Pauline Ferrand-Prévot de vuelta en el pelotón y viendo a jóvenes como Neve Bradbury demostrando su fuerza en el Giro, creo que el Tour de Francia tendrá un ganador diferente cada año”.