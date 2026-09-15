El hombre de 36 años consigue su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España después de años de luchar contra lesiones y enfermedades

Han pasado cinco años desde la última vez que Mikel Landa ganó una carrera ciclista y 11 desde que consiguió su anterior triunfo en un Gran Tour en una etapa de la Vuelta a España, pero el corredor vasco finalmente logró lo que parecía una misión imposible con una impresionante victoria en solitario en la etapa de montaña más dura de la Vuelta de 2026.

Visiblemente emocionado al cruzar la línea de meta en solitario y con una más que suficiente ventaja de 47 segundos sobre el segundo clasificado, Tobias Johannessen (Uno X-Mobility), Landa continuó ahogándose de emoción durante la rueda de prensa que siguió.

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