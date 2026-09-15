El americano se sitúa entre los cinco primeros de la general tras una jornada épica de carreras por las sierras de Granada

Visma-Lease a Bike ha tenido un éxito récord en la Vuelta a España de este año, disputando siete etapas hasta ahora y posiblemente una octava el domingo, pero después del día decisivo del sábado en las montañas, fue su contendiente general Sepp Kuss quien tuvo la mayor sonrisa del equipo.

Un ataque desde lejos en la penúltima ascensión masiva en la cordillera de Sierra Nevada dio grandes frutos para el corredor estadounidense, que terminó octavo en la etapa y con más de dos minutos de ventaja sobre el siguiente corredor de la general en llegar a casa, Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

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