El presidente de AIGCP, Brent Copeland, detalla las razones para restringir las entregas a las zonas de alimentación

El pelotón del Tour Down Under se está adaptando a una serie de nuevas reglas de la UCI para 2025, en particular una disposición que restringe la entrega de alimentos y agua a las zonas de alimentación designadas y desde los autos del equipo en el convoy.

Si bien los organizadores de la carrera y los equipos parecieron estar sorprendidos por la regla, que se publicó el 23 de diciembre de 2024, el presidente de la asociación de equipos, Brent Copeland, aclaró el fundamento de la regla para ciclismonoticias.

“Ha sido una discusión en curso desde hace bastante tiempo dentro de SafeR, donde represento como presidente del AIGCP en la comisión SafeR, además de estar involucrado en la gestión de casos en la junta supervisora ​​de SafeR”, dijo Copeland.

Si bien las reglas de la UCI permitían la entrega de agua fuera de las zonas de alimentación antes de la pandemia de COVID-19, la práctica se disparó en las últimas cuatro temporadas cuando los equipos tuvieron más margen de maniobra bajo reglas más relajadas diseñadas para permitir el distanciamiento social.

Uno de los resultados de los puntos de agua dispersos ha sido que el personal del equipo ha tenido que luchar para llegar de un punto al siguiente, creando un peligro no deseado.

“Mucha gente no ve lo que sucede cuando a los soigneurs, médicos, mecánicos o cualquier persona a la que se le pide que haga un punto de agua, cómo saltan de un punto a otro y qué sucede fuera del entorno de la carrera”, explicó Copeland a ciclismonoticias.

“Si el grupo pasa y van muy rápido, hay que esperar a que el grupo que cayó consiga botellas, (luego) subirse al auto y correr hacia el siguiente antes de que el grupo pase. Hemos oído hablar de y hemos visto mucho exceso de velocidad, mucha conducción imprudente, y tememos el día en que ocurra un terrible accidente fuera de allí.

“Estamos tratando de evitar todos estos factores dentro de lo razonable y obviamente la prioridad es la seguridad y el bienestar de los corredores, sin que se deshidraten y usando el sentido común cuando hay días calurosos”.

Si bien la nueva regla causó cierto estrés a los organizadores del Tour Down Under al tratar de encontrar recursos para agregar zonas de alimentación adicionales, los equipos han descubierto que la UCI es flexible al permitir más puntos de agua hasta ahora.

Copeland dice que las reglas más estrictas tendrán el beneficio de nivelar el campo de juego además de mejorar la seguridad dentro y fuera del campo.

“Hay equipos con presupuestos muy altos que usan los puntos de agua por razones específicas (y) hay equipos con presupuestos más bajos que desafortunadamente no tienen los recursos para hacer tantos puntos de agua, así que (estamos) tratando de equilibrar eso sin llegar a los extremos.”

Añadió que los ciclistas que se volvieron profesionales después de la pandemia ahora tendrán que aprender una habilidad que solía ser algo natural para los profesionales: regresar al auto del equipo para recoger botellas y luego regresar al grupo.

Ese flujo de ciclistas que van y vienen del convoy, dice Copeland, cambia la dinámica del pelotón. Podría ser contradictorio sugerir que más ciclistas en el convoy podrían estar más seguros, pero Copeland explica: “Si logras que los ciclistas regresen a los vehículos, obtienes un buen flujo del pelotón, mientras que, con los puntos de agua, es realmente “Los corredores se encuentran entre los 20 primeros… y nunca regresan al auto, por lo que no adquieren esa experiencia que tendría un corredor más experimentado al pasar por el pelotón”.

Los ciclistas aún podrían tener la oportunidad de recibir ayuda desde el borde de la carretera fuera de la zona de alimentación, pero las nuevas reglas también requieren que cualquiera que haga la ayuda tenga una licencia UCI, lo cual es otra consideración de seguridad.

“Parece fácil dar una botella, pero cuando un ciclista pasa a 60 kilómetros por hora… hay que saber qué hacer.

“Así que estamos tratando de hacerlo lo más seguro posible y entendemos que hay… muchos ciclistas que se han vuelto (profesionales) frescos en los últimos años y que nunca han conocido un camino diferente”.