El hombre de 36 años consigue su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España después de años de luchar contra lesiones y enfermedades

Han pasado cinco años desde la última vez que Mikel Landa ganó una carrera ciclista y 11 desde que consiguió su anterior triunfo en un Gran Tour en una etapa de la Vuelta a España, pero el corredor vasco finalmente logró lo que parecía una misión imposible con una impresionante victoria en solitario en la etapa de montaña más dura de la Vuelta de 2026.

Visiblemente emocionado al cruzar la línea de meta en solitario y con una más que suficiente ventaja de 47 segundos sobre el segundo clasificado, Tobias Johannessen (Uno X-Mobility), Landa continuó ahogándose de emoción durante la rueda de prensa que siguió.

El corredor de Soudal-QuickStep ha tenido más accidentes y lesiones de los que le corresponde a lo largo de su carrera, la más reciente en Itzulia-País Vasco cuando se fracturó la pelvis después de ser atropellado por un vehículo de la organización de la carrera en un descenso.

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Eso le hizo retroceder semanas, si no meses, y llegó a la Vuelta a España diciendo que nunca había estado tan seguro de si podía correr bien; Incluso a principios de esta semana, le dijo a un periódico español que éste había sido el peor año de su carrera.

Eso cambió de repente por completo cuando logró llegar a la fuga del día después de una larga persecución por las montañas de Granada y luego logró soltar los últimos restos de una carrera dominada por los corredores de Uno-X al pie de la última subida de la etapa, el Collado del Alguacil.

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Toda esa incertidumbre se disipó en la subida cuando Landa, uno de los corredores más populares de España, logró mantener a Johannessen a distancia para hacerse con una enorme victoria, justo cuando parecía menos posible. No es de extrañar que las emociones se manifestaran con tanta fuerza, pues Landa explicó a los medios de comunicación por qué tantos fans se alegraron cuando finalmente triunfó contra todo pronóstico.

“Las desgracias generan mucha empatía”, dijo Landa. “Es más difícil sentir un grado tan alto de empatía por alguien cuando siempre tiene éxito, como por ejemplo Tadej Pogačar. Soy como mucha gente en la vida en general, que tiene muchos momentos malos y sólo unos pocos muy buenos”.

“Ciertamente tuve que luchar mucho por esta victoria, porque tuve muchos momentos malos en particular en la segunda semana, pero no quería volver a casa sin intentarlo, y hoy lo intenté mucho más.

“En general soy una persona muy optimista, sólo necesitaba un poco de ayuda y sabía que tarde o temprano llegaría. He tenido mucho apoyo durante todo el año por parte de mi equipo” – que dejará al final de esta temporada – “y seguí teniendo esperanzas”.

Landa dijo que también había estado muy enojado consigo mismo por no haber podido llegar a la fuga clave de la etapa 19, por lo que se había esforzado mucho para pasar de un grupo perseguidor de 50 al grupo delantero de 14 a mitad de la etapa 20.

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Era una estrategia arriesgada, dijo, y trató de cronometrar su movimiento para poder recuperar el aliento después de la segunda de las cuatro subidas principales del día. Luego, después de eso, era cuestión de mantenerse cerca del frente y esperar para hacer su movimiento.

“Todavía estaba dudando cuando ataqué a unos siete u ocho kilómetros de la cima, y ​​pensé que no podría llegar hasta la meta. Pero después de eso, la brecha se abrió cada vez más, y creo que toda la energía que no había podido usar en las semanas anteriores, finalmente llegó cuando más importaba”, dijo Landa.

Si bien el apoyo de su equipo fue fundamental – y el enorme abrazo que recibió del director deportivo Tom Steels a mitad de su conferencia de prensa fue testimonio de lo mucho que importaba para Soudal-QuickStep en todos los niveles también – Landa dijo que había podido profundizar tanto en la subida final precisamente porque como era la última etapa de alta montaña, sabía que era su última oportunidad de intentarlo. Al mismo tiempo, dijo, pensar en conseguir una victoria para dedicársela a sus hijos también lo inspiró a seguir intentándolo.

“Esta victoria no fue sólo cuestión de vatios y potencia, sino también de experiencia y de saber cuándo intentarlo”, explicó. “Pero, sobre todo, se trataba de motivación y me sentía muy motivado para intentarlo”.