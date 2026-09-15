“Si ya no tienes piernas para acelerar, entonces es lo que es”, dice DS sobre el esloveno que terminará en el noveno podio del Grand Tour en Granada el domingo por la tarde

A pesar de que Primož Roglič no pudo enfrentarse a Enric Mas (Movistar) en la etapa 20 de la Vuelta a España, Red Bull-Bora-Hansgrohe quedó satisfecho con la actuación que le permitiría terminar segundo en la general en Granada el domingo por la noche.

Roglič comenzó el penúltimo día de la carrera con 1:37 para recuperar si quería arrebatarle el maillot rojo, y aunque el equipo alemán preparó bien las cosas con corredores satélite en varias escapadas, en la subida final al Collado del Alguacil, el esloveno se vio obligado a defender, no a atacar.

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