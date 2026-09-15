El americano se sitúa entre los cinco primeros de la general tras una jornada épica de carreras por las sierras de Granada

Visma-Lease a Bike ha tenido un éxito récord en la Vuelta a España de este año, disputando siete etapas hasta ahora y posiblemente una octava el domingo, pero después del día decisivo del sábado en las montañas, fue su contendiente general Sepp Kuss quien tuvo la mayor sonrisa del equipo.

Un ataque desde lejos en la penúltima ascensión masiva en la cordillera de Sierra Nevada dio grandes frutos para el corredor estadounidense, que terminó octavo en la etapa y con más de dos minutos de ventaja sobre el siguiente corredor de la general en llegar a casa, Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Como resultado, Kuss fue el corredor que logró, con diferencia, las mejoras generales más importantes en el día más difícil de la Vuelta de 2026, pasando del puesto 11 al quinto en la general.

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Séptimo en la Gran Vuelta de España en 2025, si Visma-Lease a Bike termina quinto el domingo, será su mejor resultado general desde que ganó la carrera en 2023.

Sin embargo, a pesar del lógico deleite de Kuss a nivel personal por haber hecho posible una remontada tan grande en el último día, y también en su tercer Gran Tour de 2026, el corredor de Colorado recibió grandes elogios por cómo sus compañeros de equipo le habían hecho posible escalar tan alto en la general en una etapa tan difícil.

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“En cierto modo, no conozco nada diferente”: las tres Grandes Vueltas en una temporada no son un problema para Sepp Kuss, que disfruta de una Vuelta a España más abierta en ausencia de Pogačar.

Sus compañeros de equipo Jorgen Nordhagen y Wout van Aert jugaron un papel crucial al guiar a Kuss en la parte final de la etapa, pero otros como Matthew Brennan y Bruno Armirail también habían estado allí trabajando para él en las subidas anteriores. En general, como dijo Kuss a los periodistas al final antes de regresar a Granada, había sido una demostración de fuerza espectacularmente exitosa por parte del colectivo Visma-Lease a Bike.

“Felicitaciones al equipo. Teníamos un plan, y sí, era como si las estrellas se alinearan en cada momento de la carrera, cada uno de los integrantes del equipo participó en ello”, dijo Kuss en Eurosport después.

“Así es como corremos como equipo, esa es nuestra identidad, supongo, y fue simplemente increíble ser parte de eso. Tuve la piel de gallina todo el día y fue divertido salir a correr”.

“La mayor parte de esta carrera he tenido un sentimiento amargo, no poder correr como quería, o todo sale de una manera diferente a lo que esperabas.

“Pero hoy realmente lo disfruté. Era como un patio de recreo con todas esas subidas empinadas, así que estoy feliz de ser parte del esfuerzo del equipo”.

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Con cinco minutos de ventaja sobre el grupo de la camiseta roja en un momento dado, cuando se acercaba la subida final, parecía que Kuss podría incluso conseguir un puesto en el podio. Se debilitó ligeramente en el último y formidable ascenso al Collado del Alguacil, pero a pesar de eso, fue una actuación notable para él y su equipo en todos los sentidos.

“Desde los días anteriores, sabíamos que no podría simplemente saltar en la fuga inicial, así que el plan era buscar la victoria de etapa”, dijo Kuss.

“Pero nunca se puede controlar la distancia que tiene la escapada, por lo que ya antes de la primera ascensión a El Purche había una brecha realmente grande.

“Pero no tenía nada que perder, así que sabía que tenía un grupo de compañeros de equipo fuertes por delante, así que hice todo lo posible la primera vez y los muchachos fueron increíbles. Nunca me sentí como si estuviera solo”.

Hay una última oportunidad para que Visma-Lease a Bike consiga una victoria de etapa en las calles de Granada el domingo, y la mayoría como Van Aert, cuyo control de la clasificación de puntos ya es definitivo, o Brennan serán los principales candidatos. Pero después de la recuperación de Kuss en la general, para Visma, el último fin de semana de la Vuelta 2026 ya vio cumplido un gran objetivo.