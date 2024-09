El belga corre a ciegas para aventajar a Filippo Ganna por seis segundos en Zúrich

El sol ya se ocultaba suavemente sobre el lago de Zúrich cuando Remco Evenepoel completó la ceremonia del podio y sus entrevistas en la zona mixta después de defender su título de contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta.

De nuevo a salvo con el maillot arcoíris, Evenepoel salió de la zona de llegada y se dirigió a la plaza Bellevue, donde un coche lo esperaba para llevarlo a la última de sus obligaciones del día: la conferencia de prensa y el control antidopaje. Una multitud de aficionados locales se arremolinaron a su alrededor mientras se sentaba en el asiento del pasajero y aplaudieron generosamente mientras se alejaba.

Esta serena orilla oriental del lago se conoce como la Costa Dorada, precisamente porque está bañada por la luz dorada del sol vespertino durante un tramo más largo que el resto de la ciudad. Parecía un lugar adecuado para que un hombre retuviera su título mundial y aumentara su propia colección de oro, pero el final perfecto de Evenepoel solo llegó después de una contrarreloj que describió como la más difícil de su carrera.

“Ha sido la contrarreloj más dura de mi vida”, confesó Evenepoel tras superar a Filippo Ganna (Italia) por tan solo seis segundos. “Pero al final, tienes que saber leer bien tu cuerpo si quieres ganar”.

Los problemas comenzaron en la línea de salida, cuando Evenepoel desmontó su cadena mientras se preparaba para su recorrido de 46 km. Rápidamente le trajeron una bicicleta de repuesto, pero Evenepoel logró volver a colocar la cadena en su bicicleta original con 25 segundos de ventaja.

“Creo que si hay algo que mi esposa me enseñó a lo largo de los años es que no tengo control sobre las cosas que no son controlables, así que traté de mantener la calma y concentrarme en la carrera”, dijo Evenepoel después.

“Pero nunca es bueno estar ocupado con ese tipo de cosas antes del comienzo”.

Si bien se evitó esa crisis inmediata, se presentó otra casi tan pronto como Evenepoel bajó por la rampa de salida y comenzó su esfuerzo. No se mostraban números en la pantalla de su medidor de potencia y un intento improvisado de reiniciar el sistema resultó infructuoso.

Al igual que muchos de sus contemporáneos, Evenepoel ha pasado toda su vida entrenando guiado por los datos en vivo de su medidor de potencia, pintando cuidadosamente su esfuerzo de acuerdo con los números. Ahora se vio obligado a improvisar una obra maestra. En lugar de la calibración meditada habitual, Evenepoel se encontró arrojando pintura al lienzo como Jackson Pollock mientras luchaba por defenderse de Ganna y reclamar el oro.

“Fue una contrarreloj a ciegas, así que no creo que haya sido mi mejor carrera”, dijo Evenepoel. “Creo que podría haber ido más rápido hoy, pero, por supuesto, si no tienes los números, no sabes realmente lo que estás haciendo”.

“En el primer kilómetro, encendí y apagué el medidor de potencia, pero no funcionó, así que algo debió fallar cuando se cayó la cadena. Fue bastante difícil sin los números. Creo que todos saben cuánto pedaleo por los números, y tenía el plan de ganar la contrarreloj en la subida, pero ese no fue el caso al final”.

Descenso

Esta contrarreloj del Mundial fue, en esencia, una carrera de tres partes: la primera parte llana desde el velódromo de Oerlikon, seguida de una sección central accidentada y, a continuación, el rápido recorrido a lo largo de la orilla del lago hasta la línea de meta. Evenepoel parecía un probable campeón del mundo cuando llegó al primer control de tiempo con seis segundos de ventaja sobre Ganna, pero cuando el italiano solo cedió tres segundos más en la subida a Uetikon am See, las perspectivas eran bastante menos claras.

Durante todo ese tiempo, el seleccionador nacional Sven Vanthourenhout le iba dando a Evenepoel unas pinceladas generales del panorama general y, en el descenso hacia la orilla del lago, se arriesgó lo suficiente para llegar a los últimos 9 km con una ventaja de 19 segundos sobre Ganna. Sin embargo, en los últimos kilómetros, el italiano se fue acercando inexorablemente y Evenepoel sólo tenía seis segundos de ventaja cuando llegó a la meta.

“Creo que tuve suerte de que la contrarreloj no fuera 5 km más larga porque quizá habría perdido, pero no fue así”, dijo Evenepoel, quien consideró que había ganado el título mundial gracias a su descenso.

“Si bajas completamente cansado, cometes errores o, al menos, no vas tan rápido como si estuvieras fresco. Y creo que esa ha sido mi victoria de hoy. En la subida todavía estaba un poco fresco y en la bajada asumí muchos riesgos sin frenar”.

Aun así, Evenepoel confesó que volvió a perder el rumbo cuando la carretera se aplanó en la final. Sin sus datos de potencia como guía, el belga se concentró exclusivamente en mantenerse en la cima de su marcha más grande durante el mayor tiempo posible. Por otra parte, cuando se eliminan todos los accesorios tecnológicos, la premisa central de las contrarreloj sigue siendo la misma de siempre. Es un ejercicio de gestión del sufrimiento.

“Estaba empezando a tener dificultades”, dijo Evenepoel. “Normalmente, cuando tengo los números, me concentro en mantenerme cerca de los 400 vatios de potencia promedio. Pero aquí, no estaba cerca de eso, solo estaba buscando mi mayor velocidad posible y tratando de mantener la velocidad.

“Digamos que, en términos de ritmo, probablemente no fue la mejor contrarreloj de mi vida, pero también fue la más difícil”.

De cualquier manera, fue suficiente. Incluso con sólo seis segundos de ventaja, Evenepoel tuvo tiempo de dar un puñetazo al aire al cruzar la línea de meta, celebrando el último hito de una carrera notable. Antes del domingo, ningún campeón olímpico masculino de contrarreloj había intentado siquiera ganar el Mundial en el mismo año, pero Evenepoel reunió la fuerza para conseguir otro título en una temporada brillante que también lo vio subir al podio de su debut en el Tour de Francia.

Por supuesto, la temporada dorada de Evenepoel no ha perdido aún su brillo. El próximo fin de semana volverá a Suiza con la intención de recuperar el título a domicilio que ganó en Wollongong hace dos años. Tadej Pogačar (Eslovenia) será el favorito, pero tras lo que ha demostrado el domingo, Evenepoel no tiene motivos para desanimarse.

“Ganar de nuevo este maillot me permitirá vivir un poco más tranquilo de cara al próximo domingo”, afirma Evenepoel. “Me quita un poco de presión, digamos. Mis piernas están preparadas, eso está claro. Creo que todavía puedo mejorar un poco de cara al próximo domingo, como hice también para los Juegos Olímpicos”.