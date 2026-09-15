“Si ya no tienes piernas para acelerar, entonces es lo que es”, dice DS sobre el esloveno que terminará en el noveno podio del Grand Tour en Granada el domingo por la tarde

A pesar de que Primož Roglič no pudo enfrentarse a Enric Mas (Movistar) en la etapa 20 de la Vuelta a España, Red Bull-Bora-Hansgrohe quedó satisfecho con la actuación que le permitiría terminar segundo en la general en Granada el domingo por la noche.

Roglič comenzó el penúltimo día de la carrera con 1:37 para recuperar si quería arrebatarle el maillot rojo, y aunque el equipo alemán preparó bien las cosas con corredores satélite en varias escapadas, en la subida final al Collado del Alguacil, el esloveno se vio obligado a defender, no a atacar.

Finn Fisher-Black hizo el esfuerzo final para prepararlo, pero Movistar volvió a tomar el control con Pablo Castrillo una vez que no hubo ningún movimiento. Fue Felix Gall (Decathlon-CMA CGM), tercero, quien tuvo la fuerza para lanzar un movimiento, distanciando a Roglič, mientras él y Mas ganaban más tiempo, pero no lo suficiente como para adelantarlo por el segundo lugar.

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“Esperamos hasta la última subida y tuvimos al finlandés Fisher-Black para lanzarlo, pero luego, si ya no tienes piernas para acelerar, entonces es lo que es”, dijo el director deportivo de Red Bull, Sven Vanthourenhout, a los periodistas al llegar a la meta. “Y luego, al final, tienes que estar contento con el segundo puesto en este momento.

“Tuvimos tres puntos clave. Dos de ellos fueron realmente especiales para hacer algo con Primož. Al final, si no acelera de lo que hablamos antes, entonces sabrás que no tenía piernas, y cada actuación de la última semana fue realmente buena.

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“Creo que sacamos todo del equipo y de Primož durante esta Gran Vuelta. Entonces es lo que es, y luego es Mas quien es el merecido ganador de esta Vuelta. Creo que podemos mirar hacia atrás y disfrutar de una buena carrera”.

Ni siquiera se suponía que Roglič estuviera haciendo una apuesta seria por la general después de que un piloto lo atropellara mientras entrenaba a finales de julio. Sin embargo, logró encontrar un nivel de élite a pesar de la falta de entrenamiento y conseguir el noveno podio en el Gran Tour de su ilustre carrera, en caso de que termine sano y salvo la final de Granada.

Ha sido una advertencia que Red Bull sabía desde hace mucho tiempo que podría verlo incapaz de desafiar a Mas por el rojo, pero aún así creyeron en su líder una vez que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se estrelló en la etapa 8 y dejó abierta la carrera de la general.

“Por supuesto, comenzamos la Vuelta con Tadej Pogačar, así que siempre es diferente. Y desde el momento en que Tadej estuvo fuera, por supuesto, supimos que la carrera se reiniciaría de nuevo”, dijo Vanthourenhout.

“Hubo otras oportunidades en el camino hacia Granada, pero siempre tuvimos en cuenta que Primož perdió diez días antes de la Vuelta, y por eso siempre tuvimos cuidado y siempre esperábamos la última semana para tomar la iniciativa o hacer algo.

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“Siempre tuvimos en mente confiar en el proceso hacia el final de la Vuelta. (Y hoy), en realidad lo hicimos todo perfecto. Pero sí, siempre deberíamos firmar por un segundo lugar en la general antes de la Vuelta porque sabíamos qué tipo de preparación tenía Primož para este Gran Tour, y estamos contentos con eso”.

Si echamos la vista atrás a los días clave en los que Roglič podría haberle tomado más tiempo a Mas (la contrarreloj de la etapa 18 y el final en la cima del viernes en Peñas Blancas, donde atacó), Vanthourenhout no se arrepintió.

“Creo que analizamos mucho el rendimiento, especialmente de Primož, y vimos que hizo una de las mejores contrarreloj de su historia, y eso significa que hablamos de sus tres o cuatro mejores cronos”, añadió el belga.

“Entonces hay que mirar atrás y decir que fue un buen día para nosotros como equipo. Luego tuvimos (el viernes), que fue un buen día, porque nunca tuvimos la idea de intentar ganar tiempo contra Enric Mas. Estuvimos ahí como equipo. Esto es lo que queríamos. Esto también es lo que queríamos el sábado, por supuesto”.

Al final, Roglič tuvo que ceder ante el corredor más fuerte de Mas, que hará historia como el primer hombre español ganador de la Vuelta en 14 años. Ambos se presentarán en el podio final, ya que el último capítulo de su rivalidad en España finalmente ha favorecido a la esperanza local.